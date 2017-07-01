Опыт с материка

В Крым приехали специалисты, чтобы вместе с медиками республики разработать стратегию реабилитации недоношенных детей

После программы телекомпании ИТВ «Народный вердикт» «Родить и выжить» и выходом статьи в газете «Крымский ТелеграфЪ» о халатности врачей роддома № 2 Симферополя общественники Крыма и, в частности, представители благотворительного фонда «Крым — родной дом» обратились к уполномоченному по правам человека г. Москвы Татьяне Потяевой с просьбой оказать содействие в решении проблемных вопросов в роддомах республики.

Необходимый обмен опытом

Напомним, что в редакцию «Крымского Телеграфа» неоднократно обращались семьи, которые столкнулись с халатностью и низкой квалификацией специалистов в роддомах Крыма — отчего страдали роженицы.

При поддержке уполномоченного по правам человека г. Москвы Татьяны Потяевой и БФ «Крым — родной дом» на этой неделе в Республиканском перинатальном центре была организована встреча сотрудников перинатального центра ГКБ им. Е. О. Мухина г. Москвы и сотрудников перинатального центра ГБУЗ РК РКБ им. Н. А. Семашко с предложением о сотрудничестве и обмене опытом, а также для разработки совместной стратегии реабилитации детей, в частности, родившихся раньше срока.

Александра Бахтина, врач-педиатр педиатрического стационара отделения реабилитации детей раннего возраста перинатального центра ГКБ им. Е. О. Мухина:

«Мы приехали с целью познакомиться с коллегами перинатального центра Крыма. Нам очень важны сотрудничество и взаимопомощь. Мы с радостью готовы перенять опыт крымских коллег и поделиться своими наработками. Наш перинатальный центр имеет двухэтапную систему восстановительных мероприятий (в амбулаторных и стационарных реабилитационных отделениях). Персонализация реабилитационных мероприятий осуществляется путем неоднократного чередования амбулаторного и стационарного этапов. Хочу отметить, что в Крыму специалисты с большим энтузиазмом относятся к своей работе».

Также, говорят специалисты, есть методы, с помощью которых можно достичь и более положительных результатов.

Оксана Трофимова, клинический психолог перинатального центра ГКБ им. Е. О. Мухина:

«Наша практика показывает, что сочетание правильного ухода, индивидуально подобранных реабилитационных мероприятий, регулярного катамнестического наблюдения, оказания психолого-педагогической помощи даёт достаточно быстрые результаты с минимальными финансовыми вложениями. К трем-пяти годам многие из наших пациентов мало чем отличаются от своих сверстников, даже если они родились раньше срока. Одним из основных акцентов нашей реабилитации является обучение родителей, когда они становятся неотъемлемой частью реабилитационного процесса».

Но для того чтобы, так сказать, пазлы сложились удачно, необходимо не только задействовать все составляющие медучреждения. Нужна и специфическая преемственность.

Дмитрий Усатов, врач-реаниматолог отделения реанимации интенсивной терапии для новорожденных акушерского стационара перинатального центра ГКБ им. Е. О. Мухина:

«Стоит отметить, что эффективность восстановительных процессов происходит при совместной работе всех структур перинатального центра, в этой работе хорошего результата можно достичь только при наличии преемственности в нашей практике».

О партнерских родах

Лечение детей в отделениях реанимации осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Министерства здравоохранения Российской Федерации, и помощь включена в стандарты ОМС, поэтому и крымчане могут свободно получить квалифицированную медицинскую помощь в рамках стандарта ОМС. При этом перинатальный центр в Симферополе — это определенная технология организации медицинской помощи, направленной на сохранение беременности и рождение здорового ребенка даже в случае серьезных отклонений в организме будущей матери. В перинатальные центры направляют женщин, имеющих какую-то патологию, женщин из группы высокого риска, когда ожидается рождение малыша, требующего оказания сложной помощи. Но есть и некоторые отличия от практики перинатальных центров на материке.

Татьяна Бабич, профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии последипломного образования ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко»:

«Хочу отметить, что у нас более эффективно практикуются партнерские роды, ведь партнерские роды — это норма для семьи, и хорошо, когда женщину поддерживает родной человек, ведь общее психоэмоциональное состояние женщины улучшается, когда рядом находятся близкие люди в такой ответственный момент, как роды».