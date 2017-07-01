Докричаться до Москвы

«Севастопольские мамы» воюют с местным департаментом здравоохранения

В Севастополе сложилась крайне плачевная ситуация в системе детского здравоохранения. Отсутствие кадров, закрытые отделения и целые больницы, несвоевременная медицинская помощь — это лишь часть проблем, о которых рассказывают в общественной организации «Севастопольские мамы». В итоге активисты, у которых не получилось наладить диалог с городскими чиновниками, написали гневную петицию в Москву, на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.

Пиковая ситуация

Одна из основных проблем в сфере здравоохранения, которая не уходит с повестки дня, — отсутствие квалифицированных кадров. В севастопольских больницах катастрофически не хватает врачей, причём самых разных специальностей. В частности, наблюдается острый дефицит участковых педиатров. Как уверяют местные мамы, при вызове медицинской помощи на дом к заболевшему ребёнку врач может ехать в течение 10–12 (!) часов.

Не хватает и узких специалистов: травматологов, детских хирургов, ортопедов, кардиологов, эндокринологов, гинекологов. В связи с этим запись на приём к врачу осуществляется за месяц вперёд. При этом записаться через электронную систему «Доктор 92» практически невозможно, так как талонов просто нет.

Елена Голубева, председатель общественной организации «Севастопольские мамы»:

«В городе нет детского уролога — в принципе нет! Но детские урологические заболевания присутствуют, так что родители вынуждены ехать лечить деток в Симферополь, в Краснодар и другие регионы. При этом раз в месяц начальник департамента здравоохранения Севастополя отчитывается губернатору о том, что проблем с кадрами вообще нет!»

Обеспокоенность родителей понять вполне можно: в городской больнице № 5 («Центр охраны здоровья матери и ребёнка») из-за отсутствия персонала администрация полностью закрыла инфекционно-боксовое отделение для новорождённых и недоношенных. В результате малышей размещают в непредназначенных для этого отделениях — педиатрии или офтальмологии, например, что в принципе недопустимо! Впрочем, в департаменте здравоохранения города уверяют, что отделение закрылось исключительно из-за ремонта.

Более того, единственное в городе отделение неврологии в этой же больнице также работает... без врачей. По словам Елены Голубевой, мам детей с заболеваниями нервной системы консультирует непрофильный хирург.

Естественно, что такая ситуация с кадрами не может не привести к проблеме с очередями. В результате севастопольские мамы неделями не могут получить талон на приём к врачу. Особенно остро это ощутимо в детской стоматологии.

Елена Голубева:

«Всё чаще и чаще возникают случаи, когда ребёнок с острой зубной болью практически не может попасть в районную поликлинику и получить своевременную медицинскую помощь. Приходится обращаться в частные клиники, но стоимость их услуг часто просто не по карману простым горожанам!»

Чтобы сдать кровь на анализ, приходится ожидать талонов более двух недель, так что и в этом случае севастопольские родители вынуждены обращаться в частные лаборатории, где хоть и приходится заплатить около 500 рублей за забор крови, однако нет необходимости тратить время и нервы.

Жалуются общественники и на то, что в городе невозможно пройти бесплатное УЗИ — талоны крайне сложно получить даже уже заболевшим детям. А если ребёнок здоров — практически невозможно. То есть Севастополь вернулся к тому, что практиковалось два последних десятилетия, — платной медицине.

Голос власти

Правительству Севастополя написанная в Москву петиция совсем не понравилась. Так, и. о. главы департамента здравоохранения города Ольга Емельяненко заявила, что изложенные в письме факты полностью не соответствуют действительности. Однако расширенный комментарий чиновница нам давать отказалась (по крайней мере, в течение этой недели), сославшись на крайнюю занятость и командировку.

Ольга Емельяненко:

«Я не очень хочу отвечать на бред, который пишут люди, настроенные определёнными людьми. По этому поводу у нас вчера (4 июля. — Ред.) состоялось совместное совещание с уполномоченным по правам детей в Севастополе и с общественными детскими организациями, и все, в общем-то, были возмущены данной статьей (петицией. — Ред.)».

В свою очередь также присутствовавший на совещании уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская оказалась более разговорчивой. В частности, омбудсмен подтвердила, что в городе действительно наблюдается ряд проблем, перечисленных в петиции.

Марина Песчанская:

«На проведённом в городской больнице № 5 совместном совещании главврачи сделали отчёт по своей работе. По всем объективным замечаниям: предоставление УЗИ, очереди, недостаток специалистов — они дали свои пояснения и рассказали, что будут делать. Следующим шагом будет проведение круглого стола по жалобам, указанным в данной петиции».

В то же время детский омбудсмен отметила, что сейчас её задача — разобраться в сложившейся ситуации, а также ответить по данной петиции уполномоченному по правам ребёнка РФ Анне Кузнецовой и заявителю Елене Голубевой.

Марина Песчанская:

«По недостаткам, которые перечислили представители общественной организации „Севастопольские мамы“, мы сделали запрос в департамент здравоохранения, где нам сейчас готовят письменный ответ».

При этом уполномоченный по правам ребёнка считает, что проблема с дефицитом медицинских кадров в Севастополе легко объяснима.

Марина Песчанская:

«Такая ситуация связана с тем, что очень много специалистов уехали из города. В итоге получился недостаток кадров. Однако с материка не едут к нам работать из-за того, что материальная база больниц оставляет желать лучшего. Сейчас необходимо заниматься подбором кадров».

По информации омбудсмена, севастопольский департамент здравоохранения подписал соглашения с различными образовательными учреждениями, что позволит добиться притока молодых специалистов. Впрочем, это тоже не всегда хорошо, потому что у выпускников вузов нет опыта и без врачей старшего поколения их профессиональное становление просто невозможно. К тому же недостаточно пригласить молодых специалистов, для них ещё нужно создать соответствующие условия — обеспечить достойную заработную плату, обустроенное рабочее место и так далее.

Севастопольский омбудсмен также рассказала, что родители периодически обращаются с различными жалобами и непосредственно в её аппарат. В том числе мамы жаловались на несвоевременную выдачу льготных лекарств.

Марина Песчанская:

«Каждое заявление отрабатываем лично — связываемся с департаментом и выясняем причину, по которой лекарство не было предоставлено. На наши обращения департамент реагирует быстро. И я готова к сотрудничеству с мамами и общественными организациями».

Местные родители и общественники могут обращаться к уполномоченному по правам ребёнка в Севастополе по адресу: ул. Ленина, 33, и звонить по телефону: +7 978 100-33-93. Приёмные дни — вторник и четверг.