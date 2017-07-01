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Польза отовсюду

Нежный летний десерт, полезные дачные хитрости и новые адреса госучреждений

Дачные хитрости

Несколько практических советов для «чайников»

1. Чтобы лук не заболел гнилью, а также во избежание появлений луковых мух и прочих вредителей, перед посадкой нужно перемешать его с древесной золой, а затем насыпать понемногу в каждую лунку.

2. Если на грядках появились муравьи, следует посыпать землю сухой горчицей и больше на вашем огороде никаких насекомых не будет.

3. Остатки хлеба и яичной скорлупы помещают в бак и заливают водой. Бродить должно до тех пор, пока не появится типичный запах навоза. Далее процеживают через марлю, а затем используют в качестве подкормки для грядок и клумб, предварительно разбавив водой в пропорции 1 л настоя на 10 л воды. Отцеженную гущу лучше не использовать в качестве удобрения, поскольку ею можно сжечь молодые растения.

4. Один из резервов повышения урожайности — луковая шелуха. Шелуха убивает патогенную микрофлору в почве, одновременно подкармливает растение микроэлементами. Действует на растения, как настойка женьшеня на человека. Отвар и настой стимулируют рост растений. Они становятся более устойчивыми к болезням и вредителям. Для подкормки растений используют 10 г луковой шелухи на 5 л кипятка.

Корнеплоды не подвергнутся поражению грибковыми заболеваниями, если предварительно, закладывая на хранение, опудрить их измельченной шелухой.

5. Самые эффективные средства борьбы с тлей — растительные отвары. Приготовить их совсем не сложно. Главное, знать из чего.

Табак

200 г измельченных сухих листьев настаивать сутки в 5 литрах воды. Затем довести до 10 литров и кипятить на маленьком огне 1,5-2 часа

Ботва томатов

5 кг зелёных листьев и пасынков залить 10 л горячей воды и кипятить 30 минут на медленном огне. Опрыскивать в концентрации 1:3 (на 1 л отвара 3 л воды). Перед опрыскиванием добавить 30 г мыла на 10 л воды.

Тысячелистник обыкновенный

1 кг сухой травы тысячелистника обыкновенного (собранной в начале цветения) выдерживать на водяной бане 30-40 минут в 2 л воды. Довести объём отвара до 10 литров и выдержать в тёмном месте не менее 2-х суток.

Перец острый стручковый

100 г свежих стручков кипятить не менее часа в 1 л воды в закрытой посуде. Настаивать 2 суток, перец растереть, раствор процедить. Для oпрыскивaния концентрат разбавить 1:10, добавить 40 г мыла на 10 л раствора

Чистотел

400 г свежих стеблей и цветов (или 100 г сухих) измельчить, залить 1 л воды и настоять 1-1,5 суток, затем кипятить 20-30 минут.

6. Многие дачники в конце дня жалуются на невыносимую боль в ногах. Во избежание этой печальной участи, отправляясь на огород, необходимо положить в носки мягкие веточки полыни. Перед сном ноги обязательно тщательно промывают теплой водой. Утром самочувствие будет отличным, боль в ногах не даст о себе знать.

Новые адреса нужных инстанций

В июле сразу два госучреждения открыли прием по новым адресам

Управление Пенсионного фонда России в Симферопольском районе с начала июля принимает по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. Одесская, д. 3-а. Ранее управление ПФР в Симферопольском районе работало на ул. Речная, 10.

Контактные телефоны остались прежними: телефон «горячей линии»: +7 (978) 830-66-62; телефон клиентской службы: +7 (978) 830-66-64.

Прием иностранцев, зарегистрированных через сервис «Онлайн запись на прием в ГУВМ МВД России» для получения госуслуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления трудовой деятельности в Крыму, будет осуществляться в подразделении управления по адресу: ул. Пролетарская, 6-а (вход со двора через ворота). Об этом сообщили в управлении по вопросам миграции МВД по Республике Крым.

Ягоды в снегу

Творожно-фруктовый десерт для эпикурейцев, заботящихся о фигуре

Ингредиенты:

> Творог нежирный мягкий — 500 г

> Маложирная сметана — 300 г

> Сахарный песок или стевия — по вкусу

> Желатин (лучше быстрорастворимый) — 30 г

> Любые фрукты — 200-300 г.

Приготовление:

1. Творог смешать с сахаром или стевией.

2. Сметану смешать с сахаром или стевией.

3. Фрукты промыть и выложить на дно формы.

4. Подготовить желатин согласно инструкции на упаковке.

5. Соединить творог со сметаной и перемешать. Получится жидкая масса.

6. Влить тонкой струйкой желатин в творожно-сметанную массу. Перемешать. Получившейся смесью равномерно покрыть все фрукты.

7. Отправить десерт в холодильник на 1–2 часа.

8. Достать, разрезать на порционные куски и сервировать фруктами.

Евгения ПРИЙМАК
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 438 от 14 июля 2017 года

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Просмотров: 320 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:41

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