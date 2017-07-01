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Пятьдесят оттенков отдыха

Женщины готовятся загодя и стараются запастись впечатлениями, а мужчины проявляют повышенную требовательность

Интересные гендерные предпочтения выявили специалисты туристического метапоиска. Ими были предприняты поистине грандиозные исследования, в которых оказались задействованы более чем 29 тысяч человек из 20 стран мира. Среди них, естественно, были и россияне. Если дополнить эти выборки еще парой опросов на ту же тему, получим полное представление о том, чего ожидают мужчины и женщины от самого большого удовольствия, доставляемого работой — от отпуска.

Трепет ожидания и конфликт интересов

Проще всего тем, кто решил отправиться на отдых в гордом одиночестве. Они и решение, куда именно ехать, принимают более взвешенно, и удовлетворить себя любимого результатами выбора могут в самом полном объеме. А, если все выйдет не так как задумывалось, то и винить некого. Интересно, что женщины-одиночки получают от процесса планирования отдыха удовольствие большее, чем непосредственно от отдыха. Поэтому подготовительный период у них длится долго (больше месяца). В столь педантичном подходе к собственному времяпрепровождению в отпуске признались более 70 процентов наших соотечественниц.

Мужчины от подготовительного периода получают куда меньшее удовольствие. Для них очень важен ранее полученный жизненный опыт и отсутствие во время отдыха сюрпризов. Поэтому планирование бюджета и бронирование билетов они расценивают скорее как необходимую, хотя и малоприятную, подстраховку. Хотя среди них тех, кто тщательно готовится к отпуску тоже не мало — 65%.

Экзотика в привычном окружении

Само собой, семьям принять решение об идеальном отдыхе куда сложнее. Ведь понятие об идеале у каждого человека свое. И часто к компромиссу, устраивающему абсолютно всех, не удается прийти даже в результате длительного планирования. К примеру, далеко не все, даже семейные люди, согласны отдыхать бок о бок с детьми, даже со своими. Отправиться на курорт вместе с отпрысками согласны лишь 52% россиянок. А среди представителей сильного пола у такого отдыха поклонников нашлось и того меньше — 41%.

Но дети еще не самое страшное. Основные разногласия, как выяснилось, в семейных парах вызывает выбор конечной цели путешествия. Так, в списке стран, наиболее интересных для представителей сильного пола, на первом месте оказался Таиланд. А вот женщины в списке своих курортных предпочтений эту страну поставили лишь на пятое место. Примерно та же ситуация и с Индией. Мужчины отметили ее в первой пятерке желаемых для посещения стран. В женском же перечне Индия не вошла даже в первую десятку. Зато женщины гораздо чаще мужчин стремятся в Европу.

Интересно, что при всех видимых разногласиях представители обоих полов в унисон заявили, что решение о выборе совместного отдыха всегда принимают вместе со своей половинкой, относясь с «максимумом уважения к выбору супруга или супруги». Всего 17% мужчин ответили, что в выборе совместного отдыха окончательное слово остается за ними. Число женщин, признавшихся в давлении на партнера, оказалось равным нулю.

А ведь спланировать отдых — это еще полбеды. Там, на курорте, приходится как-то сосуществовать, причем достаточно продолжительное время.

Желаемое и действительное

Согласно результатам одного из независимых опросов, российские мужчины и женщины представляют свой идеальный отдых совершенно по-разному. Впрочем, сравните сами. Вот как выглядят Топ-15 приоритетных релаксационных мероприятий обоих полов.

Топ-15 мужчин

1. Провести время в баре

2. Загорать

3. Пройтись по магазинам

4. Пить пиво или другой алкоголь возле бассейна

5. Сходить в зоопарк

6. Посетить парк развлечений

7. Попробовать необычное блюдо

8. Отправиться в поход

9. Исследовать пещеры.

10. Смотреть футбол

Топ-15 женщин

1. Спокойно почитать книгу

2. Плавать в море или бассейне

3. Загорать

4. Ходить по магазинам

5. Пить коктейли у басссейна

6. Посетить музей

7. Пообедать в ресторане экзотической кухни

8. Посетить экскурсию

9. Сходить в элитный ресторан

10. Посетить зоопарк

Уровень непритязательности

Может показаться странным, но только четверть российских путешественниц признались, что для них большое значение при выборе отеля имеет высокий уровень сервиса. Остальные говорили о приоритетности цены, расположения, наличия инфраструктуры. Мужчинам же комфортно живется там, где их хорошо обслуживают. Эту мысль высказали более трети респондентов сильного пола.

Интересно, что опрошенные обоих полов в унисон заявили о своей непритязательности. Только 13% женщин и 20% мужчин признались, что низкий уровень сервиса может испортить им впечатление от отпуска.

Перерыв на шутки

* * *

Экипаж дивана приветствует вас и желает приятного отдыха!

* * *

— Девушка, что вы тут делаете?

— Что я могу тут делать? Отдыхаю!

— В 3 часа ночи у меня в квартире?

— У нас свободная страна, где хочу, там и отдыхаю!

* * *

Если видишь, что человек работает — отойди, не мешай. Видишь, что человек отдыхает — подойди, помоги.

* * *

Легенду про то, что человек не может жить без работы, придумали те, кто никогда не работал, для тех, кто никогда не отдыхал.

* * *

— Яша, а когда у тебя послеобеденный отдых?

— Циля спит с часу до двух....

— Какая ещё Циля?

— Супруга моя...

— Я тебя разве спрашиваю про жену?

— Нет, но когда она спит, у меня отдых!

Евгения ПРИЙМАК
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 437 от 7 июля 2017 года

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Просмотров: 89 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:35

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