В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... началась стихийная заготовка дров Житель крымской столицы Антон М. возмущен варварским уничтожением «зеленых легких» города: «Крым. Симферополь. Москольцо. ул. Ростовская, 4. Полный беспредел. Спил зеленых многолетних деревьев. Более того, деревья пилят на дрова, аккуратно складывают в багажник легкового авто и вывозят для личных нужд. На фото весь процесс виден невооруженным глазом». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года Еще статьи: Обыкновенное варварство Не наломать бы дров... Городские власти не любят город Кто ответит за деревья? Операция «Дрова»