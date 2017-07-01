Рулят европейцы

На мировом футбольном олимпе пока без перемен

В финальную часть Кубка конфедераций — 2017, который впервые проходил на футбольных полях России, прорвались две сборные Европейской конфедерации футбола и по одной — из конфедераций Южной и Северной Америки.

Полуфиналы

В них победители групповых этапов в плей-офф встречались со сборными, занявшими вторые места в противоположных группах. В Казани главными героями поединка между действующими чемпионами Европы португальцами и южноамериканцами — чилийцами стали вратари Руй Патрисиу и Клаудио Браво, которые на протяжении основных девяноста и тридцати добавочных минут встречи сохранили ворота своих команд сухими. Но вот когда наступила пора серии пенальти, чилиец Браво стал национальным героем, а его коллега португалец Патрисиу, во многом благодаря мастерству которого португальцы впервые в своей истории стали чемпионами Европы, несколько поколебал свою высокую международную репутацию. Если Клаудио намертво брал мячи, пробитые с пенальти чемпионами континента Рикарду Куарежмой, Жоау Моутинью, Луишем Нани, то Руй был не в силах дотянуться до мячей, пробитых точно в нижний угол его ворот чилийцами Артуро Видалем, Чарлесом Арангисом, Алексисом Санчесом.

Выиграв дуэль по пенальти — 3:0, чилийцы стали участниками большого финала, а португальцам предстояло в малом финале отстаивать честь европейского футбола в борьбе за бронзу. Их вратарь Клаудио Браво, защищающий ныне ворота испанской «Сарагосы», вошёл в семёрку вратарей мира, которые на крупнейших турнирах не пропускали мячей в серии послематчевых пенальти, и предъявил весомые претензии на приз для лучшего вратаря КК-2017.

После неожиданного исхода первого полуфинала многие надеялись, что и во втором полуфинале, в Сочи, мексиканцы дадут бой игравшему на турнире не в своём сильнейшем составе действующему чемпиону мира сборной Германии, в основном укомплектованной молодыми игроками, которые стали серебряными призёрами Игр XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016. Но уже к восьмой минуте поединка олимпиец Леон Горецка на протяжении трёх минут забил два мяча в ворота Гильермо Очоа, и только отчаянные оптимисты могли надеяться, что мексиканцы уйдут от поражения, хотя они продолжали сражаться не жалея ни себя, ни соперника.

Но в самом начале второго тайма восходящая звезда немецкого футбола скоростной форвард Тимо Вернер забил гол и вместе с Горецкой (у них в активе по три забитых мяча на турнире) возглавил список лучших бомбардиров Кубка. Лишь под занавес матча играющий в чемпионате Германии мексиканец Марко Фабиан смог пробить вратаря испанской «Барселоны» Марка-Андре тер Штегена, но тут же Амин Юнес вновь довёл счёт до разгромного — 4:1, выведя немецкую сборную в большой финал и отправив её в столицу КК-2017 Санкт-Петербург. Как тут не вспомнить фразу известного английского мастера футбола Гари Линекера, который ещё в минувшем веке сказал: «В футбол в мире все страны научились здорово играть, а всё равно побеждают немцы!»

А ведь на этот раз действующий чемпион мира сборная Германии имела рядом с тремя чемпионами мира — 2014 Юлианом Дракслером, Шкодраном Мустафи, Маттиасом Гинтером молодых талантливых новичков сборной, и средний возраст немецкой команды равнялся всего двадцати четырём годам.

Большой и малый финалы

И вот теперь в решающей схватке на стадионе «Санкт-Петербург» на берегах Невы им снова пришлось встретиться с обладателем Кубка Южной Америки сборной Чили, с которой в группе молодые немцы смогли добыть лишь ничью (1:1).

Опять, как это было и на открытии турнира на новом красавце-стадионе, состоялось красочное торжественное закрытие Кубка конфедераций, на котором приз турнира на арену доставил один из его бывших владельцев — легендарный бразильский футболист Роналдо, знакомый всему футбольному мира по кличке Зубастик. А в ложе почётных гостей его встречала другая легенда мирового футбола — аргентинец Диего Марадона, который вместе с Зубастиком отчаянно болел за своих соседей по Латинской Америке — чилийцев.

Двадцать минут чилийцы доминировали на поле, и только чудом Алексис Санчес не забил гол в ворота Марка-Андре тер Штегена, кстати, сменившего в воротах «Барсы» нынешнего вратаря сборной Чили Клаудио Браво. Но, увы, футбол, и за это мы его любим, может за несколько секунд всё изменить на поле. Итак, пока Санчес переживал, не забив стопроцентный гол, мяч был отправлен на половину поля чилийцев, где его спокойно принял Марсело Диас и столь же спокойно... отпасовал рядом стоящему немцу Тимо Вернеру. Тот же вывел на ворота тоже никем не прикрытого Ларса Штиндля, и тот, как на тренировке, отправил мяч в ворота южноамериканцев — 1:0. Шла 25-я минута финала, и вряд ли кто-нибудь из 57 268 зрителей мог представить в тот момент, что стал свидетелем окончательного счёта решающего поединка. И хотя чилийцы на какой-то миг растерялись, и немцы могли увеличить результат, но постепенно они снова набрались сил, и в этот вечер прекрасно играли в воротах тер Штеген и Браво, которых так и не сумела заставить капитулировать ни одна, ни другая сторона. Правда порой дело доходило до рукопашной, в одной из которых сошлись коллеги по мюнхенской «Баварии» опытный Артуро Видаль и молодой Йозуа Киммих, забыв, что договорились после игры посидеть в ресторане на Невском...

Немцы стали владельцами и индивидуальных призов. «Золотая бутса» лучшего игрока турнира была вручена капитану их команды, полузащитнику Юлиану Дракслеру, а «бронзовая» — его партнёру по средней линии Леону Горецке. Лучшим бомбардиром был назван Тимо Вернер, забивший три мяча, хотя столько же голов и в активе его товарищей по сборной Горецки и Штиндля. Не остались без призов и «серебряные» чилийцы. Их форвард Алексис Санчес был награждён «Серебряной бутсой», а Клаудио Браво удостоился приза как лучший вратарь турнира.

Но не только питерцы и гости города получили удовольствие от большого финала, но и москвичи — от малого. Счёт был открыт в начале второго тайма португальцем Луишем Нету, выступающим за санкт-петербургский «Зенит», не по своей воле сотворившим автогол: мяч попал ему в ногу и отскочил в ворота Руя Патрисиу. Оставалась минута до конца поединка, когда защитник Пепе забил изумительный по красоте гол. Ничья — 1:1. А уже на предпоследней минуте первой дополнительной пятнадцатиминутки шустрый Аль-Мирдаси вновь назначил пенальти в ворота мексиканцев, и теперь уже опытный Адриен Силва не промахнулся — 2:1. Спустя несколько минут тысячи мексиканцев, находившихся на трибунах «Спартака», и сотни тысяч их земляков, наблюдавших за матчем у телевизоров, были готовы растерзать на кусочки арбитра, не давшего пенальти в ворота португальцев, когда их защитник грубейшим толчком руками в спину сбил с ног выходившего на свидание с вратарём форварда, спровоцировав стычки на поле. И хотя они завершились удалениями португальца Нелсона Семеду и мексиканца Рауля Хименеса, но на счёт поединка это не повлияло. Чемпионы Европы удостоились бронзы, ещё раз доказав, что европейцы продолжают рулить в мировом футболе.