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СпецпроектИстория

Две шпаги за один полуостров, или Как Крым род Долгоруковых спас - 2

Тринадцатилетним неученым отроком Василий Долгоруков участвовал во взятии Перекопа. Ровно 35 лет спустя он вернулся на границу с Крымом, чтобы триумфально завершить начатое.

За полуостров до славы

13 июня 1771 года князь Долгоруков вновь оказался под стенами Перекопа. На этот раз не солдатом, а генерал-аншефом, кавалером высшей награды Российской империи, ордена Андрея Первозванного, главнокомандующим 24-тысячной русской армией.

Сохранилось письмо Екатерины II князю Василию Долгорукову: «Князь Василий Михайлович! Увидя из последней здесь полученной вашей реляции, что вы уже с армией в походе к Перекопам, я сие не иному чему приписать могу, как великому и чистосердечному вашему к отечеству и ко мне усердию, за что не токмо весьма я вас благодарю и к тому присовокупляю все те похвалы, которые таковаго ревностного поступка достойны. Вы в сей войне не единожды доказали, что тут, где польза Империи того требует, ваше стремление единственно есть преодолевать все препятствия. Будьте уверены, что я отменным оком смотрю на все ваши подвиги, и что ваши заслуги и любовь вашу ко мне никогда не забуду; а с отличным благоволением пребываю к вам доброжелательною».

В ночь с 13 на 14 июня армия князя Долгорукова начала штурм всей Перекопской линии. Через сутки Перекопская линия, которую защищали 50 тысяч татар и 7 тысяч турок, пала, гарнизон крепости Ор-Капу капитулировал. Екатерина вновь выразила Долгорукову свое восхищение и более чем прозрачно намекнула на ожидающие его всевозможные земные блага: «Князь Василий Михайлович! К крайнему моему удовольствию получила я чрез двух ваших ко мне отправленных курьеров... приятные известия о занятии Перекопской линии, разогнании татар и принятии вами на договор татарской крепости Op-Капы. Все сие служит следствием не только неустрашимости войск наших; но и разумного, доброго и искусного вашего предводительства, за что премного вам благодарствую. Сии заслуги суть рода такого, кои за собою влекут неминуемо честь и славу, и все те отличия, кои им приличны, и лестны чувствительным душам. Вы можете уверенны быть, что сделав то, что ОТ вас долг к службе вашей и к отечеству требовал, и не оставлю вам оказать мое благоволение при всяком случае...»

Долгоруков ответил делом — в течение всего каких-то двух недель его армией были заняты все стратегические пункты Крымского полуострова.

Так Первомайский вал и укрепление выглядят сейчас

Работа над ошибками

Почему же овладеть Крымом стало возможным только в 1771-м? Ведь ровно 35 лет назад, в июне 1736-го, Миних сумел сделать очень и очень многое, тогда русская армия также заняла большинство стратегических пунктов, а 16 июня впервые в истории русско-крымских войн овладела и столицей ханства — Бахчисараем. Но вдруг повернула вспять...

Историки среди основных причин отступления русских называют «вынужденную осторожность» Миниха. Мол, из-за недостатка воды и распространившихся болезней Миних потерял почти половину армии (из 30 тыс. выбывших из строя боевые потери составили менее 7 %). А впереди его ждал августовский зной, не предвещавший улучшения ситуации. К тому же Миних располагал сведениями о движении турецкой армии к Дунаю — ее удар со стороны Очакова мог заблокировать русскую армию в Крыму не менее крепко, чем пробка укупоривает вино в бутылке. Участник той войны генерал Манштейн вспоминал: «Для русской армии всего менее были страшны турки и татары... Гораздо гибельнее действовали на нее голод, жажда, постоянные труды и переходы в самое ужасное время года».

Возможно, Долгоруков уже тогда, в 1736-м, сделал надлежащие выводы о том, как НЕЛЬЗЯ действовать во время Крымской кампании. И главный вывод был таков: не медлить и ни в коем случае не терять мобильности. Потому в 1771-м «русские сражались в небольших подвижных каре, что было наиболее оптимально в гористой крымской местности, крепости не подвергались осаде, а брались штурмом». Это был настоящий блиц-криг.

Екатерина II в международной политике использовала ту же тактику, что Долгоруков в ведении войн: штурмовать, пока не одумались. И обыграла своих противников в масштабной «игре престолов» буквально в два хода.

Ход первый: 1 августа 1772 года Екатерина государственной грамотой признала «Хана Крымского независимым владетелем, а область Татарскую в равном достоинстве с протчими подобными свободными и под собственным правительством состоящими областями». Шах.

Ход второй: 1 ноября 1772 года в Карасубазаре Сахиб Гирей с «уполномоченными от Татарского народа», князь Долгоруков и генерал-поручик Е. Щербинин подписали мирный и союзный трактат. Он был ратифицирован Екатериной 29 января 1773 года. Согласно этому документу, Крым объявлялся независимым ханством под покровительством России, к которой переходили морские черноморские порты Керчь, Еникале и Кинбурн. Мат.

Куда было до такой решительности правившей во времена Миниха Анне Иоанновне, всерьез воспринявшей слова, прозвучавшие на Немировском конгрессе 1737 года из уст австрийского посла Остейна. Тогда Остейн заявил, что «никто и никогда не позволит России овладеть Крымом».

Высочайшая благодарность

Екатерина была человеком дела. И слов на ветер не бросала. Покорение Крыма Долгоруковым действительно повлекло «неминуемо честь и славу, и все те отличия, кои им приличны». За успешный крымский поход Екатерина II в 1775 году пожаловала Долгорукову орден Святого Георгия 1-й степени (он получил его четвертым — после П. Румянцева, А. Орлова и П. Панина), шпагу с алмазами, алмазы к уже имеющемуся ордену Андрея Первозванного и почетную приставку к фамилии. Теперь он именовался не иначе как князь Долгоруков-Крымский. И, говорят, мог бы получить больше, если бы лучше понимал свою правительницу.

На званом обеде, который давала Екатерина в честь заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора, императрица подала бокал с вином. «Передайте князю Долгорукову», — сказала она. И после паузы добавила: «фельдмаршалу». Долгоруков то ли не расслышал, то ли неправильно понял намек государыни. Как бы то ни было, он передал этот презент монаршей милости дальше, рядом сидящему фельдмаршалу Голицыну, обиделся и подал в отставку.

Человек-символ

Потомки князя владели в Крыму 18 тысячами десятин земли. Во владения Долгоруковых входила деревня Мамут-Султан (ныне село Доброе) с прилегающими землями верховьев Салгира, в том числе Краснопещерное урочище с расположенной над ним Долгоруковской яйлой. Под таким названием она известна сегодня. Некоторые туристы ошибочно думают, что этот топоним связан с событиями 1771 года. Мол, именно там стояла армия покорителя Крыма. Это не так. Яйла стала Долгоруковской сравнительно недавно. Лишь в изданной в 1915 году монографии Крубера «Карстовая область горного Крыма» впервые упоминается «Долгоруковское нагорье».

А место, где был штаб командующего 2-й Русской армией князя Долгорукова, находится в самом сердце Симферополя. Уже более полутора сотен лет оно отмечено Долгоруковским обелиском, признанным символом русского Крыма.

Елена БОНДАРЮК
Фото simfion.net, Д. Смирнов
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года

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Просмотров: 214 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:33

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