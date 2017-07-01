Всемирные спортивные игры

Чего ждать от десятого раза?

Сколько видов спорта существует на нашей планете? Уважаемый читатель, даже не пытайтесь сосчитать. Ведь чуть ли не каждый день рождается новое спортивное увлечение, к сегодняшнему дню это число превышает 200 тысяч. Правда из них лишь 41 летняя и 15 зимних дисциплин входят в число официальных, которые представлены в программе Олимпийских игр. А как быть остальным?

Почти 40 лет назад

Вот об этом почти сорок лет назад, когда в Москве-1980 проходили летние Олимпийские игры, серьёзно задумались президенты двенадцати федераций по видам спорта, которые не входили в число олимпийских. Они создали Международную ассоциацию Всемирных игр (IWGA). В неё вошли более ста федераций, мечтающих показать себя во всей красе спортивному миру, чтобы со временем стать членами «олимпийской семьи». И следует отметить, что ряду из них удалось добиться поставленной цели.

Однако, создав новую федерацию, её руководители не сидели сложа руки, а уже в 1981 году в американской Санта-Кларе провели первые летние Всемирные игры. В них приняли участие 1265 спортсменов из восемнадцати стран, соревновавшиеся по 18 видам спорта. Игры прошли при явном преимуществе американцев, завоевавших 27 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые медали, обошедшие, образно говоря, на две трамвайные остановки сборные Южной Кореи и Италии. Там же было решено проводить Всемирные игры раз в четыре года, на следующий год после окончания летних Олимпийских игр. Нововведение пришлось по сердцу и другим «непризнанным» федерациям, и уже в 1985 году в Лондон на вторые Всемирные игры пожаловали 1550 спортсменов из 34 стран, оспаривавших награды в 19 видах спорта плюс ещё в четырёх показательных, которые тоже рассчитывали войти в число официальных в этом набирающем авторитет состязании. Теперь победителями общекомандного зачета стали итальянцы (26 золотых, 29 серебряных, 22 бронзовые медали). Понравились эти соревнования и специальной делегации из СССР, решившей принять в них участие с 1989 года. И, дебютировав в немецком Карлсруэ, советские ребята, ставшие за год до этого сильнейшими на Олимпийских играх в Сеуле-1988, хотя и уступили в общекомандном соперничестве итальянцам — 22 золотые, по 14 серебряных и бронзовых медалей, но заняли второе место (15+13+8), оттеснив на третье хозяев Игр сборную ФРГ.

Но затем у нас в стране начались лихие 90-е, когда во всех новых национальных квартирах стало не до спорта. И россияне, стартовавшие своей командой на четвертых Всемирных играх в голландской Гааге-1993, оказались лишь на 24-м месте. Они собрали мизерный, сказать, смешной урожай... из четырёх наград (?!) Лучшими стали немцы, опередившие итальянцев и британцев. Разумеется, такая позиция не могла устраивать сборную России, и на пятые Игры в финский Лахти-1997 команда приехала с самыми серьезными планами на успех. Но на этот раз ей оказалось не под силу обыграть американцев, немцев, китайцев — только пятое место с 11 золотыми, 8 серебряными и 12 бронзовыми медалями. К этому времени уже 78 государств, а это 2600 спортсменов, соревновались по 25 видам спорта плюс по пяти показательным дисциплинам.

С каждыми последующими Играми количество стран возрастало от 93 до 105, и число дисциплин перевалило за 30, но победитель в общекомандном зачёте в японском Акито-2001 (24 золотые + 15 серебряных + 5 бронзовых), в немецком Дуйсберге-2005 (27+19+11), в китайском Гаосюне-2009 (18+14+15) оставался один и тот же. Как догадались читатели, это была сборная России, оставлявшая рядом на пьедестале почёта сборные США, Австралии, Германии, Италии, Китая. И только четыре года назад, на девятых Всемирных играх в колумбийском Кали, где проходило сражение по 31 дисциплине да еще по пяти показательным видам спорта, россияне стали вторыми (17+24+12) и только потому, что у итальянцев было больше на одну золотую награду, хотя по общему количеству медалей наша сборная южан опередила.

Юбилейные Игры

На их проведение с 20 по 30 июля нынешнего года претендовали столица Венгрии Будапешт, польский Вроцлав, итальянская Генуя, южноафриканский Кейптаун, но в итоге победил Вроцлав, на его аренах и на аренах близлежащих городов спортсмены более чем 100 стран будут оспаривать награды по 27 спортивным дисциплинам плюс четыре показательные дисциплины.

В программу юбилейных, десятых Всемирных игр входят хорошо знакомые читателям «КТ» спортивные танцы, спортивная акробатика, аэробика, ритмическая гимнастика, прыжки на батуте, пляжный гандбол, джиу-джица, карате, тайский бокс, сумо, стрельба из лука, бильярд, боулинг, пауэрлифтинг, перетягивание каната, парусный спорт, плавание в ластах, спортивное ориентирование, фигурное катание на роликах, спортивное скалолазание, воднолыжный спорт и вейтбординг. Но есть дисциплины, вряд ли знакомые нашим землякам: тамблинг, канополу, фистбол, флорбол, корфбол, лакросс, сквош, игра в боулз, фрисби, дайфеэйвинг, инлай-хоккей, спидскейтинг. И если читатели хотят подробно узнать, что это за спортивные виды и с чем их едят, то пусть сообщат нам в редакцию, и мы расскажем об этих родившихся за морями и реками видах спорта.

А в число показательных, кстати, в них тоже разыгрываются награды, на этот раз включены американский футбол, гребля в помещении, кикбоксинг, спидвей.

Впервые в сборной России будут представлены на Всемирных играх крымчане, которые в своё время принесли немало наград сборной Украины, и, видимо, за это они, принявшие российское гражданство, так охаиваются бывшими наставниками и коллегами по сборной соседней страны. Пока нам известны имена двух крымских сумисток — это Ольга Давыдко и Светлана Ибрагимова, которые выйдут в своих весовых категориях на доху Вроцлава. Надеемся, что для «страховки» они не будут замаскированы под представительниц других республик, краев или областей России. Нет сомнения, что еше ряд крымчан и севастопольцев могут быть представлены на Играх. Но не всегда об этом наше Министерство спорта информируют из Москвы, когда речь идёт не об олимпийских видах спорта, предпочитая иметь дело со спортсменами и их наставниками напрямую. Так удобней для сборных. Разумеется, россияне, как и ряд их соперников, будут выступать не во всех видах спорта. Например, игра в боулз, в которой гоняют шары, вряд ли популярна в России, но зато во Франции это национальный вид спорта.

Итак, спустя всего пять дней после выхода в свет этого номера еженедельника во Вроцлаве примут старт спортсмены, мечтающие стать олимпийцами!