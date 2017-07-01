Тупик здравого смысла

Новости о Крыме, поступающие из-за Перекопа, напоминают плохие анекдоты

На этой неделе украинские СМИ, рассказывавшие о Крыме, обратили внимание на странное заявление одиозного политика, спекуляции на границе и на заявления российского артиста.

Мифотворцы в действии

Миф о древности украинского флота находил поддержку у властей этой страны и в прежние годы, а сейчас так тем более. Теперь мифы размножаются уже на самом верху посредством их озвучивания первыми лицами государства. В частности, на днях спикер Верховной рады Украины в поздравлении украинским морякам заявил, что история украинского флота насчитывает вторую тысячу лет, со времён похода князя Олега. «Именно в июле 907 года состоялся выдающийся морской поход великого киевского князя Олега на Константинополь», — сообщил Парубий. И добавил: «В июле 1918 года было создано первое постоянно действующее соединение кораблей Военно-морского флота Украинского государства, которое начало современный украинский военный флот». Умолчав, впрочем, о том, что это соединение, появившееся спонтанно и незаконно в условиях Гражданской войны, буквально сразу же было расформировано немецкой оккупационной властью, находившейся тогда в Севастополе.

Неудобная правда

Еще один повод для скандала на Украине дал российский певец Митя Фомин. Несколько дней назад он был участником музыкального фестиваля Alfa Jazz Fest во Львове. Во время интервью Фомин назвал Крым по факту российской территорией. После поднявшейся в соцсетях бури негодования украинских пользователей интернета Фомин написал большой комментарий в Instagram. Комментарий, не обрадовавший его критиков. Певец отметил, что свои слова он не собирается забирать назад, потому что констатировал факт. «На территории Крыма в данный момент проживают люди с российскими паспортами, с российской телефонной связью, с российской валютой и российскими законами», — пишет Фомин. Неудобная правда для киевской власти.

Высосал из пальца

Несколько дней назад одиозный украинский политик Рефат Чубаров сделал поистине сенсационное заявление. Дескать, «Москва загоняет себя в тупик, переселяя людей из РФ на Крымский полуостров». По невесть где взятой этим деятелем информации, озвученной для одного из ведущих украинских информационных ресурсов, с весны 2014 года «Россия заселила на полуостров 200–250 тысяч новых людей». Невесть где взятой потому, что ни о какой программе переселения россиян в Крым не знают ни на материковой части России, ни на территории полуострова. Не говоря уже о том, почему это «Москва загоняет себя в тупик»? Тупик в этой информации прослеживается лишь один — тупик здравого смысла. А информационный повод просто, как говорится, высосан из пальца.

Спекуляция на границе

На фоне новой волны антироссийской истерии, обуявшей так называемую прогрессивную часть нынешнего украинского общества (после выступления в Киеве на международном фестивале некоторых российских артистов), смешно выглядит информация, поступающая с границы Украины и российского Крыма. «Перед контрольно-пропускным пунктом Чонгар на границе с Крымом был задержан гражданин Украины, продававший места в очереди поближе к КПП», — сообщила пресс-служба Херсонской областной госадминистрации. Выяснилось, что сумма вознаграждения зависела от марки автомобиля желающего быстрее пересечь границу. Так, водителю Mercedes украинец предложил сократить время ожидания в очереди за 500 гривен (около 1100 рублей), а для водителя Porsche «тариф» был в три раза выше. Сразу видно, как не хотят попасть на территорию российского полуострова украинские граждане.