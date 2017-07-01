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Кто за кем смотрит?

На кого ложится ответственность в случае фото-, видеофиксации нарушения ПДД

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, на кого ложится ответственность в случае фото-, видеофиксации нарушения ПДД. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Теория и практика

Практика привлечения к ответственности за нарушение правил дорожного движения, зафиксированное с помощью приборов автоматической фото-, видеофиксации правонарушений, в разных регионах складывается по-разному. При этом ежегодно увеличивается количество лиц, привлекаемых к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, зафиксированное в автоматическом режиме. В таких случаях к ответственности привлекают собственника автомобиля, если при рассмотрении дела не будет установлено, что автомобиль находился во владении или в пользовании другого лица.

Согласно ч. 1 ст. 2.6.1. КоАП РФ, когда административное правонарушение в области безопасности дорожного движения зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, к административной ответственности привлекают собственника автомобиля.

Технические средства, работающие в автоматическом режиме, — это средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

Когда фото-, видеоматериалы с автоматических средств фиксации нарушений поступают в орган ГИБДД, контролирующий соответствующий участок дороги, по государственному регистрационному знаку автомобиля определяются его собственник, а также адрес его местожительства.

При фиксации правонарушения техническими средствами протокол об административном правонарушении не составляется, постановление выносится без участия собственника автомобиля.

Экземпляр постановления по делу об административном правонарушении и материалы, полученные с применением специальных технических средств, направляются в адрес собственника автомобиля по почте заказным почтовым отправлением в течение трех дней со дня вынесения постановления или в форме электронного документа с использованием Единого портала государственных муниципальных услуг при наличии регистрации указанного лица на портале и согласия его на получение указанных постановлений с использованием средств информационных технологий.

В случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме камерами административное наказание назначается в виде штрафа. При этом размер штрафа выбирается наименьшим в пределах санкции применяемой статьи.

Но бывают случаи, в которых владелец автомобиля на момент совершения правонарушения автомобилем не управлял, а штраф пришел на его имя. К примеру, вы продали свой автомобиль по договору купли-продажи частному лицу, или сдали автомобиль в автосалон, или поставили его на комиссионную площадку, отдали в трейд-ин. Заполнили договор купли-продажи, указав число продажи, и один экземпляр забрали себе. Получили деньги и разъехались. А через неделю или месяц получаете «письмо счастья», в котором выписан штраф на ваше имя за нарушение ПДД на определенную сумму. Сравнивая дату продажи с датой нарушения ПДД, вы замечаете, что нарушение произошло после того, как вы продали свой автомобиль, то есть вы точно не нарушали. В такой ситуации, при несогласии с вынесенным постановлением о привлечении к ответственности, вы вправе его обжаловать.

Доказательства невиновности

Владельца автомобиля могут освободить от ответственности, если при рассмотрении его жалобы будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения автомобиль находился во владении или в пользовании другого лица. При этом собственник обязан представить доказательства своей невиновности.

Такими доказательствами могут, в частности, являться:

— доверенность на право управления автомобилем другим лицом;

— полис ОСАГО, в котором имеется запись о допуске к управлению автомобилем такого лица;

— договор аренды, купли-продажи или лизинга автомобиля;

— показания свидетелей и (или) лица, управлявшего машиной в момент фиксации административного правонарушения.

Иные доказательства не имеют заранее установленной силы и при производстве по делу должны быть исследованы и оценены в совокупности.

На данный момент в Крыму лишь на некоторых участках дорог применяются автоматические средства фото- и видеофиксации нарушений ПДД. В ближайшем будущем установка таких технических средств, работающих в автоматическом режиме, будет повсеместной. Они позволят фиксировать нарушения скоростного режима, дорожной разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора и другие самые распространенные нарушения правил дорожного движения.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.

Артём Шабанов
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 437 от 7 июля 2017 года

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Просмотров: 317 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:04

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