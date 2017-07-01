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Спорт

Всемирные спортивные игры

Светлана Ибрагимова - очередная победа

Чего ждать от десятого раза?

Сколько видов спорта существует на нашей планете? Уважаемый читатель, даже не пытайтесь сосчитать. Ведь чуть ли не каждый день рождается новое спортивное увлечение, к сегодняшнему дню это число превышает 200 тысяч. Правда из них лишь 41 летняя и 15 зимних дисциплин входят в число официальных, которые представлены в программе Олимпийских игр. А как быть остальным?

Почти 40 лет назад

Вот об этом почти сорок лет назад, когда в Москве-1980 проходили летние Олимпийские игры, серьёзно задумались президенты двенадцати федераций по видам спорта, которые не входили в число олимпийских. Они создали Международную ассоциацию Всемирных игр (IWGA). В неё вошли более ста федераций, мечтающих показать себя во всей красе спортивному миру, чтобы со временем стать членами «олимпийской семьи». И следует отметить, что ряду из них удалось добиться поставленной цели.

Однако, создав новую федерацию, её руководители не сидели сложа руки, а уже в 1981 году в американской Санта-Кларе провели первые летние Всемирные игры. В них приняли участие 1265 спортсменов из восемнадцати стран, соревновавшиеся по 18 видам спорта. Игры прошли при явном преимуществе американцев, завоевавших 27 золотых, 26 серебряных и 23 бронзовые медали, обошедшие, образно говоря, на две трамвайные остановки сборные Южной Кореи и Италии. Там же было решено проводить Всемирные игры раз в четыре года, на следующий год после окончания летних Олимпийских игр. Нововведение пришлось по сердцу и другим «непризнанным» федерациям, и уже в 1985 году в Лондон на вторые Всемирные игры пожаловали 1550 спортсменов из 34 стран, оспаривавших награды в 19 видах спорта плюс ещё в четырёх показательных, которые тоже рассчитывали войти в число официальных в этом набирающем авторитет состязании. Теперь победителями общекомандного зачета стали итальянцы (26 золотых, 29 серебряных, 22 бронзовые медали). Понравились эти соревнования и специальной делегации из СССР, решившей принять в них участие с 1989 года. И, дебютировав в немецком Карлсруэ, советские ребята, ставшие за год до этого сильнейшими на Олимпийских играх в Сеуле-1988, хотя и уступили в общекомандном соперничестве итальянцам — 22 золотые, по 14 серебряных и бронзовых медалей, но заняли второе место (15+13+8), оттеснив на третье хозяев Игр сборную ФРГ.

Но затем у нас в стране начались лихие 90-е, когда во всех новых национальных квартирах стало не до спорта. И россияне, стартовавшие своей командой на четвертых Всемирных играх в голландской Гааге-1993, оказались лишь на 24-м месте. Они собрали мизерный, сказать, смешной урожай... из четырёх наград (?!) Лучшими стали немцы, опередившие итальянцев и британцев. Разумеется, такая позиция не могла устраивать сборную России, и на пятые Игры в финский Лахти-1997 команда приехала с самыми серьезными планами на успех. Но на этот раз ей оказалось не под силу обыграть американцев, немцев, китайцев — только пятое место с 11 золотыми, 8 серебряными и 12 бронзовыми медалями. К этому времени уже 78 государств, а это 2600 спортсменов, соревновались по 25 видам спорта плюс по пяти показательным дисциплинам.

С каждыми последующими Играми количество стран возрастало от 93 до 105, и число дисциплин перевалило за 30, но победитель в общекомандном зачёте в японском Акито-2001 (24 золотые + 15 серебряных + 5 бронзовых), в немецком Дуйсберге-2005 (27+19+11), в китайском Гаосюне-2009 (18+14+15) оставался один и тот же. Как догадались читатели, это была сборная России, оставлявшая рядом на пьедестале почёта сборные США, Австралии, Германии, Италии, Китая. И только четыре года назад, на девятых Всемирных играх в колумбийском Кали, где проходило сражение по 31 дисциплине да еще по пяти показательным видам спорта, россияне стали вторыми (17+24+12) и только потому, что у итальянцев было больше на одну золотую награду, хотя по общему количеству медалей наша сборная южан опередила.

Ольга Давыдко (справа)

Юбилейные Игры

На их проведение с 20 по 30 июля нынешнего года претендовали столица Венгрии Будапешт, польский Вроцлав, итальянская Генуя, южноафриканский Кейптаун, но в итоге победил Вроцлав, на его аренах и на аренах близлежащих городов спортсмены более чем 100 стран будут оспаривать награды по 27 спортивным дисциплинам плюс четыре показательные дисциплины.

В программу юбилейных, десятых Всемирных игр входят хорошо знакомые читателям «КТ» спортивные танцы, спортивная акробатика, аэробика, ритмическая гимнастика, прыжки на батуте, пляжный гандбол, джиу-джица, карате, тайский бокс, сумо, стрельба из лука, бильярд, боулинг, пауэрлифтинг, перетягивание каната, парусный спорт, плавание в ластах, спортивное ориентирование, фигурное катание на роликах, спортивное скалолазание, воднолыжный спорт и вейтбординг. Но есть дисциплины, вряд ли знакомые нашим землякам: тамблинг, канополу, фистбол, флорбол, корфбол, лакросс, сквош, игра в боулз, фрисби, дайфеэйвинг, инлай-хоккей, спидскейтинг. И если читатели хотят подробно узнать, что это за спортивные виды и с чем их едят, то пусть сообщат нам в редакцию, и мы расскажем об этих родившихся за морями и реками видах спорта.

А в число показательных, кстати, в них тоже разыгрываются награды, на этот раз включены американский футбол, гребля в помещении, кикбоксинг, спидвей.

Впервые в сборной России будут представлены на Всемирных играх крымчане, которые в своё время принесли немало наград сборной Украины, и, видимо, за это они, принявшие российское гражданство, так охаиваются бывшими наставниками и коллегами по сборной соседней страны. Пока нам известны имена двух крымских сумисток — это Ольга Давыдко и Светлана Ибрагимова, которые выйдут в своих весовых категориях на доху Вроцлава. Надеемся, что для «страховки» они не будут замаскированы под представительниц других республик, краев или областей России. Нет сомнения, что еше ряд крымчан и севастопольцев могут быть представлены на Играх. Но не всегда об этом наше Министерство спорта информируют из Москвы, когда речь идёт не об олимпийских видах спорта, предпочитая иметь дело со спортсменами и их наставниками напрямую. Так удобней для сборных. Разумеется, россияне, как и ряд их соперников, будут выступать не во всех видах спорта. Например, игра в боулз, в которой гоняют шары, вряд ли популярна в России, но зато во Франции это национальный вид спорта.

Итак, спустя всего пять дней после выхода в свет этого номера еженедельника во Вроцлаве примут старт спортсмены, мечтающие стать олимпийцами!

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года

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Просмотров: 65 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:21

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