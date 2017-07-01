Больной вопрос

Что делается для сохранения важнейших объектов культурного наследия Крыма

О сохранении и восстановлении объектов культурного наследия, находящихся на территории Крымского полуострова, говорят в последнее время часто и по разным поводам. При этом многие эксперты склонны считать, что ситуация в этой области хоть и далека от однозначного позитива, но в настоящий момент властями и на местном, и на федеральном уровне предпринимаются адекватные шаги по её улучшению. Проще говоря, на крымские объекты культнаследия обратили пристальное внимание и дают деньги и на их развитие, и на ремонт. Мы решили выяснить, что на самом деле происходит, выбрав в качестве примеров важнейшие достопримечательности Крыма.

«Ласточкино гнездо»

Визитная карточка нашего полуострова, замок «Ласточкино гнездо», находится в самом уязвимом положении среди прочих подобных объектов. Скала, на которой он стоит, в течение 25 лет разрушалась ветром, волнами и землетрясениями. Во всем мире едва ли можно найти аналогичное сооружение. Однако до недавнего времени оно находилось в таком опасном состоянии, что туристов туда пускают не более четырех человек одновременно.

Связано это с тем, что в ходе исследования Аврориной скалы, на которой и стоит сам комплекс, выявлены не только следы разрушения, но даже пустоты. Это вызвало серьезную озабоченность экспертов. Поэтому все реставрационные работы были отложены. Сейчас все имеющиеся ресурсы направлены на укрепление скалы, ведь без надежного основания все реставрационные работы совершенно бессмысленны. Еще в украинский период был разработан план реставрации этого уникального архитектурного произведения. Но, к сожалению, при его составлении был допущен ряд грубейших ошибок, поэтому пришлось все начинать с нуля.

Укреплять скалу намерены с помощью специального раствора, который будут закачивать в образовавшиеся пустоты. Только после проведения противоаварийных и противосейсмических работ специалисты приступят к реставрации самого замка. Иначе весь комплекс рискует при малейшем подземном толчке обрушиться в море.

На реставрацию построенного бароном Рудольфом Штенгелем на месте монастыря Святого Теодора «Ласточкиного гнезда» в 2017 году выделено 57 миллионов рублей.

Ливадийский дворец

Знаменитый Ливадийский дворец, в стенах которого проходила судьбоносная Ялтинская конференция, в буквальном смысле трещит по швам. Стены пронизаны глубокими трещинами, а лестницы и вовсе откалываются от самого здания. Виной всему оползни, бороться с которыми, конечно же, не думали больше 20 лет. Реставрационные работы вынужденно отложены до тех пор, пока не будет решена проблема с движением грунтов. Иначе весь дворцовый комплекс может быть разрушен. Сейчас ведущие специалисты России производят противооползневые работы, укрепляют фундамент этого объекта и готовятся к проведению реставрационных работ. К сожалению, как и во всех остальных случаях, косметический ремонт возможен только после проведения ключевых мероприятий, таких как укрепление фундамента, реставрация крыши и тому подобное. Параллельно с этим музей развернул активное сотрудничество со смежными организациями по всей России. Активно открываются новые выставки, выставляются экспонаты, организовываются и разрабатываются экскурсии. Благодаря финансированию по ФЦП музей постепенно оживает.

Воронцовский дворец

Летняя резиденция графа Воронцова — знаменитый Воронцовский дворец до недавнего времени хоть и находился в немного лучшем состоянии, чем «Ласточкино гнездо» или Ливадийский дворец, но также требовал едва ли не капитального ремонта. Оползни разрушали фундамент и стены дворца, а прогнившая крыша находилась в аварийном состоянии. Площадка парадного входа всё больше походила на место боевых действий. В довершение ко всему бывший директор не брезговал продажей ценностей из дворца. За время такого руководства дворец лишился мраморных скульптур, диабазовых скамей, серебряного сервиза, тысячи старинных книг и сотен литографий стоимостью до 100 тысяч долларов. Но сейчас, к счастью, ситуация меняется.

Александр Балинченко, директор Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника (куда входит и Воронцовский дворец):

«У нас три точки уже выполнены в рамках федеральной целевой программы. Крыша перекрыта. Она была аварийной, теперь полностью восстановлена, причем покрыта медью. Площадка парадной столовой была аварийной, сейчас она полностью восстановлена. Там колоссальный объем работ был. Подпорная стенка библиотечного корпуса полностью восстановлена. И сейчас планируется следующий этап. О таких объемах финансирования мы даже не мечтали. Программа эта продолжается, и в ближайшие два-три года все будет приведено в полный порядок, что даст возможность нашему прекрасному учреждению полноценно функционировать еще много лет».

В этом году на ремонт коллектора потрачено 144 миллиона рублей

Бахчисарайский дворец

Ханский дворец в Бахчисарае — это величественное сооружение, которое содержит в себе уникальные примеры живописи, а воплощенные в нем архитектурные решения изучают будущие архитекторы. Тем не менее этот дворцовый комплекс десятки лет даже не обследовался, не то что реконструировался. Только после возвращения Крыма в Россию этому уникальному архитектурному комплексу было уделено должное внимание.

Мы побеседовали с главой реставрационного предприятия и узнали, что за все годы Министерство культуры не выделяло средств не то что на реставрацию, даже на проведение экспертной оценки состояния объекта.

