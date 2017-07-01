В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Феодосии открыли ­«грибной» сезон

Говорят, в Феодосии решили выращивать грибы. Только вот, что называется, не в том месте и не в то время. Грибком покрыты лежаки для отдыхающих. И, как свидетельствуют туристы, лежаки эти выставлены не где-нибудь, а на центральной набережной. Людей столь явная угроза инфекции жутко пугает. Вместо сувениров привезти домой мицелий на собственной коже – перспектива малоприятная.