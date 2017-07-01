Интриги сакского двора

Вся государственная машина пришла в движение, чтобы проверить компромат на сакских чиновников, присланный вымышленным персонажем

После жалобы в ФСБ, Администрацию президента и прокуратуру в Саках начались проверки в чиновничьих кабинетах, которые всколыхнули общественность и затронули интересы местных предпринимателей и простых сакчан. Подтвердились ли факты представленного компромата и кто стоит за анонимными письмами — выяснял еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

«Компромат»: обо всем по чуть-чуть

В одном из прошлых номеров мы рассказали о том, как городскую администрацию настигло представление прокуратуры, в котором требовалось устранить нарушения законодательства о противодействии коррупции на муниципальной службе. Речь шла о непредоставленных рядом чиновников сведений о доходах и обязательствах имущественного характера.

Проведенные правоохранителями проверки, по всей видимости, стали результатом обращения, поданного неким гражданином по имени Иван Федоров, который, кроме прочего, пожаловался на сотрудников администрации и на все, что происходит в городе, во все инстанции, какие только можно. В том числе и на имя директора ФСБ Александра Бортникова. В обращении на шести листах автор письма изложил свое отношение к работе местной власти, рассказал о судьбе государственных санаториев, передававшихся в частные руки с конца 90-х, о земельных аферах и коррупционных схемах. Естественно, такие письма не могли остаться незамеченными, и правоохранители включились в работу. В Саки стали наведываться представители прокуратуры, полиции, Контрольно-счетной палаты, службы финнадзора, Роспотребнадзора, экологи и так далее. Однако по сути изложенного в жалобах компромата компетентные органы, судя по ответным письмам, имеющимся в распоряжении редакции, не выявили ни одного нарушения...

А были ли нарушения?

Следует сразу заверить читателя, что полученные нами документы на бюрократические отписки вовсе не смахивают: представители органов государственной власти и контроля скрупулезно взялись за работу.

У нас на руках оказались ответы представителей власти и правоохранительных органов гражданину Федорову, из которых следует, что взятое на контроль в Администрации президента обращение отправлено в Генпрокуратуру РФ. Оттуда спущено в республиканскую, а из республиканской — в сакскую межрайонную с требованием отчитаться о проверке. Служба финансового надзора взялась проверять законность предлагаемых сделок по долевому участию в строительстве оздоровительно-курортного комплекса «ООО «Каламитский залив», которую автор письма назвал аферой, а Контрольно-счетная палата Крыма проверила документацию Сакского торгового комплекса. Но левых доходов от сдачи в аренду площадей, которые, по словам Федорова, якобы поступают главе города, а также одному из депутатов Госсовета, не выявила. При этом стоит обратить внимание на то, что обратившемуся с жалобой гражданину Федорову из Контрольно-счетной палаты городского округа Саки в ответном письме были перечислены все статьи доходов муниципального предприятия вместе с суммами прибыли до копейки! Сколько денежных средств поступило за год и из каких источников... Неужели каждый из нас, обратившись в КСП с такой просьбой, может запросто получить полную финансовую отчетность любого предприятия? Этот риторический вопрос заставляет задуматься над личностью автора писем и его мотивами...

Травля и клевета

Затронул гражданин Федоров и вопрос законности передачи в частную собственность известного санатория «Саки» — дескать, после референдума 2014 года он должен был якобы перейти в собственность Крыма. В тексте обращения говорится о рейдерском захвате и незаконной продаже имущества санатория частным лицам и неправомерной передаче в аренду 20 гектаров земли под Сакским курортным парком. Мы решили поинтересоваться этим вопросом и достали правоустанавливающие документы. Оказалось, что в 2008 году ООО «Санаторный комплекс «Саки» по договору купли-продажи приобрело у ЗАО «Санаторий «Саки» комплекс зданий, расположенный на территории Сакского курортного парка. Под обслуживание вышеуказанных зданий Сакским городским советом предприятию передан в долгосрочную аренду земельный участок с целевым назначением для осуществления курортной деятельности. Может, предыдущие владельцы захватили? Как выяснил «КТ», территория санатория априори никогда не принадлежала самому городу. Из госимущества управления курортов советского тогда ещё санатория «Саки» все строения: административные здания, жилые корпуса и все находящиеся на прилегающей территории сооружения — перешли в собственность частных лиц с Украины, а парковая зона была выделена под их обслуживание через договор аренды. Сегодняшние российские собственники, выкупившие три года назад санаторий у украинцев, активно инвестируют в развитие территории. Не секрет, что жители Сак действительно негодуют по поводу того, что часть городского парка огорожена забором и находится в долгосрочной аренде у санатория. Мы связались с руководством, чтобы выяснить судьбу парка, в котором привыкли гулять горожане. И получили неожиданно благосклонный ответ, дословно: «Между администрацией города и собственником санатория „Саки“ достигнута договоренность о безвозмездной передаче части имущества санатория в парке в муниципальную собственность». Другими словами, часть парка с построенными за счет санатория зданиями перейдет городу. Также в телефонном разговоре руководство предприятия сообщило, что считает насылаемые проверки травлей, а указанные в обращении Федорова обвинения клеветой и не соответствующими действительности. Вот только судиться за клевету им не с кем. Оказалось, что гражданина Федорова, который писал письма, на самом деле не существует...

Фейковый адрес, аккаунт и персонаж

Для того чтобы пообщаться с автором писем, выяснить кое-какие детали его обращений, а также получить подтверждения фактам коррупции, изложенным им в письмах, мы решили связаться с гражданином Федоровым. Следует отметить, что, судя из ответов органов власти, автор подписывался то Александром Ивановичем, то Иваном Александровичем. Аккаунт в «Одноклассниках» Ивана Федорова, на котором были опубликованы представление прокуратуры и обращение в ФСБ, оказался фейковым — ни друзей, ни фотографий, ни событий. Разместил материалы и больше владелец аккаунта на странице не появлялся. Электронные адреса, которые указывал автор в качестве адреса отправителя, оказались заблокированы или удалены. По сути, автор всех обращений — аноним. Но обязаны ли органы государственной власти и правоохранители отвечать на анонимные письма?

Если прежде по российскому законодательству необходимо было указывать фамилию, имя, отчество и почтовый адрес, то в 2013 году в статью 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» были внесены поправки, которые разрешили почтовый адрес не указывать. Таким образом, автор писем, указавший фамилию, по закону анонимом не является. Даже если фамилия вымышленная. А вот госслужащие и стражи порядка обязаны реагировать на письма, в которых сообщается о неправомерных действиях.

Представлял ли автор интересы общественности или интересы лиц, для которых выгодно расшатывание кресел руководителей города, а может, и бизнес-структур, выяснить не представляется возможным. Ходят слухи, что это один из обиженных сотрудников администрации. Кроме того, по некоторым данным, этой личностью уже заинтересовались правоохранительные органы. Но проверки, запущенные росчерком пера несуществующего персонажа, продолжают будоражить город-курорт Саки, который, вместо того чтобы мирно принимать отдыхающих, не исчезает из скандальных новостных лент.

Чтобы узнать, чем на самом деле живут и как развиваются Саки, наши корреспонденты проведут в курортном городе свой собственный анализ, о результатах которого мы сообщим в одном из ближайших номеров газеты «Крымский ТелеграфЪ».