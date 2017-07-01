Преступный героизм, или Злоключения во имя Родины

Один из самых отчаянных героев Крымской весны, Валерий Подъячий, сегодня находится в незавидном положении. О его злоключениях «Крымский ТелеграфЪ» уже писал. Отвага, проявленная им в украинский период Крыма, сыграла с ним злую шутку...

Немного истории

Напомним, Валерий Подъячий был осужден украинскими властями в 2011 году как организатор движения «Севастополь — Крым — Россия». Приговор лаконичен и красноречив одновременно: статья 110 ч. 2 УК Украины — «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Вроде бы ничего нового. По такой статье сейчас обвиняются почти все политэмигранты, ополченцы и даже первые лица Республики Крым. Но после увольнения из КФУ Валерий Подъячий уже несколько раз получал отказ в трудоустройстве. Обычно Подъячему отказывали в связи с «несоответствием служебным требованиям». Но причина последнего отказа потрясла своей циничностью: отсутствие справки о несудимости. Как же так вышло, что выдающиеся заслуги за воссоединение Крыма с Россией вдруг стали равны уголовному преступлению?

Мы сегодня с вами будем в этом разбираться. Но для начала немного истории. После распада СССР в 1991 году, в соответствии с Конституцией СССР, в Крыму уже проводился референдум о самоопределении. Необходимость в нем возникла в связи с тем, что в ходе Ялтинской конференции 1945 года Крымская АССР была упразднена и полуострову был присвоен статус Крымской области. 20 января 1991 года в Крыму проходит референдум, кстати, первый в истории СССР, о возвращении полуострову статуса Крымской АССР в составе Союзного договора. В том референдуме приняли участие 81 % населения полуострова, из которых 93,26 % поддержали воссоздание Крымской АССР. Вскоре после этого Украинская ССР принимает закон о восстановлении Крымской АССР в составе Украины. Через четыре месяца соответствующие изменения вносятся в Конституцию УССР от 1987 года, где наименование Крымская область заменено на наименование Крымская АССР. Другими словами, еще в советское время Украина, в противоречие всем законам и нормам, в одностороннем порядке вычеркивает Крымскую АССР из состава Советского Союза и вписывает ее в состав Украины. Что, в свою очередь, позволило ей при распаде СССР незаконно оставить Крым за собой. Чуть позже, в 1992 году, Крым вновь предпринимает попытку освободиться от назойливого соседа и принимает Акт о самостоятельности республики. Акт должен был вступить в силу после нового референдума, назначенного на 2 августа. Но Украина 13 мая признает этот Акт противоречащим Конституции Украины и приостанавливает его действие. Свидетели тех событий утверждают, что именно тогда Украина впервые использовала энергетическую блокаду, отключив подачу электричества на полуостров. Параллельно с этим негласно Киев угрожает применить вооруженные силы в случае неподчинения. И как завершение в 1995 году Конституция Республики Крым была упразднена Верховной радой Украины, а пост президента республики упразднен. Как мы видим, еще находясь в составе СССР, Украина проявляла агрессивные намерения в отношении полуострова, а получив вожделенную «незалежнисть», перешла к открытой оккупации. Из всего этого отчетливо видно, что поднятый Валерием Подъячим вопрос о незаконности действий Верховной рады Украины имел под собой все юридические основания. Это не было изменой, как утверждают наши оппоненты. Подъячий просто отстаивал законное право крымчан на самоопределение. Что было трактовано властями Украины как «посягательство на территориальную целостность Украины».

Получение награды после воссоединения

После того как Крым все же воссоединился с Россией в 2014 году, заслуги Валерия Подъячего были по достоинству отмечены руководством России. Заместитель губернатора Севастополя Александр Решетников вручил герою медаль за борьбу с украинской оккупацией в 1991–2014 годах. Таких медалей в России всего две: первая вручена Рамзану Кадырову за его вклад в обеспечение общественной безопасности на полуострове в момент перехода в Россию, а вторая у Валерия Подъячего. Казалось бы, награда нашла героя, цель достигнута и вроде можно спокойно жить дальше. Но беда пришла откуда не ждали.

