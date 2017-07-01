Саранча атакует

Северные районы Крыма подверглись массированному нашествию опасного вредителя

Три сельскохозяйственных района Крыма подверглись нашествию азиатской саранчи. Тучи этих вредителей заметили сначала на территории Красноперекопского района. Теперь саранча напала на почти две тысячи гектаров сельхозугодий Джанкойского, Красногвардейского и других районов...

Пока не окрылилась

Сельхозпроизводителям северного Крыма в последние годы, мягко говоря, не сладко. Стоит вспомнить хотя бы проблемы с водой после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. Теперь очередная напасть. И очень опасная, хотя, как говорят специалисты, подобные нашествия саранчи случались и прежде, и даже более массированные.

Так называемая азиатская перелетная саранча появилась сначала в Красноперекопском районе. Зоной комфортного обитания этого насекомого считаются болотистые места и заросли камыша. За год к пораженным территориям добавились еще — Советский и Джанкойский районы.

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства РК:

«Специалисты филиала федерального государственного бюджетного учреждения „Россельхозцентр“ по Республике Крым для выявления личинок азиатской перелетной саранчи были обследовали 1817 гектаров земли государственной собственности в Джанкойском, Советском и Красноперекопском районах. Средняя численность вредителя составила 59 личинок на квадратный метр. Максимальное количество саранчи, а именно 310 личинок на квадрат, обнаружено на площади 85 гектаров в Советском районе».

В этом районе положение наиболее бедственное — здесь личинки саранчи найдены на всей обследуемой площади в 300 гектаров возле села Присивашное.

Обрабатывать земли от вредителей, по закону, обязаны собственники территорий. Для этого необходимо опрыскивать поля раствором инсектицидов. В Советском районе, к примеру, попробовали делать это с дельтаплана. Государство же возмещает сельхозпроизводителям затраты на пестициды в размере до 400 рублей на гектар.

Изменение климата могло повлиять на рост популяции азиатской саранчи в Крыму, говорит директор республиканского филиала Россельхозцентра Андрей Алексеенко.

«Климат меняется, и высокие температуры, скорее всего, спровоцировали очень большое развитие саранчи. Она теперь у нас в трех районах замечена, и это еще не предел, — сообщил Алексеенко. — Вредитель пока локализован в дельтах рек, питается камышом. Однако в течение недели (в зависимости от погоды — если будет жарко, то ещё быстрее) он способен окрылиться, сбиться в стаи и начать перелетать в поисках пищи на большие расстояния. То есть если не принимать необходимых мер, насекомые распространятся по полуострову очень быстро. Саранча съедает практически всё на своём пути».

На территории Республики Крым, подтверждает специалист, саранча наблюдается с 2016 года, с этого периода из-за погодно-климатических условий она появилась, в так называемом, стадном виде. «В прошлом году она распространилась по Красноперекопскому району на площадь порядка 3,5 тыс га, — продолжает Алексеенко. — Обработки проведены неоднократно на площади 700 га. В прошлом году работала и авиация, и наземные опрыскиватели».

Не самый плохой вариант

Специалисты предупреждают: если не бороться с саранчой, то с территории Красноперекопского района она может распространиться на весь Крым и пойти дальше. В прошлом году частично купировать проблему удалось. «В прошлом году она не пошла массово в Раздольненский район, Первомайский район. Для этого сельхозпроизводители были предупреждены: как она выглядит, как распространяется, куда давать информацию, если она появилась. Она опасна для всех растений, может селиться в лесу, садах, лишь бы был для нее корм, — говорит Андрей Алексеенко. — Сейчас минсельхоз тоже принимает все меры, чтобы предотвратить распространение саранчи и снизить её количество в местах, где оно превышает экономический порог вредоносности. Обработка будет проводиться, в основном, с воздуха — ведомство уже заключило договорённости о предоставлении авиационной техники. В районы с наибольшим распространением вредителей уже переданы необходимые химические препараты для проведения обработки».

Кстати, есть мнение, что Крыму ещё повезло. Дело в том, что распространившаяся здесь азиатская саранча — не самый агрессивный вид насекомого. Например, в Краснодарском крае сейчас появилась мароккская саранча — вот это действительно один из опаснейших вредителей. И аппетиты у «марроканцев», существеннее, и массовость выше, и бороться с таким видом саранчи сложнее.