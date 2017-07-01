Вопросы денег и престижа

Зарубежные СМИ рассказали о скандале и демарше

Иностранные издания, рассказывавшие о Крыме на этой неделе, обратили внимание на скандальную ситуацию с турбинами для крымских станций, на демарш ЮНЕСКО и денежные вопросы.

Крым без ЮНЕСКО

Международная организация прервала контакты с Крымом. Это подтвердил и постпред России при ЮНЕСКО Александр Кузнецов. Он отметил, что организация должна находиться вне политики, однако этого не наблюдается. Ранее под охраной ЮНЕСКО находились Херсонес Таврический и несколько других крымских объектов. Как сообщают эксперты, официально декларируемые цели ЮНЕСКО — содействие укреплению мира и безопасности, расширение сотрудничества между странами и народами — не имеют ничего общего с той позицией, которую эта организация заняла по отношению к Херсонесу как к единственному официально признанному в Крыму объекту Всемирного культурного наследия.

Siemens судится из-за турбин

Немецкий концерн Siemens подал в суд иск к Технопромэкспорту, дочерней компании Ростеха, и собственной «дочке» — «Сименс технологии газовых турбин». Немцы обвиняют ТПЭ в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым, что противоречит режиму санкций Евросоюза и США. Российские официальные лица продолжают настаивать на том, что турбины, поставленные в Крым, — это отечественная продукция. Вследствие этого Siemens инициировал уголовное расследование. Более того, Siemens подал иски о прекращении любых дополнительных поставок в Крым и возвращении уже доставленного оборудования в его первоначальное место назначения — Тамань. Иски были поданы в Москве. Последствием всей этой истории может стать разрыв договорных отношений Технопромэкспорта и Siemens, что повлечет трудности с оказанием сервисного обслуживания уже поставленного оборудования. Для России манипуляции с турбинами могут иметь неприятные последствия. Германия может свернуть свои инвестпроекты.

Взносы прекратились из-за Крыма

Крым, похоже, стал причиной помех во взаимодействии России и Европы на самом высоком уровне. Сейчас Москва настаивает, чтобы в полной мере были восстановлены права российской делегации в ПАСЕ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с генсекретарём Совета Европы Турбьёрном Ягландом сообщил ему, что Россия приостанавливает уплату взноса в бюджет Совета Европы за 2017 год. В МИД пояснили, что это делается «до безусловного восстановления в полном объёме полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы».

Долги смогут списать

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки, согласно которым власти Крыма и Севастополя смогут списать обязательства заемщиков-крымчан перед украинскими банками. Законопроект о взаимодействии крымчан и кредитных организаций Украины рассматривается во втором чтении. Он расширяет возможности Фонда защиты вкладчиков по реструктуризации задолженности жителей республики. Поправки предусматривают наделение Госсовета Крыма полномочиями по списанию долга с граждан. Благодаря этому станет возможным списание кредитов до пяти миллионов рублей, взятых в украинских банках юридическими и физическими лицами. После вхождения Крыма в состав России кредитные организации Украины свернули работу на полуострове, прекратив любые финансовые операции, в том числе и по возврату вкладов.