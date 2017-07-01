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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... начал разваливаться надземный переход

Говорят, в Симферополе надземный переход возле ТЦ «Новая линия» пребывает в полуразрушенном состоянии: торчащая арматура, битый кафель и прочие «прелести» объекта, за состоянием которого никто не следит, стали визитной карточкой этого сооружения над шумной магистралью. Тревогу начали бить автолюбители, когда на время стали пешеходами и прогулялись по переходу. Теперь, утверждают они, у них одной фобией стало больше. Потому как проезжать под «убитой» конструкцией, как играть в лотерею – в любой момент на лобовое стекло машины может свалиться кусок бетона.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 439 от 21 июля 2017 года

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Просмотров: 461 |   Комментарии (1) Дата публикации: Вчера, 19:39

:: Комментарий #1 написал: Drakk1   |   Вчера, 20:09   |  



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Ничего что она не бетонная? Это всего лишь стяжка под плитку)))) Конструкция стальная. Хохлы и тут спиздели

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