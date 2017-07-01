Дети богов оставили след в Причерноморье

Кавказские историки уверены, что прототипами героев Нартского эпоса стали представители высокоразвитой цивилизации

Нартский эпос, создававшийся в прозаической и стихотворной форме с VIII века до нашей эры, рассказывает о происхождении и приключениях героев-богатырей Нартов, населявших некогда Причерноморский регион. Есть мнение, что все это — мифопоэтика, что это было придумано из-за недостатка знаний о мире. Но есть и другое мнение: это — отголоски реальных событий и их позднейшая интерпретация.

Чудо-доспехи

«Нарты историчны, — считает ведущий научный сотрудник отдела истории Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований Асфар Куек. — Мы склонны считать, что это реально существовавшие люди, наши предки».

Одним из главных персонажей Нартского эпоса является воин Саусырыко, аналогию которому можно отыскать среди известнейших древнегреческих героев. Саусырыко, как гласит предание, был неким железным человеком. Бог кузнечного ремесла Тлепш извлек из камня ребенка, горячего, как огонь, а затем закалил его в воде, сделав неуязвимым. То есть все тело мальчика стало прочным, словно железо. Самый настоящий железный человек, появившийся из воспоминаний древних народов. И только бедро, за которое держал ребенка бог-кузнец, осталось обычным человеческим и было слабым местом. В итоге это слабое место стало причиной поражения Саусырыко в очередном поединке и причиной гибели легендарного героя.

В этом сюжете, по мнению исследователей Нартского эпоса, прослеживается в аллегорической форме процесс возникновения металлургии. Но здесь же читается и явная аналогия с древнегреческим Ахиллесом, единственным уязвимым местом которого была пятка, за которую его держали, когда так же, как и Саусырыко, закаляли в волшебной воде. И так же, как и нартский герой, Ахиллес обладал особенными доспехами, сделанными из легкого темного металла, неведомого кузнецам и делавшего его неуязвимым.

У этих доспехов бога не хватало лишь соответствующей обуви. И, как известно из Гомеровского эпоса, как раз в ногу — в пятку был поражен их владелец. И так же, как и Ахиллес, Саусырыко обладал особым обоюдоострым мечом, выкованным его прародителем — кузнецом Тлепшем. Меч, согласно Нартскому эпосу, был изготовлен из некоей суперкосы, которая косила и камни, и самые толстые деревья. Кроме того, меч мог менять свой цвет, приобретая яркий синий оттенок, когда нужно было начинать очередное сражение...

«Нартский эпос очень древний, ему несколько тысяч лет, и рассказывает он о какой-то прошлой цивилизации — Черноморской Атлантиде или Понтиде, — говорит Андрей Осташко. — Какие тогда были технологии, какими технологиями владели люди, мы можем только догадываться, легенды доносят до нас лишь отголоски того, что было тогда».

Самонаводящиеся стрелы

Также в арсенале героя Нартского эпоса имелись необычные стрелы. Саусырыко, как и Прометей, добыл для людей немеркнущий огонь, отвоевав его у великана.

Но волшебные стрелы интересны не только этой аналогией. Это очень интересная деталь, присущая и кавказскому, и крымскому сверхоружию. Они имелись у многих легендарных персонажей. Известно о трех волшебных стрелах, выкованных кузнецом Тлепшем. Стрелах, которые никогда не промахивались. Самая очевидная аналогия здесь — с самонаводящейся современной ракетой.

«Вот как сегодня мы говорим о тепловой ракете, эта стрела шла за нартом, куда бы он ни направлялся», — говорит Асфар Куек.

А если учитывать, что у этих стрел была колоссальная разрушительная сила, то аналогия становится еще более убедительной. И так же, как и ракета, каждая суперстрела была одноразовой. Если однажды упала на землю, то больше не взлетала.

Здесь Нартский эпос имеет параллель с Крымом, если вспомнить старинную легенду еще со времен скифов. В ней рассказывается, как жил однажды на свете правитель, у которого было удивительное оружие — стрела, от которой спасения не было. Там, где она проносилась, вспыхивал воздух, закипала вода, плавилась земля, гибло все живое. Все эти предания дошли до нас в виде мифов и преданий. В настоящее время, когда мы можем провести вполне конкретные аналогии, например, с военными технологиями или научными теориями, все больше склоняешься к тому, что в основе сюжетов лежали исторические события и исторические персонажи.

Аналогии в Греции и Индии

Какими бы сверхъестественными способностями ни обладали олимпийские боги, на их реальное существование когда-то в древности намекает вполне земная биография. К примеру, известно, где они родились: Зевс — на острове Крит, Артемида и Аполлон — на Делосе, Дионис — на острове Наксос, Арес — во Фракии. Свадьба Зевса и Геры состоялась в городе Кносс, на Крите, а местом проведения заседаний так называемых богов был горный массив Олимп на границе Фессалии и Македонии.

Еще проще обстоит дело с детьми богов третьего поколения, или олимпийцев, которые вступали в связи с земными мужчинами и женщинами, и на свет появлялись полубоги-герои, такие как Ахилл, Геракл, Персей. Но если это были реальные люди из плоти и крови, значит, оба их родителя тоже должны были быть вполне осязаемы. Простым смертным, как говорится, были неведомы технологии богов. Разящие молнии Зевса и раскаты грома, направленные против титанов, с которыми олимпийцы развязали борьбу за власть над миром и которые укрылись на горе Офрис в Фессалии, заставляли пылать землю, кипеть море и поднимали столбы дыма и пыли. Любопытно, что рождение древнегреческих мифов о войне олимпийских богов с титанами приходится примерно на тот же исторический период, что и появление Махабхарата — древнеиндийского эпоса, созданного во II–I тысячелетии до нашей эры. Именно в нем наиболее подробно и практически однозначно описывается и небесное оружие, пылающее ярким пламенем, и летательные аппараты, и демоны в неуязвимых панцирях.

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