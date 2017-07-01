→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... свалку превратят в крематорий Говорят, что крымские общественники нашли на сайте администрации города Симферополя схемы, на которых часть микрорайона Каменка обозначена как санитарно-защитная зона кладбища. В эту зону, судя по этим схемам, попадает часть домов микрорайона. Кладбища на территории полигона ТБО и Каменки никогда не было. Люди возмущены, они начинают осознавать, что торможение процессов по дооформлению гражданами своих земельных наделов – неспроста. Ранее в интернете появлялась информация, что на территории Каменки планируют строить крематорий, кто-то утверждал, что он уже построен на территории полигона ТБО, поэтому якобы для его легализации и нужна эта санитарно- защитная зона кладбища, так как крематории строят на действующих кладбищах... Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года Еще статьи: А «могильщики» все «заколачивают» Не довозят… Если захотеть Мусор — в заповедник! Народный вердикт. Проблемы Каменки Просмотров: 128 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:04