Кто оплел паутиной Салгир?

Как влияет разовая акция по благоустройству на настроение симферопольцев

Уже не первый месяц жители Симферополя и гости крымской столицы, проходя по набережной реки, видят пролеты в металлическом ограждении русла реки, тщательно задрапированные строительным толем болотного (видимо, в тон самой реки) цвета. Но сейчас строительный материал, призванный выполнять защитную (заградительную) функцию, стал оседать и расползаться, чем причиняет прохожим немало неудобств.

Индустриальный модерн

Одни из респондентов, опрошенных газетой «Крымский ТелеграфЪ», психолог и аналитик по образованию, поделился своими соображениями о современном состоянии набережной реки. Оно, по его мнению, неизбежно приводит ассоциативный ряд к постиндустриальным и даже военным образам.

Дмитрий Соренко, психолог:

«Мозг человека устроен так, что мы, зрительно контактируя с окружающий средой, выбираем для себя предметы, вызывающие у нас добрые и положительные эмоции, а не наоборот. То, что я, например, вижу — мне неприятно».

К тому же плавящийся на жаре толь на некоторых участках просел. Спортсмены, бегущие по утрам «дорожкой здоровья», запутываются в тянущихся нитях стройматериала. Эти же нити, принимая за травку, жуют домашние питомцы, после чего, правда, получают грозный нагоняй от своих хозяев.

Артем, приехал из Сызрани. Остановившись в доме неподалеку от набережной Салгира, сразу обратил внимание именно на эту проблему. Он рассказывает, что уже не раз приходилось видеть, как кто-то из любителей провести вечер навеселе, лично отправлялся замерять глубину реки.

«Четкого упора нет — это раз, — объясняет Артем. — Человек, особенно невнимательный, легко путает этот толь с оградой. В результате — травмы и ушибы, в лучшем случае. А в худшем — даже и думать не хочется».

Не всем общее благо

Лидия, приезжает в Симферополь на сезонную подработку электричкой. Нередко ей приходится проходить по набережной с тяжелыми пакетами и сумками. В тех местах, где толь особенно распушился, в ветреную погоду пройти сложно. Легко соскользнуть, особенно имея за плечами груз.

Впрочем, есть и другая точка зрения. Часть опрошенных корреспондентами «Крымского Телеграфа» симферопольцев заметила, что еще два года назад до этих проблем дела не было никому. А тут хотя бы какая-то ограда на опасных участках, уже хорошо. Но тех, кто недоволен, увы, большинство.

Александр Куравлев, житель Симферополя:

«Эти сетки ужасно раздражают. Мешают свободному проходу, местами вообще травмоопасны. Сетки должны быть на теннисных кортах, а не на реке. Я вообще не понимаю, зачем их натянули?»

А вот с чего началось

На все вопросы, связанные с нынешним состоянием набережной, мы нашли ответы у главы МКУ «Департамент городского хозяйства» Юрия Тимонова. По его словам, вопрос реконструкции набережной Салгира в Симферополе пока находится в подвешенном состоянии и во многом зависит от решения республиканской власти. Что же касается вопроса временных заграждений — как оказалось, это была лишь разовая акция.

Юрий Тимонов, глава МКУ «Департамент городского хозяйства»:

«Это была разовая акция, проведенная специально к празднованию Дня города. К тому же нашими службами эти расходы не были запланированы. Все он легли на одну из подрядных компаний, которые осуществляют уборку улиц».

Что же касается глобальной реконструкции набережной, она не за горами. Но и не произойдет в этому году.

Юрий Тимонов:

«Да, планы по полной реконструкции реки Салгир есть, но, к сожалению, в этом году мы просто не успеваем. Не проведен пока даже конкурс. Ориентировочная стоимость работ — 200 миллионов рублей. Мы уже запросили эти деньги у Совета министров Крыма, но пока все только в процессе».

Словом, ситуация с паутиной, опутавшей набережную, и её реконструкцией пока не изменится. По крайней мере, до следующего года. Хотя что мешает предложить тем же людям, что трудились, заполняя пробелы, убрать свои «прекрасные» творения, особенно в разгар курортного сезона (чтобы не смущать отдыхающих), пока остается неясным.