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Говорят, что... в Феодосии открыли «грибной» сезон
Говорят, в Феодосии решили выращивать грибы. Только вот, что называется, не в том месте и не в то время. Грибком покрыты лежаки для отдыхающих. И, как свидетельствуют туристы, лежаки эти выставлены не где-нибудь, а на центральной набережной. Людей столь явная угроза инфекции жутко пугает. Вместо сувениров привезти домой мицелий на собственной коже – перспектива малоприятная.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года
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