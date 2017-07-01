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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ждут только здоровых гостей

Гостья полуострова Мила И. поражена неприятным приключением, которое ей довелось пережить: «На пляже в Балаклаве ребенку стало плохо, естественно, нигде никакой помощи, привезли ребенка на набережную, и бабушка несла на руках восьмилетнего мальчика, подзывая такси, реакции – ноль. Проехав две остановки до больницы, водитель взял 150 рублей. Обратились в приёмный покой больницы № 9 – в помощи и осмотре было отказано. Чтобы понимали, какова боль... подозрение на аппендицит, разогнуться ребенок не мог. Обидно, что в трудных ситуациях многие люди остаются равнодушными! Этот таксист, который думает только о заработке, и эти врачи, которым плевать на детей. Люди, будьте отзывчивее, ведь в следующий раз могут не помочь вам и вашим родным».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 439 от 21 июля 2017 года

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Просмотров: 157 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 19:35

:: Комментарий #1 написал: Вася   |   Сегодня, 21:29   |  



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Крымчане научились безошибочно определять г о с т е й полуострова. Отношение к которым - тема отдельного разговора.

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