В Гвардейском 80 квартир остались без газа

Произвол со стороны управляющих компаний продолжается?

Жители многоквартирных домов, теперь в посёлке Гвардейское, жалуются на навязанную им управляющую компанию и отключение газоснабжения.

От Доброго к Гвардейскому

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» уже не первый раз расследует обращения граждан по вопросам управления многоквартирными домами. В № 433 от 9 июня 2017 года был опубликован материал об очередном скандале с выбором управляющей компании, когда жители многоквартирного дома получили по, вероятно, нелегитимному тендеру УК «Единство», которая выставляла им некорректно составленные огромные счета за неоказанные или несуществующие услуги (ремонт лифта, которого нет) и угрожала отключением газоснабжения, если собственники квартир не подпишут с ними договоры. Не прошло и месяца, как с жалобами на ту же УК «Единство» обратились жители МКД в посёлке Гвардейское с проблемами, будто написанными под копирку у своих товарищей по несчастью. Так от доброго совета перешли к наступлению гвардии.

А у нас в квартире газ, а у вас?

Видимо, тендеры без уведомления об их проведении жильцов стали традицией для Крыма, нисколько не смущающей чиновников, но вызывающей волны возмущения у граждан. Но все еще ничего, если бы в одном, точно несчастливом случае всё не обернулось отключением газоснабжения для 80 квартир.

Мария Южанова, жительница МКД в пос. Гвардейское:

«После полудня 27 июня в многоквартирных домах на улице Карла Маркса, 47, 49, пос. Гвардейское Симферопольского района отключили газоснабжение. Для всех жильцов это стало неожиданностью — никого не оповещали и объяснений не последовало. Когда собственники квартир стали обращаться в управляющую компанию „Единство“, которая якобы занимается обслуживанием и управлением МКД, пришла представитель организации и развесила объявления, написанные задним числом. В объявлениях звучал призыв заключить договоры с „Единством“, но объяснений по поводу прекращения газоснабжения не было — они как бы звучали подспудно: мол, заключите договоры — будет газ. На следующий день утром жильцы написали, отнесли и завизировали заявление-жалобу в управляющую компанию, в котором пригласили директора „Единства“ поучаствовать в общедомовом собрании. Принимавшая заявление заместитель директора УК Татьяна сообщила, что он работает до 17:00, поэтому не сможет приехать, а на приглашение в таком случае прийти самой она ответила только, что услышала просьбу. Тогда жильцы позвонили лично директору, но он снова переадресовал всё на Татьяну, предложив уговорить её».

Тем не менее УК настаивает на оплате счетов и задолженности, в том числе по некоему «лицевому счёту», в который входит плата за разные услуги без расшифровки. То есть люди не понимают, за что их призывают заплатить.

Что касается самого управления и обслуживания МКД, по словам Марии, «Единство» не предпринимало даже попыток производить ремонт фасада, чистку дымохода, дератизацию и дезинсекцию и тому подобное. Они ни разу не появлялись во дворе для проведения каких-либо работ.

Мария Южанова:

«Так как у МКД на Карла Маркса 47, 49, не была определена УК, в начале этого года без ведома жильцов администрацией посёлка был проведён тендер, и выиграло его „Единство“. Но если 47-й дом в муниципальной собственности, то наш — 49-й — кооперативный, то есть все квартиры в нём приватизированы владельцами, которые имеют полное право сами выбирать управляющую организацию или заниматься самоуправлением. Но собственникам даже не сообщили, когда и как они должны сделать этот выбор, и решили всё за них. При этом у „Единства“ до сих пор нет договоров с собственниками (их подписало всего несколько человек). Кроме того, по собранным нами сведениям, „Единство“ не заключило договоры с ресурсоснабжающими предприятиями. Однако в Крымгазсетях сообщили, что договора по нашему дому нет, но даже не приняли протокол собственников относительно отключения газоснабжения».

Собственники квартир на ул. Карла Маркса, 49, обратились и в МинЖКХ, где их заявления приняли и передали на рассмотрение уполномоченным лицам.

Сами виноваты

На этот раз газете «Крымский ТелеграфЪ» удалось получить комментарий УК «Единство». Её директор утверждает, что если бы жильцы, скажем так, не упрямились, а заключили договоры с ними, то от газоснабжения их бы не отключили. Что касается оказания услуг, то в УК считают, что обслуживанием дома они занимаются в соответствии с законодательством, вот только управлять МКД должны ведь они не бесплатно? Так, несмотря на отрицание директора, складывается впечатление, что работать они готовы не за плату, а за предоплату. Ведь в уставе у них, по словам жильцов, значится: «расходование средств, полученных от собственников». Тем не менее логично предположить, что получать плату они должны за оказанные, а не за возможные услуги.

Михаил Устинов, директор УК «Единство»:

«С 1 марта текущего года „Единство“ является управляющей компанией названных домов на основании выигранного нами открытого тендера. Что касается прекращения газоснабжения, то эта мера была предпринята ГУП РК „Крымгазсети“. Дело в том, что, согласно ст. 445 ГК РФ, собственники квартир обязаны заключить договоры с выбранной ими или назначенной администрацией по тендеру управляющей компанией. Дом по законодательству не может не управляться. Заключив договоры или имея 51 % голосов совета собственников недвижимости (что уполномочивает председателя совета самому заключить один договор за всех жильцов), компания имеет право управлять домом. Только в таком случае мы можем заключать договоры с ресурсоснабжающими предприятиями. По каким-то причинам собственники квартир не признали результаты конкурса, в связи с чем не заключают договоры и не платят по счетам. Мы же не можем не выполнять свои обязанности. Например, недавно чистили канализацию в МКД. По закону, УК должна обеспечивать комфорт и безопасность проживания. С марта по конец июня ресурсоснабжающие предприятия поставляли всё своевременно. За это время не было ни одного несчастного случая, ни одной жалобы от жильцов МКД. Что касается лицевых счетов, это квартплата каждого дома за услуги ЖКХ.

Есть два варианта выхода из сложившейся ситуации. Первый — жильцы будут писать письма во все инстанции, на что получат однозначный ответ, что нужно платить за услуги ЖКХ, так как обязаны содержать имущество МКД. Пройдёт не один месяц, пока они чего-то добьются, а газ им подключат скорее всего к зиме — не дадут замёрзнуть. Второй вариант — заключить договоры с нами, оплатить задолженность, а мы в свою очередь будем иметь основания, чтобы заключить допсоглашение к договору с Крымгазсетями и вернуть газ».

В свою очередь жильцы отрицают отсутствие обращений, да и как насчёт завизированного заявления от 28 июня по поводу отключения газоснабжения?

Мария Южанова:

«На очистку канализации жильцы складывались сами, а 3 июля в подвале был порыв — текла вода, мы собрали деньги, вызвали мастера, и он устранил поломку. Весной бабушки ходили к директору и спрашивали, почему нет дворника, на что им ответили, что пока не на что нанять. Так что дворник так и не появился».

Итак, получается, что, по словам жильцов, УК «Единство» была им навязана и должным образом не выполняет свои функции, но добровольно-принудительно заставляет жильцов заключать с ней договоры и платить по счетам за невыполненные услуги — наперёд. Собственники решили обратиться в уполномоченные органы и рассчитывают на их поддержку и благоприятное разрешение проблемы.