За что медаль, за то и судимость

Крымский сепаратист подал в суд на директора школы, не пожелавшего взять на работу уголовника

Симферопольская школа отказала в приеме на работу борцу за российский Крым из-за наличия украинской судимости по политической статье. Администрация учебного заведения считает, что руководствуется законом. Но ведь есть еще и нормы морали...

Восторжествовавшая историческая справедливость после воссоединения Крыма с Россией, увы, обошла стороной самых ярых пророссийских активистов, которые в украинскую бытность боролись против насаждения украинского языка и требовали передачи полуострова из Украины в Россию. Многие из них получили реальные сроки за сепаратизм, а сегодня, когда то, за что они боролись, произошло, вместо признания получили клеймо уголовников, и, соответственно, социальную неполноценность...

Крымские активисты-первопроходцы

В марте прошлого года, как писал «Крымский ТелеграфЪ» (№ 382 от 10 июня 2016 года), крымский адвокат Иван Бакай обнародовал список граждан, подвергшихся репрессиям в Крыму во времена Украины. В нем — 24 человека, среди которых и известные российские политики и простые крымчане, чья любовь к родному полуострову сделала их участниками трагических и одновременно судьбоносных событий.

Открывает список репрессированных уроженец Симферополя Валерий Подъячий. Простой учитель математики, который в 2005 году вместе со Святославом Компанийцем создал Народный фронт «Севастополь — Крым — Россия», в который вошли 14 организаций из восьми крымских городов. Тогда они впервые подняли вопрос о пересмотре Акта о передаче Крыма Украине в 1954 году и напомнили об итогах первого крымского референдума 1991 года, в котором

93 % из 1,4 миллиона крымчан высказались за существование Крымской АССР в составе Союза. Активистов тут же обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. СБУ завела уголовные дела, суды вынесли приговоры. После крымского референдума Валерий Подъячий получил от тогдашнего севастопольского губернатора медаль «Россия — Крым — Севастополь» за его заслуги в возвращении полуострова в родную гавань. Но он не мог и предположить, что его украинская судимость за столь ярую борьбу в этом деле сыграет с ним злую шутку. Под новый, 2016 год Валерий Подъячий был уволен с должности старшего преподавателя академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета. Ученый совет посчитал, что человек с «уголовным прошлым» не должен учить детей. А дети, следуя этой логике, получается, должны знать, что призывы к нарушению территориальной целостности государства — плохая затея, даже если речь идет о восстановлении исторической справедливости. Вот такая суровая реальность...

Юридические лазейки

Долгое время человек, стоявший костью в горле для украинских чиновников и правоохранителей, пытался в российском Крыму найти другую работу. Но везде отказывали. Причина была одна — несоответствие требованиям. И это для гражданина с 20-летним стажем педагогической работы. Но вдруг в конце мая этого года администрация одной из симферопольских школ отказывает ему в принятии на работу на основании наличия у него судимости. Возвращение вновь к этой больной теме заставило Подъячего набраться смелости побороться за восстановление справедливости уже для самого себя. Он подал иск в суд с требованием признать незаконным отказ в приеме на работу.

«Бюро занятости дало ему направление, он пришел, она (директор школы. — Ред.) ему отказала на основании его украинской судимости, — рассказал „Крымскому Телеграфу“ экс депутат Верховного совета Крыма, соратник Подъячего Вадим Мордашов. — С одной стороны, по закону о вхождении Крыма в состав России судимости, которые были в Крыму до 18 марта 2014 года, автоматически считаются и в России. Но в России нет такой статьи!»

«В Уголовном кодексе Российской Федерации нет такой статьи, как призывы к нарушению территориальной целостности Украины. Поэтому с точки зрения российского законодательства Подъячий судимым не может считаться, — поясняет представитель истца Олег Бондаренко. — Есть Минская конвенция 1993 года, которой предусмотрено, в каких случаях могут сравниваться статьи уголовных кодексов бывших союзных республик — стран СНГ — только в двух ситуациях. Первая — это если пришел запрос той страны об оказании правовой помощи для экстрадиции. Такого нет. Вторая ситуация — когда человека судят в РФ для определения порядка отбывания наказания. Никто его не судит. Поэтому сравнивать два уголовных кодекса нельзя. В справке и указано, что Подъячий в РФ не судим, а судимость указана украинская в приложении, которая может применяться в этих двух случаях».

Представитель школы оказался судим за мошенничество

Помимо юридических оснований, которые, по мнению истца, должны быть учтены судом, лежит на поверхности и вопрос двойных стандартов, за которые мы так любим критиковать Запад. Следуя этому прецеденту, по идее, нужно принимать во внимание и политически ангажированные решения украинских судов, которые заочно выносят приговоры нынешним крымским чиновникам.

«На Украине уже выносят заочные приговоры нынешним крымским чиновникам, которые были раньше чиновниками Украины. По такой логике они тоже все не могут работать, ведь они все якобы судимы», — резюмирует Олег Бондаренко.

Но и это еще не все. Абсурдность ситуации, в которой оказался Валерий Подъячий, придает и тот факт, что администрация школы, как выяснил представитель истца, обратилась за юридической помощью к лицу, ранее судимому, причем уже в России, за мошенничество!

Представляющий в суде интересы школы гражданин, как следует из приговора Киевского районного суда Симферополя, был пойман на взятке в размере 300 тысяч рублей, которые намеревался получить от матери подсудимого, совершившего ДТП, для подкупа должностных лиц и смягчения наказания, но был задержан работниками УФСБ. Получается, руководство школы, не желая принимать на работу учителя с уголовным прошлым, обращается за судебной защитой к юристу, имеющему уголовное прошлое...

P. S. Решить проблему не только Валерия Подъячего, но и других лиц из списка Бакая могла бы процедура реабилитации жертв политических репрессий, предусмотренная в России. Однако существующий закон не предусматривает реабилитацию политических осужденных по приговору властей иного государства, в данном случае Украины. Законопроект о внесении поправок был предложен еще два года назад депутатом Госдумы от КПРФ Иваном Никитчуком, но до сих пор не рассмотрен парламентом. Мнение депутата, а также крымских парламентариев «КТ» намеревается выяснить в ближайшее время. Как и выслушать вторую сторону конфликта — администрацию школы, отказавшей Подъячему в приеме на работу. Очередное заседание суда назначено на 17 июля. Каким будет решение Фемиды, и станет ли этот случай прецедентным, мы расскажем в ближайших номерах.