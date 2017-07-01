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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на отдыхе творится беззаконие

Говорят, что отдых на одной из баз отдыха в городе Саки превратился в беззаконие. Дескать, в предрассветные часы обычная картина там – «расползающаяся молодёжь после ночных попоек с драками, ором и руганью». По словам сакчан, один работник ночного клуба, расположенного на территории базы, в прошлом и по документам – летней столовой без стен и потолка, заявил даже, что здесь законы не действуют! Также граждане уверяют, что звонят в полицию, в частности, лично участковому, с полуночи и до утра каждый день, но... никакой реакции.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 439 от 21 июля 2017 года

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Просмотров: 232 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:30

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