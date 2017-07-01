Страсти по губернаторству

Кто из десяти севастопольских кандидатов на главную должность города попадёт в десятку?

Севастопольский избирком определился с кандидатами на участие в выборах губернатора. На кресло претендуют десять человек: Дмитрий Овсянников от «Единой России», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Иван Ермаков от «Патриотов России», Илья Журавлев от ЛДПР, Роман Кияшко от КПРФ, Вадим Колесниченко от «Партии Великого Отечества», Николай Кряжев от Компартии социальной справедливости, Виктор Резанов от «Народа против коррупции», Никита Штыков от «Зеленых» и Денис Меркулов от Интернациональной партии России.

Новый скандал...

Первые в истории Севастополя прямые выборы губернатора назначены на 10 сентября этого года. До этого глава города избирался Заксобранием из числа кандидатур, предложенных президентом РФ. Всё бы хорошо, но севастопольская политическая повестка, увы, уже привычно изобилует скандалами. Один из них связан с украинским и российским политиком, бывшим советником экс губернатора Севастополя, генеральным секретарем Крымского футбольного клуба Вадимом Колесниченко. Вернее, с его выдвижением на выборы от партии «Родина». Да, именно от «Родины», а не от «Великого Отечества» изначально выдвигался Вадим Колесниченко. Вернее, заявил об этом. Но вскоре, после того, как эта новость попала в СМИ, партия «Родина»... опровергла информацию о выдвижении Колесниченко. В распространенном пресс-службой партии сообщении говорилось, что документ с решением о якобы согласовании кандидатуры Колесниченко не является подлинным. А именно этим документом обосновывал кандидат решение о регистрации в Севастопольском избиркоме. «Его кандидатура рассматривалась в качестве кандидата, но были и другие кандидаты. И соответствующих решений принято не было», — сообщили в пресс-службе партии. Что же произошло?

Вадим Колесниченко:

«Я и предположить не мог, что стану жертвой обмана, ведь я получил документ об утверждении моей кандидатуры с сайта регионального отделения партии! Но оказалось, что есть и другая информация по этому вопросу, то, что озвучил пресс-секретарь этой партии. Проще говоря, кто-то изготовил фальшивку и отправил мне. Кто и с какой целью? У меня оппонент только один — врио губернатора Дмитрий Овсянников, поэтому я склонен считать, что это игра его людей в его пользу».

В свою очередь пресс-служба севастопольского регионального отделения «Единой России» обвиняет в произошедшем Колесниченко. «В данном случае выгоду получает сам Колесниченко. Несложно догадаться, кто является идейным вдохновителем этой манипуляции общественным мнением», — заявила пресс-служба севастопольского отделения «ЕР».

В итоге Колесниченко сделал неожиданный ход. «Мы со Стариковым (председатель партии „Великое Отечество“. — Ред.) провели тайное заседание и по его итогам сделали заявление, что я выдвигаюсь от „Партии Великое Отечество“. Это стало шоком для людей моего оппонента. Ведь меня собирались уже списать со счетов».

...и ещё один

Но на этом скандальные события в Севастополе, связанные с предстоящими губернаторскими выборами, не закончились (вернее, они только начинаются, как можно предположить, учитывая особенности политической жизни этого города в последнее время). И снова в них фигурирует Вадим Колесниченко. Впрочем, на этот раз не только он. Кандидат посетовал на то, что предлагаемые властью выборы губернатора Севастополя на самом деле являются «узакониванием царствования господина Овсянникова в Севастополе». Более того, Колесниченко высказал предположение: предвыборная кампания Овсянникова в связи с грубыми нарушениями может закончиться досрочно. В частности, Вадим Колесниченко намерен жаловаться в правоохранительные органы на нынешнего и. о. губернатора Севастополя за создание заведомо неравных условий для кандидатов на губернаторское кресло. А именно: дескать, информация о том, что Овсянников собрал подписи 70 % муниципальных депутатов, чем сделал практически невозможным выдвижение других кандидатов, соответствует действительности (несколько дней назад кандидат в губернаторы Севастополя от Интернациональной партии России Денис Меркулов заявил об этом в письме, направленном главному федеральному инспектору по Севастополю Александру Антонцеву и в Администрацию президента). Поэтому Колесниченко намерен обратиться в Следственный комитет, если будет достаточно документов на Овсянникова, чтобы уличить его в злоупотреблениях властью и служебным положением в личных целях. «Если документы будут явно указывать на то, что это покушение на основы государственного строя России, то это тема ФСБ. Думаю, что дальше делать. Время есть, чтобы принять правильное решение», — говорит он.

В этом деле и Колесниченко, и Меркулов нашли уже союзников в лице местных коммунистов. Лидер севастопольских коммунистов Василий Пархоменко подтверждает: их партия и общественники с самого начала предупреждали, что закон о выборах губернатора Севастополя создан таким образом, чтобы исключить какую бы то ни было конкурентнцию.

Что ж. До сентября совсем немного времени. Ждём новых актов этой политической драмы. Или комедии?..