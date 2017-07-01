Большие перемены

Глава Крыма анонсировал массовые кадровые перестановки

Крымские вице-премьеры, министры, главы администраций и их заместители — кто из высших руководящих кадров республики лишится своих кресел и какие произойдут кадровые рокировки на уровне Совета министров РК, выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Зимин-Стрельбицкий-Серов-Волченко

Буквально накануне отправки этого номера «Крымского Телеграфа» в типографию глава Крыма Сергей Аксёнов сделал несколько громких заявлений касательно кадровых перемен в высших эшелонах республиканской власти. В частности, анонсировал отставку вице-премьера РК Бориса Зимина, который возглавит ГУП РК «Черноморнефтегаз».

«На место Зимина мной будет предложена кандидатура главы администрации Судака Владимира Серова», — сообщил Сергей Аксёнов.

Также, по заявлению главы Крыма, произойдёт смена министра курортов и туризма — вместо Сергея Стрельбицкого будет предложен Вадим Волченко. Об этом Аксёнов написал на своей странице в Facebook.

Стрельбицкий занимал должность министра курортов и туризма с июня 2015 года. Он сменил на этом посту Елену Юрченко. Депутаты признали итоги её годовой работы неудовлетворительными и отправили в отставку по инициативе комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму. Однако, как пояснил одному из местных информагенств неделю назад глава этого комитета Алексей Черняк, тогда ситуация отличалась от нынешней: каждый сезон друг на друга не похож, экономическая и политическая ситуация меняются. Черняк заверял, что вопросов к Стрельбицкому у профильного комитета парламента нет, поэтому он не будет рассматривать вопрос отставки руководства министерства курортов и туризма летом — «сезон всё равно уже не исправишь». При этом в социальных сетях с начала лета стали распространяться слухи о назначении на пост министра руководителя регионального представительства МИА «Россия сегодня» Вадима Волченко.

Что касается Бориса Зимина, то он начал работать в должности крымского вице-премьера, курирующего топливно-энергетический комплекс и сферу жилищно-коммунального хозяйства, только в конце февраля этого года. Предполагаемое же его новое место работы уже не первый раз с момента воссоединения Крыма с Россией обретает «свежего» руководителя. Предыдущий директор «Черноморнефтегаза» Игорь Шабанов, сменивший Сергея Бейма в 2015 году, покинул пост 28 марта. Он был уволен по соглашению сторон.

В свою очередь, Владимир Серов, который должен занять рабочее место Зимина, возглавляет Судак с 2010 года.

Бородулина-Карпов-Белик-Горбатюк

Также известно, что глава Крыма Сергей Аксёнов уволил министра топлива и энергетики Светлану Бородулину и министра ЖКХ Сергея Карпова. По словам Аксёнова, на должность министра энергетики будет назначен нынешний замминистра Вадим Белик, а министром ЖКХ станет замглавы администрации Судака Марина Горбатюк. «Мною приняты решения об отставке министров топлива и энергетики Светланы Бородулиной и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Карпова. На эти должности будут назначены Вадим Белик и Марина Горбатюк», — сообщил глава республики.

Светлана Бородулина — специалист из Москвы, до переезда в Крым работала в профильных федеральных структурах. Она возглавила министерство в ноябре 2015 года, когда начался блэкаут из-за прекращения поставок электроэнергии из Украины. Предыдущего главу ведомства Сергея Егорова Аксёнов отправил в отставку, обвинив в том, что тот не смог равномерно распределить электроэнергию, которая вырабатывается электростанциями и генераторами на полуострове. В конце прошлого года разгорелся скандал, связанный с мужем Бородулиной, работающим в коммерческой энергетической структуре. При этом известно, что в этой же компании работала и сама министр. Прокуратура заподозрила ее в конфликте интересов и начала проверку по этому факту. На сайте министерства топлива и энергетики указано, что Бородулина с 2012 по 2015 год находилась на руководящих должностях в коммерческих организациях, но в каких — не уточняется.

Сергей Карпов родом из Симферополя, но карьеру строил на материковой России — в Чите и Москве. Крымским министром стал год назад — в июле 2016 года. Его предшественника — Александра Жданова — Аксёнов отправил в отставку по собственному желанию. При этом глава отмечал низкое освоение бюджетных средств, проблемы в реализации программы по расселению аварийного жилья, слабые темпы капремонта. Среди самых обсуждаемых проблемных вопросов, входящих в компетенцию министерства ЖКХ, — вывоз мусора. Аксёнов неоднократно публично критиковал работу коммунальщиков.

Кто возглавит Ялту?

Кроме этого, Сергей Аксёнов поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко уволиться по собственному желанию. Об этом он также написал на своей странице в Facebook. «Я поручил главе администрации Ялты Андрею Ростенко написать заявление об увольнении по собственному желанию. В ближайшее время пройдет открытый конкурс на замещение должностей глав администраций Ялты и Судака», — написал Аксёнов. — заключил глава Крыма.

Андрей Ростенко работал в администрации Ялты с лета 2014 года. Сначала исполнял обязанности ялтинского городского головы, а после был назначен на должность главы администрации города. Слухи об отставке Ростенко появились еще зимой. Глава администрации опровергал их, сообщая, что находится в отпуске. Накануне сразу несколько источников подтвердили отставку Ростенко. В мае следователи возбудили уголовное дело против заместителя Ростенко, начальника департамента имущественных и земельных отношений Ялты Лилии Молостовой, которую обвинили в небрежном отношении к службе, приведшем к недополучению местным бюджетом более 2,3 млрд рублей. Сам Ростенко был подвергнут критике из-за генплана, к которому появились претензии у главы Крыма Сергея Аксёнова. Но послужило ли именно это поводом для увольнения, не сообщается.