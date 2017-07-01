В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... начал разваливаться надземный переход

Говорят, в Симферополе надземный переход возле ТЦ «Новая линия» пребывает в полуразрушенном состоянии: торчащая арматура, битый кафель и прочие «прелести» объекта, за состоянием которого никто не следит, стали визитной карточкой этого сооружения над шумной магистралью. Тревогу начали бить автолюбители, когда на время стали пешеходами и прогулялись по переходу. Теперь, утверждают они, у них одной фобией стало больше. Потому как проезжать под «убитой» конструкцией, как играть в лотерею – в любой момент на лобовое стекло машины может свалиться кусок бетона.