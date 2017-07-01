Ни снести, ни построить

Почему парк им. Шевченко в Симферополе двенадцать лет «украшают» развалины?

Обновлённая входная группа, детская площадка, новое административное здание и общее благоустройство территории, включая установку аккуратных лавочек и урн, — такие изменения произошли в симферопольском парке им. Шевченко всего за последние полгода, хотя до этого много лет горожане сюда просто боялись заходить. Последней новостью стало открытие детской площадки дорожного движения, разработанной и созданной совместно с крымским ГИБДД. Впрочем, зелёная зона отдыха в центре Симферополя изменилась лишь наполовину — парк по-прежнему «украшают» развалины.

Парк без коммерции

Изначально предполагалось, что позитивные изменения в парке будут проходить за счёт инвестора. В частности, вкладываться в развитие территории должен был один из крупных крымских застройщиков, однако потом планы поменялись и благоустройство происходит за счёт бюджетных денег. Руководитель Детского парка, в ведении которого находится и парк Шевченко, Александр Шабанов, уверен, что это наилучший вариант для такого места.

Александр Шабанов, директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Детский парк»:

«Не хочется насыщать парк (торговыми объектами. — Ред.), поэтому пока мы решили обходиться без инвесторов. Пусть он будет просто прогулочным местом».

Среди главных перемен, произошедших здесь за последний период, можно отметить реконструкцию и укрепление входной группы, а именно — арки с белоснежными колоннами. По словам директора парка, в них образовались трещины, куда свободно могла вместиться рука человека, так что объект стал просто опасным для горожан. Парадокс, но эти колонны несколько лет назад уже ремонтировала строительная компания — потенциальный инвестор, но, видимо, качество работ оставляло желать лучшего.

В ближайшее время вход в парк планируют подсветить.

Александр Шабанов:

«Я долго думал над цветом освещения, и мне показалось, что лучше всего будет осветить вход белым светом. Это будет смотреться дорого и достойно».

Помимо этого, в парке разбиты две новые клумбы — возле центрального и бокового входов. На боковой клумбе осенью собираются высадить розы.

Александр Шабанов:

«Мы хотим обильно засадить клумбу не бордюрными, а высокими розами с большими бутонами. С одной стороны будут красные, а с другой — белые. Это очень красиво смотрится — мы уже так сделали в Екатерининском сквере (этот объект также находится в ведении МБУК „Детский парк“. — Ред.)».

Война за право аренды

Впрочем, больше всего горожан волнует судьба здешних развалин. Например, здание бывшего летнего кинотеатра много лет обнесено строительной сеткой, однако никаких строительных работ здесь не ведётся. Более того, городские власти как-то обмолвились, что не могут найти собственника объекта, поэтому вопрос не может сдвинуться с мёртвой точки.

Но оказалось, что найти хозяина не так сложно.

Ещё в 2005 году крымское предприятие «ООО «Канон-ресурсы и производство» выкупило здание, находящееся в аварийном состоянии, у города. Однако еще требовалось получить в аренду землю, после чего на месте руин должен был якобы появиться центр досуга для детей и юношества. По крайней мере, так заявляет руководство фирмы. Любопытно, что война с руководством города за право аренды земли в этом месте велась на протяжении 12 лет. Владелец компании Роман Воробьев утверждает, что место приглянулось кому-то другому и, дескать, поэтому им не хотели выдавать разрешение на строительство. Общественность в свою очередь была обеспокоена тем, что вместо заявленного детского центра в парке появится очередной ресторан или торговый комплекс, как это часто бывает. В итоге 30 марта уже этого года предприниматели и город пришли к мировому соглашению — компания должна получить землю в аренду на шесть лет, что само по себе странно, так как многим компаниям этот срок увеличивают до 10 лет, но сам объект надо построить в течение полутора лет. Предприниматель говорит, что в обязательном порядке новый объект будет нести социальную нагрузку — на бесплатной основе там смогут заниматься дети из малообеспеченных семей, ребята с инвалидностью, а также одаренные и талантливые дети. Что ж, посмотрим. А пока договор аренды на землю еще не подписан, парк продолжают «украшать» жутковатого вида руины, с которыми дирекция парка ничего сделать не может.

Александр Шабанов:

«Конечно, если у объекта есть собственник, то мы никак не можем повлиять на его судьбу и решить этот вопрос».

Часовня будет?

К сожалению, бывший летний кинотеатр — не единственная проблема парка Шевченко. Ещё одна проблемная зона — это старый танцпол, который сегодня тоже находится в неприглядном виде. Но и здесь возникли проблемы с собственником. Правда узнать, кто же владеет этим объектом, так и не удалось.

А вот ситуация со строительством часовни во имя Святых Вифлеемских Младенцев наконец должна сдвинуться с мёртвой точки — на прошлой неделе по поручению главы республики в городе прошло межведомственное совещание по этому поводу.

Александр Шабанов:

«Они (община, являющаяся инициатором строительства. — Ред.) должны предоставить проект и смету, чтобы мы понимали, какое им необходимо финансирование. Это очень серьёзное строительство, требующее больших финансовых вложений. На подсчёты им дали время до 20 июля, после чего мы снова встретимся. Думаю, что в ближайшее время лёд тронется и часовня наконец будет достроена».