Ставка на местных

В правительстве Крыма — очередная рокировка

За три года было уволено 10 вице-премьеров и 27 министров (вместе с Анатолием Волковым будет 28). За этот период трижды были уволены главы минЖКХ, минэкономразвития, минсельхоза и минтоплива. Минтранс в скором времени распрощается уже с четвёртым министром. И пятый по счёту министр сейчас руководит минздравом.

Стрельбицкий — Волченко

За два года в качестве министра курортов и туризма Крыма к работе Сергея Стрельбицкого особых претензий не было. Скорее — наоборот. После Елены Юрченко ситуация в курортной сфере стала меняться в лучшую сторону, поток туристов стал равномернее распределяться по полуострову, а не концентрироваться на ЮБК, заработали полезный и неплохо наполненный туристический портал Крыма visitcrimea.guide и мобильное приложение «Я.Крым». Впервые прошёл единый День открытия курортного сезона, что с точки зрения маркетинга является правильным шагом. Неплохое наследство. На повестке дня остаётся более активное привлечение туристов именно в Крым. Это касается не только российского потребителя, который стал считать полуостров единоразовым курортом (приехать сюда один раз, конечно, нужно, но возвращаться не стоит), но и иностранных отдыхающих. Если украинцы и европейцы по определённым причинам перестали ехать в республику, то это совсем не означает, что сюда нельзя привлечь активных в плане отдыха китайцев или организовать туры из Индии, например.

Вадим Волченко для крымчан человек не новый. 42-летний министр в 2011–2014 годах успел отработать председателем Республиканского комитета АРК по информации. После мартовского референдума возглавил крымскую редакцию информационного агентства «Россия сегодня».

Объясняя кадровую перестановку в минкурорте, Сергей Аксёнов отметил, что Сергею Стрельбицкому не хватило жёсткости. Теперь это качество предстоит продемонстрировать новому главе ведомства.

Царёва — ?

Распрощалась с должностью и главный архитектор Крыма Анна Царёва, назначенная 10 марта. Интересно, что за это время приезжая чиновница практически не появлялась на официальных мероприятиях — не было её видно на заседаниях правительства, да и в парламенте она ни разу не показалась. Пока неизвестно, кто займёт место главного архитектора.

Комментируя отставку Анны Царёвой, глава республики посетовал на недостаточную скорость принятия решений.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«В сфере градостроительства нужна скорость. Должен быть человек, погружённый в ситуацию, который достаточно быстро может дать оценку. В этой ситуации мы скорости не добились. Это не значит, что люди плохие или непрофессионально подготовленные. Просто они были нацелены на выполнение конкретных задач, которые в мирное время стоят в рядовых субъектах Российской Федерации. У нас здесь не та ситуация. Для того чтобы целей достичь быстро, нужен нестандартный подход, нужно больше времени тратить на выполнение своих функциональных обязанностей, нужно самим проявлять инициативу и так далее... Всем товарищам, которые приезжают с материка, сложно, ведь они не знают местной обстановки, не знают местность. Наверное, люди привыкают работать в кабинете, когда надо перекладывать бумаги, что-то рисовать, может быть, и такая работа нужна. Но сегодня в Крыму нужна полевая работа, общение с людьми и предложения по решению вопросов. Просто кабинетные работники мне сегодня не нужны».

Пока в правительстве не в состоянии назвать архитектора, который займёт освободившееся кресло, но глава республики сказал, что подыскивают специалиста на это место.

По предварительной информации, уже написал заявление об уходе и министр транспорта Анатолий Волков, отработавший в этом качестве почти год. Свой пост он должен оставить 4 августа.

Бородулина — Белик

Объясняя увольнение министра топлива и энергетики РК Светланы Бородулиной, Сергей Аксёнов отметил, что она изначально планировала уйти в бизнес, однако согласилась исполнить роль так называемого кризисного менеджера в Крыму. Действительно, чиновница заняла должность в непростое время — в разгар блэкаута, так что со своей задачей, можно сказать, справилась. После освобождения от обязанностей засиживаться в Крыму не стала: сразу же собрала вещи и вернулась в Москву.

Увольнение Бородулиной стало очередной ступенькой в карьере её 38-летнего заместителя Вадима Белика, который и занял освободившуюся должность. Новый министр получил высшее образование в Крымском аграрном университете. С 1994 работал бухгалтером на различных предприятиях. С 2002 года — на предприятии «Крымгаз», где дорос до поста директора ГУП РК «Крымгазсети». В профильное министерство перешёл в 2014 году.

