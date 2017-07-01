Ярмарок запретные плоды

Администрация Симферополя будет судиться с прокуратурой?

Не так давно прокуратура внесла представление в администрацию Симферополя о запрете деятельности продуктовых ярмарок. Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» решил выяснить, почему правоохранителям оказалась не по нраву вся эта суета?

В пользу стихийщиков?

Заданный выше вопрос остается загадкой для муниципальщиков и товаропроизводителей, чей урожай вот-вот хлынет на городские прилавки в огромном количестве. Прокуратура усматривает в этом нарушения законодательства в области конкурентной политики. С другой стороны, закрытие продуктовых ярмарок означало бы невиданный скачок стихийной торговли, а также гибель урожая на складах.

Позиция главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева однозначна. На оперативно-хозяйственном совещании в городе им было дано распоряжение о том, чтобы юристы тотчас же начинали готовить исковые документы в суд. Но вот вопрос, не пострадают ли в ходе, возможно, затяжного процесса товаропроизводители?

Практика подобных судебных тяжб (между прокуратурой и муниципалитетами) в России не нова. Как правило, в таких делах стороны чаще всего приходят к компромиссу. Но найдётся ли он в этот раз? Ведь фактически город отказался от исполнения прямого представления вышестоящего органа.

Геннадий Бахарев, глава администрации Симферополя:

«Это несоблюдение конкурентной политики. К нам обращаются определенные производители, определенные коммерсанты, и мы им предоставляем места. Причем по данным адресам больше никто не обращается, то есть мы не нарушаем ничьих прав. Если говорить с точки зрения законности, то прокуратура права, но если говорить о практике, получится, что пострадавшими будут жители города и товаропроизводители».

К слову, поддержать муниципалитет готовы и в Министерстве промышленной политики Крыма, и Министерстве сельского хозяйства, и даже в Государственном совете РК. В конце концов никто не заинтересован в убытках, коих не оберешься, если ярмарки действительно прекратят свою работу.

Поддержка есть!

Кстати, сегодня на ярмарках, выставках и торговых фестивалях Симферополя продукты питания реализуются тоннами, обеспечивая городскому бюджету немалую выручку. При этом в наш расчёт не принимаются выставочные мероприятия и фестивали, также в городе действуют две ярмарки выходного дня и еще шесть ежедневных, расположенные в удаленных районах столицы.

Еженедельно на этих ярмарках реализуется примерно 90–100 тонн продуктов питания.

Присутствующие на вышеупомянутом совещании заместители первых двух ведомств — замминистра промышленной политики Ян Латышев и замминистра сельского хозяйства Александр Сидоренко выразили поддержку симферопольскому муниципалитету, также отмечая необходимость функционирования городских продуктовых ярмарок.

Александр Сидоренко, заместитель министра сельского хозяйства Крыма:

«Я выступаю категорически против закрытия продовольственных ярмарок в Симферополе и могу сказать, что со стороны министерства правительство города получит всю необходимую поддержку, в том числе юридическую в судебной тяжбе с прокуратурой. В этом вопросе нам также хотелось бы рассчитывать на понимание и поддержку со стороны Государственного совета РК».

По словам заместителя министра сельского хозяйства, закрытие продуктовых ярмарок грозит в буквальном смысле слова промышленной катастрофой в период сбора урожая, особенно бахчевых культур (которые не отличаются устойчивыми сроками хранения под открытым небом). А именно так может и произойти, уверяет Сидоренко, которой всю свою жизнь посвятил сельскому хозяйству.

Мнение министерства промышленности созвучно с коллегами по правительству, Ян Латышев даже пошутил по этому поводу, сказав, что если относиться без должного понимания к вопросу продуктового рынка и его механизма, вполне возможно, что скоро продукты придется закупать в других странах.

Но поспевший урожай подобен высокой волне или даже цунами. Он неизбежно найдет себе выход, как вода, обрушивающаяся на берег. Кажется, это должны понимать все. Ликвидация городских продуктовых ярмарок неминуемо приведет к взрыву стихийной торговли. У симферопольской полиции в конце концов просто не хватит человеческого ресурса, если уже сегодня для борьбы со «стихийкой» приходится прибегать к помощи нарядов Народного ополчения.

В конечном итоге город берет контроль над городскими ярмарками в свои руки. При этом строго будут оговорены механизмы их организации. Никакого повышения цен на аренду торговых мест, никаких больше посредников между рынком и товаропроизводителем. И как кода этой ситуации — суд с Прокуратурой Крыма. Первый в истории российского Крыма.