Говорят, что... на отдыхе творится беззаконие

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что отдых на одной из баз отдыха в городе Саки превратился в беззаконие. Дескать, в предрассветные часы обычная картина там – «расползающаяся молодёжь после ночных попоек с драками, ором и руганью». По словам сакчан, один работник ночного клуба, расположенного на территории базы, в прошлом и по документам – летней столовой без стен и потолка, заявил даже, что здесь законы не действуют! Также граждане уверяют, что звонят в полицию, в частности, лично участковому, с полуночи и до утра каждый день, но... никакой реакции.