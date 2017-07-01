Венец спекуляции

То, что происходит нынче в Крыму с ценами, иначе как венцом спекуляции не назовешь. Полная вакханалия цен. Особенно на ЮБК, где торгаши привыкли наживаться на приезжих. И никакими объективными факторами объяснять ситуацию не получается – налицо явная жажда наживы да и только! Причём сейчас мы наблюдаем тот случай, когда вопросом цен на самый обычный овощной набор заинтересовались на самом «верху». В частности, глава Крыма Сергей Аксёнов поручил разобраться с завышением цен на овощи в курортных регионах республики. Соответствующее заявление он сделал в ходе рабочей встречи с вице-премьером Юрием Гоцанюком и министром сельского хозяйства респуб­лики Андреем Рюмшиным. «В курортных регионах цены в разы больше среднекрымских. 200–300 рублей за 1 кг помидоров – это недопустимо. Проедьтесь по торговым точкам на Южном берегу Крыма и проверьте, сколько там стоят овощи», – обратился Аксёнов к присутствующим.

Из-за сложившейся ситуации страдают и бюджет, и имидж Крыма. «Получается так: наши производители или фермеры, к примеру, продают на трассе овощи, у них всё выкупают, привозят этот товар на ЮБК и в три раза завышают цены. Страдают все: бюджет республики, недополучая налоги, сами производители, которые недополучают деньги, имидж республики вследствие формирования такой торговой наценки. Крым не должен стать регионом со славой, что цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России», – сказал в заключение Аксёнов. И добавить к этим словам пока нечего. Ждём результатов...