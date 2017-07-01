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Говорят, что... пациенты больницы слагают стихи
Крымчанин, пожелавший остаться неизвестным, так вдохновился пребыванием в больнице пгт Ленино, что прославил ее четверостишьем:
«Не ходите, дети, в Африку гулять, Там вас может крокодил сожрать. Не болейте, люди, в Ленино ничем. Там вас могут заразить ВИЧем... Ну и для общего понимания картины вот вам фоточки больницы. Без комментариев».
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года
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