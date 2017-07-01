Кто «заказал» вырубку можжевельника?

После отставки ялтинского мэра в Симеизе активизировалась скандальная стройка

То ли бюрократия, то ли интересы влиятельных людей, получивших участки в лакомом уголке Крыма, не позволяют остановить процесс строительства на месте произрастания краснокнижных деревьев... Чиновники перекладывают ответственность друг на друга, а контролирующие органы не могут найти виновных в спиле деревьев. Между тем газете «Крымский ТелеграфЪ» стало известно, кому и кем была выделена часть территории в Лименской долине...

Против природы

Для начала освежим в памяти читателя суть проблемы, ставшей сюжетом для многосерийной публикации в нашей газете. При Украине в Лименской долине территория в несколько гектаров была отдана под застройку. На разбитых участках с целевым назначением под санаторно-курортную и рекреационную деятельность стали вырастать современные коттеджи. Образовался целый жилой квартал «Пономаревка», который был утвержден в генплане решением 35-й сессии Симеизского поселкового совета пятого созыва от 27.11.2008 № 95 «Об утверждении генпланов застройки кварталов».

Первые коттеджи стали появляться здесь еще при Украине, а после вступления Крыма в Россию стройка возобновилась, причем стали огораживать заборами территории компактного произрастания можжевельников, включенных в Красную книгу, возраст которых достигает тысячи (!) лет. После появления первых пеньков забили тревогу местные общественники, представители ТОС стали писать во все инстанции и дело вроде сдвинулось с мертвой точки. А главное — стройка была приостановлена. Однако в итоге все заканчивалось тем, что приезжали инспекторы минэкологии, не могли застать на месте тех, кому можно выписать штраф за спил деревьев (к слову сказать, по закону он составляет каких-то 2500–5000 рублей), и уезжали, отписываясь о проведенном рейде.

На данный момент на новом генплане Ялты, как результат работы по сохранению можжевеловых рощ, обозначена спорная градостроительная территория. Однако она лишь частично совпадает с местами компактного произрастания. Какими картами зеленых насаждений пользовались, когда заштриховывали этот квадрат, — непонятно. Территория, где можжевельников нет, включена в зону, а леса, где 300—800-летние деревья растут через 5–10 метров, оказалась в зоне общественно-деловой застройки.

Пару лет на раскачку

После бурного резонанса последовали заявления мэра Ялты Андрея Ростенко о том, что Лименская долина застроена не будет. Несмотря на то что никакими письменными распоряжениями эти слова подкреплены не были, когда на следующий день после отставки ялтинского мэра стройка на участках с компактным произрастанием можжевельников возобновилась, стало понятно, что даже устные заявления руководителя города сдерживали застройку и спил деревьев. Как сообщают тосовцы, пока это два участка, где произрастание не слишком компактное. На одном из участков несколько деревьев, на другом, площадью примерно 10 соток, около 20 деревьев возрастом от 100 до 400 лет.

«Проект генплана разрабатывается с учетом прав собственности, — рассказал „Крымскому Телеграфу“ экс-глава ялтинской городской администрации Андрей Ростенко. — Те, кто уже получил эти госакты ввиду того, что генплан Симеиза подразумевал в этом месте индивидуально-жилищную застройку и часть рекреационной зоны, сейчас в проекте генерального плана надо было однозначно это учитывать. Для того чтобы исключить дальнейшее выделение земельных участков, нужно было вводить какой-то режим использования этой зоны, учитывая, что ее можно было включить в охранную зону горы Кошки. Не делать особо охраняемую природную зону, потому что она могла не пройти и потом могли быть судебные разбирательства и приостановление принятия генерального плана, потому что это исключает наличие вообще каких-либо объектов. А включить в охранную зону. Это один из вариантов, которые мы планировали. Вводится особый режим использования этой территории и ужесточение режима регулирования градостроительной деятельности. То, что есть, то есть, но новое строительство очень тяжело было бы уже начать. Учитывая, что можжевельник — это краснокнижное растение, его вообще вырубать нельзя, даже если у вас находится в собственности земельный участок. Все это требовало доработки, но это уже будет дело нового руководства Ялты, как они с этим справятся, но я думаю, они пойдут этим же путем».

