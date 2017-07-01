Говорят, что... на почте посетители рискуют жизнью

Жительница Южнобережья Мария И. негодует: «Позор! Уже не знаю, кому, то ли нашей «Почте России» – Ялтинскому главпочтамту, то ли администрации города! Фото, сделанное сегодня (12 июля) на почте в пгт Никита. Со слов работников, это здание построено в 80-х годах и с тех пор никакого ремонта не было, даже косметического! На данный момент там жуткая плесень, сырость, на голову посетителям капает вода с потолка, даже в сухую погоду, сыплется штукатурка, зимой в помещении +12...14. В таких условиях работники часто болеют. Неоднократно составлялись акты, заявления куда можно было, но все без толку. Ну что ж, ждём, когда случится несчастье?..»