Подъячий, как и обещал, распустил Народный фронт «Севастополь — Крым — Россия» и вернулся к своей обычной работе преподавателя математики. Но после окончания переходного периода Крымский федеральный университет, где преподавал Подъячий, приобретает статус федерального вуза. Согласно российским законам, в федеральных вузах могут преподавать только обладатели научных степеней. А поскольку Подъячий никакими степенями не отмечен, он вынужден был оставить занимаемую должность. С этого момента и начинаются его злоключения.

Герою Крымской весны раз за разом отказывают в трудоустройстве. Официальная причина — профессиональное несоответствие. Хотя все прекрасно понимают, что причиной отказа становится наличие у него судимости. Наконец, когда Подъячий попытался трудоустроиться преподавателем математики в школу № 18 в Симферополе, он получил официальный отказ с формулировкой «отсутствие справки об отсутствии судимости». Устав от такой вопиющей несправедливости, наш герой принимает решение бороться за свои права. Он подает иск в Киевский районный суд города Симферополя. Об особенностях предварительного слушания по этому делу вы знаете из нашего предыдущего номера. Напомним лишь, что представителем школы был назначен адвокат, ранее судимый за мошенничество.

По пути наименьшего сопротивления

Скорей всего, никто из руководителей учебных заведений, куда пытался устроиться Подъячий, не желали как-то навредить ему. Просто никто не хотел создавать неприятности самому себе, вникать в суть вопроса и усложнять свою жизнь борьбой за право героя Крымской весны заниматься любимым делом. Гораздо проще было просто отказать Валерию в надежде, что кто-то другой примет его на работу. Обычно чиновники так и поступают.

Сам Валерий Подъячий давать интервью отказался. Он скромный человек и ему глубоко стыдно за Родину, которая вынудила его оправдываться, как какого-то преступника. Поэтому на наши вопросы ответил его представитель в суде, Бондаренко Олег Моисеевич.

— Олег Моисеевич, как вы считаете, в чем причина такого вопиюще несправедливого положения Подъячего?

— Ну как в чем причина? Вы понимаете, после перехода Крыма в правовое поле России возник ряд щекотливых ситуаций, которые руководство республики особо не желает выносить на всеобщее обозрение. Самый простой пример: что делать с теми уголовниками, которых судили при Украине за реальные преступления? Изнасилования, убийства, грабежи? Признать все решения украинских судов недействительными и отпустить их? Конечно же, нет. Судить их заново по российским законам? Тоже не вариант. Здесь нужен деликатный подход. А ситуация с Подъячим как раз и вскрывает все эти тонкости. Поэтому, как у нас водится, проблему попросту пытались игнорировать, пока она не переросла в масштабный скандал.

Как утверждает Бондаренко, справка о судимости, выданная МВД Республики Крым, не имеет юридической силы, так как «судебного органа с именем собственным „Апелляционный суд АР Крым“ в Российской Федерации нет, а значит, любые решения данного органа не влекут за собой никаких юридических последствий», утверждает правозащитник.

— Сколько еще крымчан имеет подобные судимости? Ведь Народный фронт состоял не из одного человека?

— Конечно, нет. На сегодняшний день список репрессированных в период украинской оккупации полуострова насчитывает 24 человека. Фамилия Подъячего в этом списке первая. Но рядом стоит фамилия, например, Юрия Мешкова — первого президента Республики Крым. Его дважды депортировали с территории республики еще при Кучме. Все эти 24 человека, как и Подъячий, были осуждены за «посягательство на территориальную целостность Украины». Но позвольте, ведь за это же деяние Украина осудила многих главных действующих лиц Крымской весны, в том числе первых лиц республики. Их тогда тоже считать преступниками?

