Тепе-Кермен: тайна пещерной крепости

Пристанище троглодитов Страбона, древний могильник или средневековый феномен?

Один из первых исследователей Тепе-Кермена, историк и археолог, автор книги «Крымские пещерные города и крипты», Григорий Караулов в 1871 году написал по поводу искусственных пещер полуострова следующее: «Это единственный остаток и свидетельство, быть может, о самых первых и древнейших обитателях Крыма»...

Логика и раскопки

Первые исследователи, изучавшие пещерные города Крыма (Эски-Кермен, Мангуп, Чуфут-Кале, Качи-Кальон, Инкерман, Бакла, Тепе-Кермен и т. д.), начиная с XVIII века предполагали, что время их появления следует искать в глубокой древности, задолго до появления в Крыму первых известных поселений эллинов (примерно VIII–VII века до нашей эры). Такой авторитетный археолог, как Григорий Караулов, считал, что пещерные города омывали некогда морские воды, что это их обитатели оставили на скалах железные кольца, позднее фиксируемые многими путешественниками. А археолог и литератор Николай Боровко после экспедиции на Тепе-Кермен написал: «Нельзя отрицать того, что некоторые из его пещер были приспособляемы человеком к каким-то его нуждам, может быть, значительно позднее возникновения их».

Почему современные историки не допускают мысли об использовании в Средневековье более древних пещерных сооружений, а упорно настаивают на появлении первых помещений только в VI–VII веках нашей эры с приходом Византии в Крым, не совсем понятно. Логика их появления, по мнению ученых, связана с оборонительной функцией, которую скалы-крепости прекрасно выполняют. И основная масса пещерных помещений использовалась якобы под склады и хлева. То есть наверху — башни и стены, сложенные из камня, внизу — погреба. При этом обязательно наличие водного источника, и во всех исследованных археологами пещерных городах он есть — либо природный родник, как на Мангупе, либо прорубленный сквозь скалу колодец, как на Эски-Кермене и Чуфут-Кале. Однако в Тепе-Кермене, который по количеству пещер стоит на втором месте и который обходят своим вниманием историки, такового нет...

Без воды и укреплений

«С Тепе-Керменом вопрос обстоит сложный, — говорит археолог, кандидат исторических наук, профессор Александр Герцен. — Я в 1971 году встречался с исследователем Тепе-Кермена Таллесом — он первый, кто предпринял раскопки на Тепе-Кермене. Страшный памятник в плане организации, летом в особенности. Воды там нет, вода внизу на перевале Сары-Бей. И там около 300 пещерных помещений».

Высказывалось мнение, что воду добывали среднеазиатским способом — в период дождей или снеготаяния собирали в цистерны. Но проблема в том, что долго ее хранить нельзя — вода протухает. Значит, должно быть что-то типа пробитого колодца. Но его здесь нет. Может, не нашли?

«На Тепе-Кермене нет ни одного упоминания вообще как о живом поселении!» — говорит Александр Герцен. Об этом писал и Боровко. «Самое интересное в пещерах Тепе-Кермена, конечно, происхождение их, — сказано в книге Николая Африкановича, в его очерке, посвященном городу. — До нас не дошло никаких исторических сведений о поселении на нем. Опираясь на его турецкое название (тепе — вершина горы, кермен — укрепление), предполагают, что в древности на его плато располагалось укрепленное поселение. Это весьма возможно, но необходимо заметить, что на вершине горы нет решительно никаких следов укреплений».

Тем не менее, имея общие черты пещерных помещений, единый характер обработки камер, ясно, что Тепе-Кермен создавался в единой связке с другими пещерными городами, в одно время и одним народом. Но когда и для чего? Об этом — в продолжении материала...

Обращаясь к современным историкам и археологам, мы получаем однозначный и категоричный ответ о том, что пещерные города появились только в эпоху Cредневековья. Эта теория их более позднего появления, чем считалось еще 100 лет назад, строится на археологических находках и логических заключениях. Впрочем, один из крупнейших пещерных городов Крыма, загадочный Тепе-Кермен, разбивает эту версию своими неудобными для науки достоинствами, а потому не удостоен археологических экспедиций. Мы решили начать его полномасштабное исследование и обратиться к самым первым научным работам, посвященным разгадкам тайн Тепе-Кермена...