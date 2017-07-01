Долг чести

О порядке взыскания алиментов на ребенка с неработающего должника

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем о порядке взыскания алиментов на ребенка с неработающего должника. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

В соответствии с Семейным кодексом РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Согласно ст. 106 Семейного кодекса РФ, при отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов. Алименты могут быть взысканы не только с заработной платы, но и с других видов доходов, например, с пенсии, стипендии, пособия по безработице, доходов от передачи в аренду имущества.

Алименты на несовершеннолетних детей могут быть взысканы следующими способами. Первое. В процентном соотношении к доходу. В этом случае взыскание алиментов осуществляется ежемесячно в следующих размерах: на одного ребенка — одна четверть, на двух детей — одна треть, на трех и более детей — половина заработка и иного дохода плательщика. Второй и более целесообразный способ — взыскивать алименты в твердой денежной сумме. Это позволит взыскателю ежемесячно получать определенную сумму средств вне зависимости от трудоустройства должника.

Взыскать алименты в твердой денежной сумме можно только при наличии определенных оснований. К таким основаниям относятся: наличие непостоянного, меняющегося заработка или дохода либо отсутствие такового, получение заработка или иного дохода в натуре или в иностранной валюте, а также случаи, когда взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и иному доходу родителя невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон.

В зависимости от требования алименты взыскиваются в порядке приказного или искового производства. В порядке приказного производства рассматриваются требования о взыскании алиментов, если они не связаны с установлением отцовства, оспариванием отцовства, материнства или необходимостью привлечения других заинтересованных лиц и не превышают 500 тыс. руб.

При этом на основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса прямо связано с необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон связывает возможность такого взыскания.

В этом случае алименты взыскиваются в порядке искового производства.

Далее нужно подготовить заявление в суд и приложить к нему все необходимые документы.

Если алименты взыскиваются в порядке приказного производства, подготовьте заявление о вынесении судебного приказа.

Если алименты взыскиваются в порядке искового производства, подготовьте исковое заявление о взыскании алиментов.

К заявлению о вынесении судебного приказа или исковому заявлению необходимо приложить следующие документы:

1) свидетельство о регистрации брака или расторжении брака;

2) свидетельства о рождении детей;

3) справку жилищных органов о нахождении детей на иждивении заявителя;

4) иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых основывается требование о взыскании алиментов.

К исковому заявлению также приложите его копии в соответствии с количеством лиц, участвующих в деле, и расчет взыскиваемой суммы.

Государственную пошлину за вынесение судебного постановления о взыскании алиментов уплачивает ответчик в размере 150 руб., о чем должно быть указано в судебном приказе или решении суда.

Дождитесь вынесения судебного приказа или рассмотрения дела о взыскании алиментов в порядке искового производства.

Если в суд подано заявление о вынесении судебного приказа, оно будет рассмотрено судьей в течение пяти дней с момента подачи без судебного разбирательства и вызова сторон.

Если в суд подано исковое заявление, лица, участвующие в деле, извещаются о дате судебного заседания.

Если место пребывания ответчика неизвестно, судья обязан вынести определение об объявлении розыска ответчика.

Для разрешения судебного спора вам может потребоваться квалифицированная юридическая помощь специалиста. Расходы на оплату услуг представителя суд может взыскать с ответчика в вашу пользу по письменному ходатайству.

Далее необходимо получить исполнительный документ для обращения в Федеральную службу судебных приставов.

По просьбе взыскателя суд может направить судебный приказ или исполнительный лист для исполнения судебному приставу-исполнителю.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав-исполнитель принимает меры для установления места работы, учебы, места получения пенсии и иных доходов должника, запрашивая соответствующую информацию в территориальных отделениях Пенсионного фонда, службы занятости и налоговых органах.

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