Ростенко отметил, что согласен с мнением общественности о том, что необходимо ограничить возможность вырубки зеленых насаждений и подойти очень щепетильно к каждому участку, находящемуся в собственности или в аренде. Совсем недавно к проверкам подключился Госстройнадзор. «Специалистами службы Госстройнадзора с выходом на место 14,15 и 17 июля было зафиксировано обустройство ограждения, предварительные работы были, траншея выкопана, был составлен акт осмотра, и информация направлена в Министерство экологии и природных ресурсов Крыма, управление муниципального и градостроительного контроля города Ялты и в администрацию Ялты, — рассказал „КТ“ ведущий специалист Стройнадзора РК Вадим Фролов. — После чего они должны рассмотреть данный вопрос и принять меры. Мы будем контролировать по принятию мер соответствующие организации. Вообще это вопрос экологический и местного самоуправления, то есть администрации. Но к нам первый раз он пришел. Может, сейчас, и разберемся, в чем там дело и как они будут реагировать».

«С февраля 2016 года, как мы установили тогда факт рубки, больше фактов не добавилось. Новых пеньков и новых сносов нет, — уверяет замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская. — На сегодняшний день ведутся землеройные работы по прокладке, скорее всего, каких-то коммуникаций. Что касается организации ООПТ (особо охраняемая природная территория), мы даже давали органам местного самоуправления разъяснения письменные, давали рекомендации, что не нужно делать ООПТ регионального значения, что у них есть право создавать ООПТ местного значения, они сами принимают это решение. Случилось так, что кто-то выдал кому-то землю, но если они хотят сохранить свою муниципальную землю, они могут это сделать в течение нескольких дней, приняв постановление главы администрации, что данную территорию они определяют такой-то и устанавливают там правовой режим. И тогда собственникам вручаются охранные обязательства, согласно которым они не имеют права рубить деревья, то есть ввести ограничения, которые сама администрация определит на данной территории».

По словам замминистра, администрация ни разу не обратилась к ним с инициативой включения данных земель в состав особо охраняемых природных территорий республиканского уровня.

Кто и кому выдавал

Чтобы выяснить, кому и когда выделялись участки, где идет активный спил можжевельников, мы обратились с официальным письмом в Симеизский территориальный орган администрации Ялты и в департамент архитектуры и градостроительства Ялты. В ответе за подписью начальника департамента В. Приступы сказано, что «информация о выделении земельных участков «140–145, 171, 221 в отделе геодезии департамента отсутствует». Но при этом отмечено, что администрация города получила на руки протест ялтинской прокуратуры на решение той самой сессии Симеизского поссовета 2008 года, заложившей фундамент нового микрорайона «Пономаревка». И теперь законность этих участков под большим вопросом...

Так кто же выделял и кто получал? Информацию о недавней продаже участка площадью 850 квадратных метров удалось получить из данных Госкомрегистра Республики Крым. В 2015 году ООО «Санаторно-курортный комплекс «Голубой залив» продало его индивидуальному предпринимателю из Екатеринбурга, занимающемуся арендой и управлением нежилым недвижимым имуществом. Сам же «Голубой залив», согласно официальным данным, владеет участком 4089 квадратных метров (0,4 гектара), полученным в собственность 20 декабря 2013 года. Так совпало, что за пять дней до этого, 15 декабря, в Симеизе вступил в должность пришедший на смену убитому Кириллу Костенко новый мэр, Юрий Ломенко, который избирался депутатом Симеизского поссовета по округу № 36 (в него в числе прочих входит улица Голубая, на которой ныне и расположены все эти скандальные участки, в том числе и «Голубой залив»). Кстати, при Украине Юрий Ломенко был членом постоянной депутатской комиссии по санаторно-курортному строительству, экологии, курортно-рекреационным и земельным ресурсам. Местные жители уверяют, что счастливыми обладателями участков в «Пономаревке» стали и сами депутаты Симеизского поссовета.

Из любопытства, чем теперь занимается бывший поселковый голова, еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» выяснил, что в августе 2016 года Юрий Ломенко зарегистрировал общественную организацию — национально-культурную автономию «Украинцы Ялты», а в мае уже этого года — «Украинцы Крыма». Интересно, каковы же цели этих «автономий»? Но это уже тема для отдельного исследования.

Между тем в правительстве Крыма «Крымский ТелеграфЪ» заверили, что ситуация с вырубкой можжевельников поставлена главой республики на личный контроль.