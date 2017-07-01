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Собаки лаять не должны

Алабай крымского вице-премьера победил Госкомветеринарию, а кемпингам вручат методички

Крымским собакам разрешили лаять по ночам, а лазейку для фотографов-живодёров решили устранить. Почему алабай Ларисы Опанасюк изменил правительственное постановление, какой документ напоследок презентовал министр Сергей Стрельбицкий и кто может получить из бюджета почти сто тысяч рублей помощи?

Собачий закон

На очередном заседании Совета министров Крыма первый зампредседателя Госкомветеринарии РК Анастасия Лисовская-Чудинович представила проект Перечня пород собак, требующих особых условий содержания. Помимо собственно указанного списка из 29 пород, в документе перечислены непосредственные обязанности собственников животных. Например, хозяева таких собак обязаны предотвращать причинение вреда физическому и психическому здоровью граждан, соблюдать требования законодательства в области общественного порядка, гуманно обращаться с питомцами и так далее.

Однако, как выяснилось, в документе также был указан сомнительный пункт о том, что хозяева должны не допускать шума со стороны своих питомцев в ночное время суток, что вызвало критический комментарий вице-премьера.

Лариса Опанасюк, заместитель председателя Совета министров Крыма:

«У меня тоже есть собака, которая включена в этот перечень, — алабай, но я не знаю, как ей запретить лаять с 23 часов до 7 утра».

Вице-премьер подчеркнула, что любой нормативно-правовой акт должен в будущем исполняться, однако по объективным причинам этот документ не может быть исполнен. В связи с этим в перечень были внесены необходимые изменения.

В свою очередь глава крымской республики также отметил, что в документы не должны вноситься «глупые пункты».

Сергей Аксёнов, премьер-министр Крыма:

«Кто за это будет отвечать? Где патруль? Понятно, что хотим сделать как лучше, но писать какие-то такие особые условия неприемлемо!»

Интересно, что и второй документ, разработанный комитетом по ветеринарии и касающийся выдачи разрешений для работы с животными, также подвергся критике, однако на этот раз уже Общественной палаты.

Анастасия Лисовская-Чудинович, первый зампредседателя Госкомветеринарии РК:

«Предлагается выдавать разрешение на проведение мероприятий с участием животных в общественных местах, в том числе передвижных зверинцах, в спорте, в сфере отдыха и развлечений населения, в частности на фото- и видеосъёмку с животными...»

Не секрет, что в Крыму вовсю промышляют фотографы-живодёры, предлагающие отдыхающим и крымчанам сфотографироваться с животными, в том числе и экзотическими. При этом зачастую звери содержатся в ужасных условиях, а порой и умерщвляются после курортного сезона. Таким образом, в Общественной палате вышеуказанный порядок расценили как своеобразную лазейку для таких недобросовестных фотографов.

Григорий Иоффе, председатель ОП РК:

«Как известно, в Крыму принят закон о гуманном отношении к животным. И этим законом предусматривается, что никакая фотосъёмка на пляжах, в других курортных местах с животными не проводится. А этот документ составлен так, что, оказывается, можно получить разрешение!»

В свою очередь в комитете объяснили, что порядок не подразумевает съёмку в курортных зонах. Более того, для получения такого разрешения необходимо представить перечень документов, в том числе подтверждающих право пользования земельным участком, зданием, сооружением, помещениями, где будет производиться такая фотосъёмка. Однако в ведомстве учли критику общественного представителя и согласились скорректировать порядок.

Крым для кемперов

В правительстве Крыма утвердили методические рекомендации по благоустройству кемпингов. На заседании Совета министров проект постановления презентовал Сергей Стрельбицкий, который дорабатывает последние дни в должности главы туристического ведомства.

Сергей Стрельбицкий, министр курортов и туризма Крыма:

«Документ разработан для оказания практической помощи муниципалитетам, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, организующим прием и размещение отдыхающих в автокемпингах».

В частности, в методических рекомендациях прописаны требования к территории и размещению кемпингов, а также требования к безопасности и охране окружающей среды.

На сегодняшний день на территории полуострова работает 12 объектов инфраструктуры, предназначенных для размещения автотуристов. Так, сейчас кемпинги функционируют в Большой Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке, Коктебеле и Бахчисарайском районе.

Вместе с муниципалитетами профильное министерство определило ещё 13 инвестиционных площадок для создания кемпингов — в Евпатории, Судаке, Феодосии, Керчи, а также в Черноморском, Раздольненском и Советском районах.

Помимо этого, в ближайшее время должно быть реализовано десять аналогичных проектов, которые уже прошли комиссию по инвестиционному климату.

К слову, минтуризма также приступило к разработке программы обустройства пляжных территорий.

Сергей Стрельбицкий:

«Создана структура документа, начинается её заполнение, подготовлен перечень мероприятий, готовится их обсуждение. Достойное место в этой программе займёт вопрос развития автокемпингов и кластерный подход к освоению и обустройству территорий. Надеюсь, что в октябре текущего года программа будет представлена на заседании Совета министров».

Раздача денег по-крымски

В соответствии с программой занятости Министерство труда и социальной защиты Крыма предоставляет единоразовую денежную выплату на открытие собственного дела. С нынешнего года эта выплата составляет 98 тысяч рублей, то есть в два раза больше, чем в прошлом году.

Благодаря этим средствам в течение первого полугодия 2017-го 252 безработных жителя Крыма уже открыли собственное дело. Из них 45 процентов ушли в сферу услуг, ещё около 30 процентов остановили свой выбор на сфере торговли и почти 19 процентов занялись фермерским хозяйством.

Елена Романовская, министр труда и социальной защиты Крыма:

«Все они получили 98 тысяч и 1,5 тысячи на регистрацию собственного дела, то есть мы оплачиваем все эти услуги».

В настоящее время ведомство решило упростить перечень документов, необходимых для получения такой помощи, и уменьшило уровень контроля за работой таких предпринимателей.

При этом министр подчеркнула, что средства в бюджете на эти цели заложены в полном объёме.

Макс КОТОВ
Фото dogs-forum.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года

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Просмотров: 143 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 08:09

:: Комментарий #1 написал: ррр   |   Сегодня, 08:31   |  



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Кабинет ДЕБИЛОВ!!

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