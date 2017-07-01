Радости и огорчения

Что происходит на важнейших участках спортивного фронта в России и за рубежом?

В спорте не бывает, чтобы команда той или иной страны постоянно побеждала на международной арене, даже притом что в её активе десятилетиями значились только успехи. Всё равно когда-то и она проигрывает. И тут главное не впадать в панику, а спокойно проанализировать, в чём уступили сопернику, причём честно и справедливо, и найти пути выхода из этой неудачи.

Ау, девчата!

Не повезло баскетболисткам сборной России, которые в конце июня возвратились с чемпионата Европы — 2017. Они разделили лишь 9–12 места с соперницами, что не позволило им вписаться в шестёрку лучших команд нашего континента. И лишились права стартовать в чемпионате мира — 2018, который пройдёт на площадках Испании. Но на чемпионате континента — 2013 наши дамы играли ещё хуже и тоже оказались за бортом мирового первенства — 2014, состоявшегося в Турции.

Разумеется, прокол 2013 года заставил руководителей Федерации баскетбола России обратить серьёзное внимание на женский баскетбол. Новым тренером сборной был назначен опытный наставник Александр Васин, а из прежнего состава осталась лишь чемпионка Европы — 2011 Евгения Белякова, партнёршами которой стали молодые талантливые игроки Марина Вадеева, Эпифани Принс, Жосселина Майга и другие. Новый состав сборной уверенно провёл отборочный турнир, завоевав путёвку на чемпионат Европы — 2017, который должна была принимать Чехия на площадках Праги и Градец-Кралове, куда съехались шестнадцать сборных команд. Они были разделены жребием на четыре предварительные группы, победители которых сразу же выходили в четвертьфинал, а занявшие второе и третье места — в 1/8 финала.

Сборная России играла в группе D, где без особых усилий переиграла сборные Латвии — 71:59 и Черногории — 78:54. Но в решающем поединке с бельгийками, провалив третий период, бросилась в погоню, однако не догнала, уступив одно очко — 75:76. Это позволило сборной Бельгии вместе со сборными Испании, Турции и Франции квалифицироваться в четвертьфинал плей-офф, а сборным России, Латвии, Украины, Венгрии, Италии, Словакии, Сербии, Греции начинать игры на вылет с 1/8 финала. И тут россиянкам попались гречанки, которым наши девчата не сумели ничего противопоставить серьёзного, в итоге потерпели поражение — 58:62 и попали в зрители матчей за медали чемпионата. Причём сборные, обыгравшие россиянок, дошагали до большого и малого финалов. Бельгийки в большом финале уступили золотые медали испанкам — 52:68, а гречанки — бронзовые француженкам — 55:77. Ну а желанные лицензии на чемпионат мира — 2018 в Испанию достались сборным Испании, Бельгии, Франции, Греции, Турции и Латвии. Огорчил нашу сборную и тот факт, что никто из ее состава не был включён в символическую сборную Европы, в которой первую пятёрку составили лучшая баскетболистка первенства испанка Альба Торренс, гречанка Эвантина Мальтси, француженка Нваль Энден Мийем, бельгийка Эмма Миссеман, итальянка Сесилия Зандаласини. Поэтому не удивляет отставка главного тренера российской команды Александра Васина.

Порадовали другие российские баскетболистки, увлекающиеся стритболом (уличный баскетбол), где играют по три игрока в каждой команде на половине обычной баскетбольной площадки, стремясь провести мяч в одно кольцо. Эта разновидность популярной игры получила олимпийское признание, и уже забила себе место в Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020.

Недавно во французской Ницце завершился розыгрыш Кубка мира среди мужских и женских сборных. И тут все стали свидетелями великолепной игры нашей женской четвёрки: Анастасии Логуновой, Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анны Лешковцевой. Они обыграли сборные Чехии — 22:13, Казахстана — 21:3, Венгрии — 12:10, Кыргызстана — 22:4, Германии — 20:7, Голландии — 21:9, а в финале вновь играли с венгерками и вновь их победили — 19:12, впервые завоевав Кубок мира. Увы, не столь грозной была мужская сборная России, которая, в подгруппе уступив будущему владельцу Кубка мира сборной Сербии — 17:20, так и не сумела подняться выше восьмого места.

Восемь шагов вперёд

В 80–90-х годах минувшего века в Северной и Южной Корее почти одновременно стали развиваться два вида восточных единоборств — тэквондо и тхэквондо. У нас предпочтение отдавали популярному в КНДР тэквондо, в котором крымские атлеты добивались под руководством симферопольца Владимира Егиазаряна заметных успехов на чемпионатах мира и Европы. Но южнокорейцы смогли протолкнуть своё тхэквондо в олимпийскую программу, и нашим мастерам предстояло догонять, прежде всего, Южную Корею, а также Испанию, Китайский Тайбэй, Японию, Иран, Турцию. Ведь, начиная, по сути дела, с нуля, россияне перед нынешним чемпионатом мира, который недавно завершился в южнокорейском Муджу, по количеству наград за минувшие годы среди 63 отличившихся стран занимали 19-е место, завоевав 23 медали.

Более того, проводя раз в два года чемпионаты мира по тхэквондо, международная федерация мировой форум бойцов в 2015 году поручила проводить россиянам в Челябинске, и они провели его на высоком уровне. Правда из-за того, что им не удалось завоевать золотых медалей, а их разыгрывалось шестнадцать среди мужчин и женщин, и они достались атлетам из одиннадцати стран, сборная России в общекомандном зачёте финишировала лишь двенадцатой, имея в своих рядах двух серебряных и пять бронзовых призёров чемпионата. Из них только Владислав Ларин, Ольга Иванова и Светлана Игумнова ныне вошли в состав сборной, отправившейся в Муджу.

Разумеется, как привык мир спорта, и на этот раз общекомандное первенство осталось за сборной Южной Кореи. За ней разместились команды Турции и Сербии, а четвёртое место впервые, опередив тхэквондистов из 172 стран, заняла сборная России, в активе которой, как и два года назад в Челябинске, было семь медалей, но на этот раз — одна золотая, четыре серебряные, две бронзовые.

Впервые в истории тхэквондо среди мужчин чемпионом мира стал россиянин Максим Храмцов (до 74 кг), сумевший одержать пять побед подряд. Только в финальных поединках Михаил Артамонов (до 58 кг) уступил южнокорейцу Юн Чжо Чжеону, Антон Котков (до 80 кг) — азербайджанцу Миладу Беиги Харчегани, Владислав Ларин (до 87 кг) — немцу Александру Бахману, а Татьяна Кудашова (до 53 кг) — турчанке Зелихе Агрис. Они были удостоены серебряных наград. Бронзовые медали завоевали Роман Кузнецов (свыше 87 кг) и Татьяна Куземина (до 62 кг). За шаг до пьедестала почёта остановились поделившие 5–8 места Болат Изутдинов (до 63 кг), Вячеслав Минин (до 68 кг), Карина Жданова (до 73 кг), Ольга Иванова (свыше 73 кг), что сделало российскую команду настоящим открытием чемпионата.