Юлия Иванишкина, глава реставрационного предприятия Ханского дворца:

«Во время Украины мы не раз отправляли в Киев запросы на проведение хотя бы оценки состояния дворца, эксперты писали отчеты. Но ответ всегда был примерно один и тот же: „По нашему мнению, раз оно век простояло, значит еще век выдержит“. Сейчас проведены необходимые замеры, а полученные данные обрабатываются. После этого мы сможем составить полную смету необходимых работ. Сначала нам придется заняться укреплением стен и фундамента, и только после этого сможем реставрировать внешний вид дврца. Конечно, предстоит немало работы, но процесс уже запущен, и в самое ближайшее время комплекс будет полностью отреставрирован».

На реконструкцию будет потрачено 1,7 миллиарда рублей в рамках ФЦП

Митридатская лестница

Одной из самых скандальных достопримечательностей Крыма стала Митридатская лестница в Керчи. Названа в честь царя Боспорского царства Митридата. Построенная еще во времена Российской империи, в 1833–1840 годах, лестница стала символом города-героя Керчи. Пережила не одну войну, но едва не погибла от рук чиновников. В 2015 году во время выступления детского хора часть уникальной лестницы обрушилась. Теперь ее предстоит восстанавливать, что займет не один год и потребует более одного миллиарда рублей из федерального бюджета. Во время проведения предварительной оценки выяснилось, что обрушение, вероятней всего, произошло в ходе допущенной при последней реставрации ошибки — не были проведены работы по отводу почвенных вод. К слову, последняя реставрация Митридатской лестницы проводилась в 70-е годы прошлого века. То есть почти 50 лет назад.

Стоит также отметить, что этот объект обратил на себя внимание президента страны. Об этом можно судить по заявлениям, сделанным Владимиром Путиным во время его недавнего визита на полуостров. Восстановление лестницы находится на личном контроле у главы Крыма Сергея Аксенова.

Стоимость ремонта обрушенной лестницы — 1,1 миллиарда рублей (со слов главы администрации Керчи)

Генуэзская крепость

Еще одним историческим объектом мирового масштаба, безусловно, является Генуэзская крепость в Судаке. Средневековое фортификационное сооружение возводилось почти столетие — с 1371 по 1469 годы. Крепость занимает в общей сложности 30 гектаров и находится на вершине Крепостной горы. Согласно летописям, оборонительные сооружения итальянцев стоят на руинах другой, более древней крепости, защищавшей легендарный город Сурож. «Во времена СССР хотя бы поддерживали крепость в надлежащем виде. А начиная с 1991 года и до последних лет этот уникальный исторический объект вовсе забросили. Стены рушились, кладка сыпалась. Башни в аварийном состоянии. Сейчас у нас идет глубокая реконструкция, и мы наконец сможем провести полноценные раскопки», — говорят сотрудники музея.

Как и в остальных случаях, ФЦП и Правительство России в корне изменили ситуацию. Согласно плану, после завершения реконструкции в крепость прямо с пляжа будет вести эскалатор, а для всех найденных археологических ценностей будет возведен отдельный павильон. На сегодняшний день здесь, как и на других памятниках архитектуры, проводятся первоочередные противоаварийные работы. Восстановлена часть защитных сооружений. Что характерно, в ходе реставрации используют тот же камень, что и 500 лет назад. Форму придают только ручными инструментами. Однако это только первая часть из серии запланированных мероприятий. Заявленная стоимость проекта — 30 миллионов рублей. Общая площадь — 30 гектаров. Протяженность стен более 1000 метров. 12 башен.

Стоимость реставрационных работ — 30 миллионов рублей. Реконструируется по старинным технологиям

Год назад, находясь с рабочей поездкой в Крыму, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в рамках ФЦП на сохранение объектов культурного наследия полуострова будет выделено 2,6 млрд рублей. При этом общий объём бюджетных ассигнований на развитие культуры, предусмотренных в бюджете Республики Крым на 2016 год, составил 3,5 млрд рублей, в бюджете Севастополя — 712 млн рублей

Перечень объектов культурного наследия Республики Крым, подлежащих реставрации

1. «Дворец «Ласточкино гнездо» (Ялта);

2. «Комплекс сооружений дворца» (Ливадийский дворец, Ялта);

3. «Дом, в котором жил писатель А. П. Чехов» (Ялта);

4. «Ханский дворец» (Бахчисарай);

5. «Здание офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка» (Симферопольский художественный музей);

6. «Комплекс сооружений Воронцовского дворца» (Алупка);

7. «Здание Дворянского собрания (здание, в котором работал Н. И. Пирогов)» (Симферополь);

8. «Комплекс сооружений Судакской крепости»;

9. «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» (Керчь);

10. «Усадьба Палласа» (Симферополь);

11. «Дом, в котором жил художник И. К. Айвазовский» (Картинная галерея, Феодосия);

12. «Здание дачи Стамболи» (Феодосия);

13. «Теккие дервишей (монастырь)» (Евпатория);

14. «Комплекс монастыря Сурб-Хач» (Старый Крым);

15. «Здание бывшей кенасы» (Симферополь);

16. «Мечеть и медресе» (Мечеть Узбека, Старый Крым);

17. «Особняк Динцера» (Симферополь);

18. «Мемориальный комплекс «Героям Эльтигенского десанта» (Керчь);

19. «Вилла «Мечта» (Симеиз);

20. «Вилла «Ксения» (Симеиз).