Как видим, налицо явная юридическая коллизия, которую, по неизвестным причинам, до сих пор никто не удосужился разрешить. И Валерий Подъячий не единственный, кто стал жертвой халатности чиновников при переходе полуострова из одного правового поля в другое. Дополнительные сложности возникают еще и в связи с тем, что на территории республики за 23 года в составе Украины было вынесено множество реальных уголовных приговоров. Выходит, что нужно либо отменять все вынесенные до марта 2014 года приговоры, либо пересматривать их заново в российском правовом поле. Но это вызвало бы еще больше сложностей. Поэтому, чтобы исправить положение и ускорить торжество справедливости и здравого смысла, депутаты Законодательного собрания Севастополя поддержали разработанный депутатом Государственной думы РФ Иваном Никитчуком законопроект, призванный реабилитировать жертв украинских политических репрессий. Суть закона заключается во внесении изменений в действующий Закон Российской Федерации от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий». В частности, дополнить статью 5 пунктом «е»: «призывы и действия, направленные на воссоединение территории Республики Крым с Российской Федерацией». Принятие данной поправки позволило бы безболезненно решить вопрос о реабилитации всех политзаключенных и политических эмигрантов на территории России. Ведь после переворота 2014 года многие граждане Украины были вынуждены покинуть страну и искать пристанища в России. При этом имея за плечами украинские уголовные дела по все той же статье — «посягательство на территориальную целостность Украины». Но принятия закона можно ждать годами, а работать Подъячему нужно сейчас. Поэтому Олег Бондаренко и представители неравнодушной общественности обратились с заявлением к уполномоченному по правам человека в Республике Крым. В тексте обращения прямо указано, что правота Валерия Подъячего о незаконности нахождения Крыма и Севастополя в составе Украины подтверждается постановлениями Верховного совета России от 1993 года и заключением Генеральной прокуратуры РФ от 2015 года.

Однако защитники прав человека оказали им довольно холодный прием. Самого уполномоченного на месте не оказалось, а его представители заявили, что ни один из них не сможет присутствовать на суде, так как с 24 по 28 июля все они будут находиться в Москве.

Имеются возможности

Суд по делу Подъячего назначен на 27 июля. Решение по этому делу, скорей всего, во многом определит судьбу не только Валерия Подъячего, но и всех политэмигрантов, добровольцев, ополченцев и просто репрессированных русских на Украине. Один лишь факт возникновения данного дела — это лакмусовая бумажка, отражающая реальное положение дел в государстве.

России уже давно пора определиться с отношением как к репрессированным и политэмигрантам, так и к самой Украине. Тысячи этнических русских с замиранием сердца уже который год ожидают упрощенной процедуры получения гражданства РФ. Это не говоря о том, с какой надеждой ждали Россию в русских регионах Украины в 2014 году. Всевозможные ноты протеста и выражение глубокой озабоченности — это не то, чего ждут русские от своей исторической родины. Русские люди хотят видеть могучую империю, готовую объявлять войну не только из-за обстрелов ее суверенной территории, но и для защиты интересов этнических русских за рубежом.

После 25 лет бесправия и ощущения полной незащищенности больше всего человек жаждет чувствовать за своей спиной мощное государство. За такое государство, как показали события в Донбассе 2014–2015 годов, народ готов на многие и многие жертвы. И Россия имеет все возможности, чтобы стать таким государством. Но для этого следует начать с защиты тех самых граждан, которые не щадя себя боролись с врагами России, даже находясь в оккупации.

МНЕНИЕ

Евгений Дубовик, экс директор департамента внутренней политики Правительства Севастополя:

«То, что Подъячий добивался возвращения Крыма и Севастополя в Россию, это факт. Но ситуация парадоксальна. Как так? Мы все рвались в Россию, мы вошли в Россию, а уголовная ответственность за якобы совершенное преступление, которое все-таки вылилось в всенародный референдум, все еще висит на человеке? Все должны были встать на защиту, показать, что да, действительно он боролся, пострадал, но правое дело победило. Прекратить все гонения, дать ему работу. И у нас таких людей достаточно. В Севастополе в 2008 году семь человек было под следствием по Графской пристани. Но до сих пор вопрос-то не закрыт! Когда люди запросили справку о несудимости, написали: да, несудим, но в таком-то году № уголовного дела такой-то, дело не завершено. Что значит не завершено? Меня, конечно, это очень возмущает как человека, как севастопольца, как гражданина, который принимал в этом активное участие...»