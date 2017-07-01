Остаётся ровно год

Что сделано и что нужно ещё сделать для ЧМ-2018?

Во время проведения Кубка конфедераций — 2017 14 июня было особым днем в футбольной жизни России. Ведь ровно через год, 14 июня, будет дан старт чемпионату мира — 2018 в одиннадцати городах нашей страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Волгограде, Саранске, Сочи, Ростове-на-Дону, где на двенадцати стадионах 32 национальные сборные с различных континентов поведут сражения за 21-й титул мирового чемпионата.

Квартет получил добро

Итак, недавно весь мир был свидетелем того, как ФИФА дала добро на проведение крупнейших мировых турниров на четырёх российских стадионах: «Санкт-Петербург», московский «Спартак» (так во время чемпионата мира, как и в дни КК-2017, будет именоваться столичная «Открытие Арена»), «Казань-Арена», сочинский «Фишт».

Первым из этих красавцев-стадионов вошла в строй четыре года назад «Казань-Арена», вмещающая на своих трибунах 45 379 зрителей, а после чемпионата мира, во время которого в столице Татарстана будут проведены четыре групповых матча, по одной игре 1/8 и 1/4 финала, она «похудеет» до 44 779 зрительских мест. Арена была возведена на месте пустыря, на ее строительство было потрачено 14 миллиардов рублей.

А уже на следующий, 2014 год распахнули двери перед посетителями ещё два стадиона — московская «Открытие Арена» и сочинский «Фишт». В столице стадион строился на месте аэродрома в Тушино для многократного чемпиона России московского «Спартака», причём на деньги спонсоров, и стоил он 14,5 миллиарда рублей. На его арене во время ЧМ пройдёт четыре групповых и матч 1/8 финала, за которыми предстоит наблюдать 45 000 зрителей, а после чемпионата число мест на трибунах сократится до 43 298.

В Сочи «Фишт», вмещавший 40 000, был сооружён для церемоний открытия и закрытия зимних Олимпийских игр — 2014. А в минувшем году был реконструирован в чисто футбольную арену, на которой в 2018 году состоятся четыре групповых поединка, матчи 1/8 и 1/4 финала, на них за играми будут следить 45 000 болельщиков. Реконструкция обошлась в 3,5 миллиарда рублей, и «Фишт» после чемпионата тоже станет «сорокатысячником», как и прежде, располагаясь на месте бывшего поселка Марлинский в Имеретинской низменности, в окрестностях города-курорта.

Так же, как и «Спартак», строился семь лет на территории бывшего стадиона имени Кирова, на берегу Финского залива, наречённый именем родного города стадион «Санкт-Петербург», рассчитанный на 68 134 зрителя. На его сооружение ушло предположительно более 41,7 миллиарда рублей. На следующий год под его крышей будут проведены четыре групповых матча, игры 1/8 и 1/2 финала, встреча за бронзовые медали мирового первенства, а в 2020 году — групповой этап очередного чемпионата Европы.

Что войдёт в строй в 2017-м?

В октябре планируется ввести в строй самый крупный стадион предстоящего чемпионата мира — московские «Лужники» (81 006 зрителей), который был главным стадионом СССР и России с 1956 года, на его реконструкцию было потрачено 26,3 миллиарда рублей. Во время ЧМ здесь будут проведены четыре групповых поединка, матчи 1/8 и 1/2 финала, финальная игра за титул чемпиона мира — 2018. В ноябре предстоит показать комиссии ФИФА стадион «Нижний Новгород», который в городе на Волге сооружается на бывшем пустыре и рассчитан на 45 000 зрителей. Им во время мундиаля-2018 предстоит стать свидетелями четырёх групповых матчей, игр 1/8 и 1/4 финала. Его стоимость 16,2 миллиарда рублей, а после окончания чемпионата мира он будет принимать 35 000 любителей футбола.

На декабрь планируется завершение всех работ на «Ростов-Арене» (45 145 зрителей), «Екатеринбург-Арене» (35 696) и стадионе «Калининград» (35 212). В Ростове-на-Дону новая арена располагается на левом берегу Дона на намывных территориях, что затрудняло монтажные работы, и его сооружение обошлось в 19,8 миллиарда рублей. Арена будет принимать во время мирового турнира четыре групповых матча и игру 1/8 финала. В Екатеринбурге реконструкция бывшего Центрального стадиона, на котором ещё выступала наша «Таврия», началась в 2015 году, и на неё ушло 12,7 миллиарда рублей, чтобы в дни ЧМ провести четыре групповых игры. Столько же групповых игр примет и Калининград, где новый стадион вырос на острове Октябрьский, на строительство было потрачено 17,3 миллиарда рублей. Отметим и тот факт, что все эти объекты из чисто футбольных после мундиаля-2018 превратятся в обычные стадионы за счёт сокращения зрительских мест, которых в Ростове останется 37 885, в Екатеринбурге — 23 000 и в Калининграде — 25 000.

Под особым контролем...

Причём российских организаторов чемпионата мира, а также ФИФА — остаются три стадиона, которые должны были быть сданы в эксплуатацию уже к концу нынешнего года, но, по разным причинам, на завершение всех работ потребуется ещё два-три месяца следующего года. Речь идёт о «Волгоград-Арене» (45 000 зрителей), «Самара-Арене» (44 807) и «Мордовия-Арене» (44 442). В Волгограде реконструируется стадион Центральный, на котором неоднократно играли симферопольские футболисты, и на это потрачено 16,2 миллиарда рублей. Арена будет местом поединков четырёх групповых матчей. Столько же игр пройдёт и в Саранске, где на то, чтобы построить стадион на месте огромного высушенного болота, было потрачено 15,8 миллиарда рублей. Ну и самые большие трудности возникли в Самаре, где новую арену создают на месте заброшенного радиоцентра, и для того чтобы закончить её строительство хотя бы к марту будущего года, к потраченным 18,2 миллиарда рублей пришлось ещё добавить восемь миллиардов. Ведь на ней запланировано проведение не только четырёх групповых матчей, но и по одному поединку 1/8 и 1/4 финала.

В ноябре нынешнего года завершатся все отборочные турниры и мы узнаем имена всех 32 участников решающей стадии XXI чемпионата мира, а уже в декабре они будут распределены на восемь предварительных групп и узнают, в каких городах и на каких аренах им предстоит провести по три поединка за выход в плей-офф. В него прорвутся лишь те сборные, которые в группах займут первое и второе места.