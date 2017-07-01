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ПолитикаВласть

Картина недели: зима и овощи

Как снизить крымские цены на продукты?

Временно исполняющая обязанности министра ЖКХ РК Марина Горбатюк впервые отчиталась в правительстве о подготовке к осенне-зимнему отопительному сезону, а Сергей Аксёнов ужаснулся ценам на помидоры в южнобережных городах. Какие муниципалитеты отличились и кто затягивает процессы, узнавал еженедельник «Крымский ТелеграфЪ».

Передовики и отстающие

Перед своим увольнением Сергей Карпов как раз занимался вопросами подготовки к отопительному сезону («Зима близко», № 435 от 23 июня 2017 года). В частности, на одном из последних заседаний Совета министров Крыма обсуждалась неудовлетворительная работа в прошлом году ГУП «Крымтеплокоммунэнерго», а также создание профильного штаба. Однако теперь этим предстоит заниматься врио главы ведомства Марине Горбатюк.

Так, по её информации, Алушта, Армянск, Евпатория, Саки и Ялта показывают наилучшие результаты при подготовке к осенне-зимнему периоду. Отличились в этом плане и отдельные районы: Кировский, Красногвардейский, Красноперекопский, Первомайский, Симферопольский и Советский.

В то же время отдельные муниципалитеты не укладываются в утверждённые графики. В настоящее время ускорить процессы необходимо Керчи, Симферополю, Бахчисарайскому, Ленинскому и Сакскому районам.

Если говорить в целом, то к зиме предварительно готово 90 процентов жилых домов, а именно 6458 зданий из существующих 7207 (по информации администраций муниципалитетов и ресурсоснабжающих предприятий). Помимо этого, в удовлетворительном состоянии находятся 411 из 431 котельной (95 процентов), а также 648 километров сетей и 89 центральных тепловых пунктов.

Урожай без наценки

Буквально на днях Сергей Аксёнов крайне негативно высказался о завышенных ценах на продукты на полуострове. В частности, премьер-министр считает, что ценовая политика, сложившаяся в республике, может нанести серьёзный урон имиджу и бюджету Крыма, так как в бюджет поступает меньше налогов. Особенно остро эта ситуация заметна на Южном берегу, где цены на овощи и фрукты завышены в три раза. Действительно, как туристы, так и местные отмечают, что стоимость некоторых продуктов уже сравнима, а то и превышает московские цены. Глава правительства назвал такую ситуацию недопустимой и дал поручение принять необходимые меры вице-премьеру Крыма Юрию Гоцанюку и министру сельского хозяйства Андрею Рюмшину.

Сергей Аксёнов, глава Республики Крым:

«200–300 рублей за один килограмм помидоров — это недопустимо! Получается так: наши производители или фермеры, к примеру, продают на трассе овощи, у них всё выкупают, привозят этот товар на ЮБК и в три раза завышают цены. Крым не должен стать регионом со славой, что цены здесь в три раза выше, чем в среднем по России».

Ситуацию прокомментировала и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, которая, между тем, рассказала журналистам, что жалоб на высокую стоимость продуктов в Крыму ей пока не поступало.

Эксперты связывают высокую стоимость продуктов и с дождливой погодой в этом году. Как объясняют продавцы на рынках, в связи с неурожаем отдельных овощей и фруктов из заграницы завозится больше товара, чем обычно.

В то же время Министерство сельского хозяйства Крыма отреагировало на критику премьер-министра. Глава ведомства Андрей Рюмшин сообщил, что крымский агропромышленный комплекс в состоянии обеспечить себя как минимум доступными томатами. Более того, по его словам, фермерские хозяйства полуострова дают 80 процентов необходимой плодоовощной продукции.

Андрей Рюмшин, министр сельского хозяйства Крыма:

«У нас достаточно хозяйств, занимающихся выращиванием овощей и, в частности, томатов. Так, например, ООО „Крымтеплица“ производит двести тонн томатов в неделю. Отпускная цена — 40–60 рублей за килограмм. Овощи скупают перекупщики и продают их в два—три раза дороже. Предприятие также поставляет много своей продукции в другие регионы России, но готово реализовывать овощи и в Крыму, если будет налажен сбыт».

Сейчас министерство намерено помочь продавать аграриям овощи без посредников и, следовательно, без наценок. В свою очередь Андрей Рюмшин обсудил непосредственно с производителями овощей поставки товара напрямую. По словам профильного министра, необходимо организовать сеть фирменной торговли, в том числе в курортных городах, тогда у отдыхающих также будет возможность покупать экологически чистые и вкусные крымские помидоры по доступным ценам.

Андрей Рюмшин:

«Фермеры — это надежда и опора всего агропромышленного комплекса Крыма. Пока другие подсчитывают возможные затраты и прибыли, фермеры выращивают, разводят, убирают, доят, поставляют на наши столы овощи, фрукты, мясо, молоко, хлеб. На своих участках эти люди от зари до зари. Поддержка малых форм хозяйствования — приоритетная задача Минсельхоза».

К слову, в этом году субсидия Крыму на денежные выплаты местным фермерам составила 312,8 миллиона рублей. Из этой суммы 212,6 миллиона направлено на поддержку начинающих фермеров, 40 миллионов — на поддержку кооперативов, 63,2 миллиона — на развитие животноводческих ферм. Такая государственная поддержка должна дать толчок развитию всего агропромышленного комплекса республики. Кроме того, это необходимо для создания рабочих мест в крымских посёлках.

Макс КОТОВ
Фото 7dach.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 439 от 21 июля 2017 года

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Просмотров: 278 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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