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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... началась стихийная заготовка дров

Житель крымской столицы Антон М. возмущен варварским уничтожением «зеленых легких» города: «Крым. Симферополь. Москольцо. ул. Ростовская, 4. Полный беспредел. Спил зеленых многолетних деревьев. Более того, деревья пилят на дрова, аккуратно складывают в багажник легкового авто и вывозят для личных нужд. На фото весь процесс виден невооруженным глазом».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года

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Просмотров: 179 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:09

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