Карпов — Горбатюк

К министру ЖКХ Сергею Карпову накопилось достаточное количество вопросов. Одна из тем, постоянно озвучиваемых на заседаниях республиканского правительства, — капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. В этом году Сергей Аксёнов взял под личный контроль вопрос с крышами, то и дело напоминая, что времени на завершение ремонтных процессов осталось не так много. Впрочем, это далеко не единственная причина, из-за которой деятельность Карпова подверглась критике. На повестке дня — проблема с мусором. Её решить так и не удалось. Теперь справляться с поставленными задачами предстоит бывшему заместителю главы администрации Судака. Уроженка Карелии, 52-летняя Марина Горбатюк трудовую деятельность начинала бухгалтером в Судакском горторге. В 2010–2011 гг. — управделами исполкома Судакского горсовета, потом была замом городского головы, а с 2014-го — первый замглавы администрации Судака.

Сам Карпов, как неофициально сказали в МинЖКХ, продолжит карьеру в Москве. Там он возглавит одно из коммунальных предприятий Минобороны РФ.

Ростенко — Сотникова

Заявление по собственному желанию должен написать глава администрации Ялты Андрей Ростенко. Для жителей крымской жемчужины его руководство наверняка запомнится как несостоявшейся зачисткой региона от незаконно возведённых объектов, так и демонтажом торгового комплекса на набережной города. Глава республики пообещал, что безработным ялтинский мэр не останется. «Андрей Олегович где-то будет у нас работать, — сообщил премьер-министр. — Мы ему по складу характера найдём место».

По всей видимости, кресло сити-менеджера займёт секретарь ялтинского отделения «Единой России» Елена Сотникова. Местные депутаты на внеочередной сессии уже проголосовали за её назначение первым заместителем главы администрации. Для этого пришлось понизить занимавшего эту должность Владимира Блажнова до обычного заместителя.

До партийной карьеры Сотникова четырнадцать лет отработала в органах юстиции. С 2014-го занимала должность советника председателя Госсовета Крыма.

Обсуждая её назначение на городских форумах, ялтинцы в очередной раз дивятся тому, что у них нет возможности проголосовать за кандидатуры самостоятельно, приходится мириться с назначенцами, которые далеко не всегда готовы отстаивать интересы города. Это понимают и в крымском парламенте.

Владимир Константинов, спикер Госсовета РК:

«Когда происходит смена власти в местном самоуправлении, назначение кандидатуры должно быть очень тщательно сверено с избирателями на месте. Привозить никого нельзя! Опыт показал, что это не очень работает».

Зимин — Серов

Если остальные имена у крымчан на слуху, то к Борису Зимину местные ещё и привыкнуть не успели. Должность вице-премьера москвич получил в феврале текущего года, но так нигде особо и не засветился. Даже в интернете единственные новости, связанные с ним, касаются лишь его назначения. И вот через полгода чиновник из Москвы снова меняет место работы — в ближайшее время он должен возглавить государственное предприятие «Черноморнефтегаз», а его место в правительстве займёт глава администрации Судака Владимир Серов.

Новый заместитель председателя Совета министров РК будет курировать вопросы энергетики, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, вице-премьер будет отвечать за Большую Ялту.

Образование уроженец Судака получили во Львовском государственном лесотехническом университете. В 2009 году закончил институт последипломного образования Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта по специальности «учёт и аудит». С 1997 по 2011 год работал директором пансионата «Львовский железнодорожник». Депутат Судакского горсовета трёх созывов, с 2010 -го избран городским головой, а после референдума — глава администрации города.

Кадровый проект

Владимир Константинов, председатель Госсовета РК:

«Кадровый вопрос всегда непростой! Работа в Крыму для любого чиновника достаточно сложная. Она кардинально отличается от любой работы в другом регионе. Здесь всё связано с особенностями переходного периода, включая прошлое, украинское законодательство и вхождение в российское правовое поле. Всё это накладывает определённые отпечатки, приводит к осторожности чиновников, что вызывает недовольство людей, которые считают, что процессы идут слишком медленно. А моё личное мнение такое: если чиновник три года отработал в нынешней ситуации в Республике Крым, то он должен радоваться — это очень хорошая дистанция по времени».

В то же время, считает спикер, если должностное лицо выдерживает лишь небольшой срок на определённом посту и пишет заявление об уходе, то к нему возникает очень много вопросов. При этом председатель парламента подчёркивает, что в Крыму сейчас нет дефицита в чиновниках.

Владимир Константинов:

«Мы готовы к кадровым изменениям, и у нас уже есть кадровая скамейка. Как раз сейчас над этим работаем, в том числе и по партийной линии. Даже запустился проект „Кадровый резерв“, поэтому на каждую должность будут формироваться резервные кандидаты. Так что будет легче принимать решения, если вдруг кто-то „споткнулся“ или устал».

По мнению спикера, сейчас можно говорить о том, что команда чиновников уже сформировалась.