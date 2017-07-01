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Говорят, что... пациенты больницы слагают стихи

Крымчанин, пожелавший остаться неизвестным, так вдохновился пребыванием в больнице пгт Ленино, что прославил ее четверостишьем: «Не ходите, дети, в Африку гулять, Там вас может крокодил сожрать. Не болейте, люди, в Ленино ничем. Там вас могут заразить ВИЧем... Ну и для общего понимания картины вот вам фоточки больницы. Без комментариев».