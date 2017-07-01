Выбор с последствиями

Крымчане боятся менять управляющие организации

Сегодня в Крыму зарегистрировано 208 управляющих организаций. И в работе каждой из них республиканская жилищная инспекция уже хоть раз, но обнаружила нарушения. На какие суммы штрафуют компании, как собственникам поменять организацию и почему следует присматриваться к работе частников с материка?

Работа по инерции

На сегодняшний день сто процентов работающих в Крыму управляющих организаций в обязательном порядке имеют лицензии. По крайней мере именно так говорят в республиканской жилищной инспекции. В то же время далеко не все компании предоставили свои данные для реестра лицензий, что является обязательным условием для работы организаций.

Ирина Кондратюк, начальник Инспекции по жилищному надзору РК — главный государственный жилищный инспектор Крыма:

«Очень много управляющих организаций сегодня не понимают важности (а может, иногда просто пытаются использовать в своих интересах) процесса внесения домов в реестр лицензий. Мы сделали много объездов по Крыму, встретились с гражданами и сделали вывод, что не все они знают, что существует такой реестр. Поэтому получается, что они платят за услуги той или иной управляющей организации, которая фактически не имеет права оказывать эти услуги».

Впрочем, это далеко не единственная претензия к управляющим компаниям. Так, по словам главного жилищного инспектора, очень многие местные организации действуют инертно, просто используя старые механизмы в отношениях с гражданами и выполнении своих обязанностей.

При этом во главе работы таких компаний должен стоять обязательный и регулярный осмотр жилых домов.

Ирина Кондратюк:

«На основе осмотра строится абсолютно вся работа по эксплуатации многоквартирного дома. Управляющие организации планово проводят осмотры два раза в год — весной и осенью. После этого составляется перечень тех дефектов, которые они находят».

Самым важным пунктом таких осмотров является определение технического состояния дома.

В целом жилищная инспекция проверяет работу управляющих организаций планово и внепланово. Плановым проверкам подвергаются компании, отработавшие на коммунальном рынке минимум год. Внеплановые проверки проводятся после соответствующего заявления от собственников домов. Как подчёркивает Ирина Кондратюк, на сегодняшний день в работе всех организаций уже были зафиксированы нарушения разной степени. Одни из них устраняются молниеносно, за более серьёзные ошибки в работе направляется предписание, где чётко указано, в какой срок управляющая организация должна всё исправить. К слову, ещё ни одна из компаний не была лишена лицензии.

В числе отстающих

Одним из важных этапов перехода собственников к самостоятельному выбору формы управления своим домом является информатизация. В частности, сейчас есть возможность просмотреть данные о состоянии того или иного дома в ГИС ЖКХ. Однако Крым занимает последнее место в России по наличию такой информации в онлайн-варианте (всего 33 процента от общего объёма информации внесено в систему).

Интересно, что виновниками таких плохих показателей стали отнюдь не управляющие компании (которые, к слову, все предоставили необходимые данные для размещения в системе), а товарищества собственников жилья. После проведенной в этом направлении работы со стороны муниципалитетов около пятидесяти процентов ТСЖ всё-таки разместили необходимые данные в ГИС.

К слову, с ТСЖ в Крыму вообще сложилась непростая ситуация. Как выяснилось, деятельность очень многих товариществ является просто нецелесообразной.

Ирина Кондратюк:

«У собственников жилья была определённая мотивация — например, снижение размера оплаты за жилищные услуги. Но никто не учёл моменты, которые, собственно, влечёт за собой создание ТСЖ: такая форма управления предполагает взаимоотношения и с налоговой инспекцией, и с жилищной инспекцией, и прочими контролирующими органами. А также налагает ответственность по контролю за состоянием дома».

В итоге принято решение, что многие существующие сейчас ТСЖ прекратят свою работу. В частности, собственникам домов уже рекомендовали заключить договоры с действующими в Крыму управляющими организациями.

По собственному желанию

Каким-то образом у крымчан сложилось превратное мнение, что управляющая организация — это своеобразный крест, который нужно нести до конца, даже если собственники дома и недовольны ее работой. Особенно это касается жителей тех районов, где управляющих организаций нет вовсе или их очень мало. На самом деле поменять компанию можно без особых проблем, что регламентировано российским Жилищным кодексом.

Ирина Кондратюк:

«Выбирать управляющую организацию можно совершенно свободно, пригласив любого директора или директоров для проведения переговоров. Зная о том, какая жесткая конкуренция сейчас на полуострове, с полной уверенностью можем утверждать, что руководители управляющих организаций с удовольствием приедут по приглашению председателей советов домов и представят свою интересную фишку».

По мнению главного жилищного инспектора Крыма, у собственников сейчас есть возможность сделать наиболее оптимальный выбор, рассмотрев самые разные варианты. Одни компании в качестве бонуса предлагают отремонтировать входную группу дома, другие обещают благоустроить придомовую территорию. И жильцы уже сами решают, что для них выгоднее.

В этом плане интересно обратить внимание на заходящие материковые компании, у которых уже есть опыт подобной работы. Они могут предложить собственникам такие услуги, о которых крымские организации просто не знают.

Высокие стандарты

В жилищном надзоре надеются, что качество управления многоквартирными домами в Крыму повысится после внедрения специализированных стандартов. Решение о разработке такого документа было принято Министерством строительства и ЖКХ РФ, и в настоящее время уже можно ознакомиться с проектом положения на сайте федерального ведомства.

При этом в крымской жилищной инспекции подчёркивают, что даже после принятия документа местным управляющим организациям понадобится длительное время, чтобы соответствовать новым зарегламентированным требованиям.

Ирина Кондратюк:

«Стандарт управления позволит жилищной инспекции унифицированно контролировать выполнение лицензионных условий, а также даст жителям в концентрированном виде понимание того, что они имеют право требовать от управляющей организации».

Однако, чтобы выполнять прописанные в документе требования, организациям необходимо достаточное количество действительно квалифицированных кадров. Так что параллельно с этим идёт и внедрение профессиональных стандартов, включающих 99 наименований профильных профессий.

Ирина Кондратюк:

«Например, вводится такая профессия, как специалист по проведению общего собрания собственников. Это чрезвычайно важно! Сегодня такого специалиста у нас практически нет нигде».

С другой стороны, не совсем понятно, как всё это будет реализовано на практике и смогут ли управляющие организации финансово позволить себе вводить в штатное расписание такие единицы.