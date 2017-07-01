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Окончательно наш

Как это ни странно, до недавнего времени один из символов Симферополя да и всего Крыма – здание Симферопольского железнодорожного вокзала и, в частности, его знаменитая башня с зодиакальными часами – не принадлежал ни Симферополю, ни Крыму. Вокзальный комплекс не имел необходимых документов. И вот теперь, наконец, обрёл, так сказать, хозяина: специалисты Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым зарегистрировали здание вокзала и башню. Как выяснилось, крымские железнодорожники обратились в подразделения Госкомрегистра только на прошлой неделе, подав около 200 заявок на регистрацию прав на объекты недвижимого имущества – это 42-метровая башня с часами, по документам проходящая как водонапорная башня, камера хранения, багажное отделение, кафетерий и кассовый павильон... Теперь «ворота Крыма» официально оформлены уже в российском правовом поле.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года

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Просмотров: 81 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:50

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