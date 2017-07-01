Александр Герцен: «Крым – это Евразия в миниатюре»

О загадке появления знаменитых пещерных городов Крыма, а также об исторических и культурных связях полуострова и народах, живших в разное время на этой территории, газете «Крымский ТелеграфЪ» рассказал известный археолог, кандидат исторических наук декан исторического факультета ТА КФУ им. В. И. Вернадского Александр Герцен.

Далёкое и близкое

— Как правило, главная добыча археологов — это погребальный инвентарь. В Крыму в древности побывало много народов, и логично предположить, что они должны были оставить после себя и следы каких-то строений?

— Это плохо изучено, это не такой простой вопрос. Аланы, например, судя по археологическим данным, ведут кочевой образ жизни в предгорьях, поселений их почти нет. Обрабатывались участки вручную, выращивали быстро созревающие культуры — ячмень, к примеру, и уходили дальше. А жили в кибитке, какие следы она оставит? С постепенным переходом к оседлости появляются землянки. Каменные сооружения есть, но они относятся к значительно более позднему времени. Они появляются там, где зарождаются пещерные города, где жизнь стабилизируется, а стабилизируется почему?.. Начиная со второй половины IV века до нашей эры Причерноморья достигла волна нашествия из пограничных территорий Северного Китая, сюда докатывается волна гуннов. Формируется тюркский каганат, который затем начинает распадаться на части, появляются хазары. Гунны вполне были способны подмять под себя всю Европу и по-другому направить вектор исторического развития, но была эта знаменитая битва в 451 году на территории Франции — трехдневное сражение, где сошлись объединенные силы Поздней Римской империи и те, кого привели с собой гунны, аланы, готы — которая закончилась поражением гуннов. И Европа определила тот путь, который привел ее к нынешнему, современному состоянию. Гунны откатились после этого на восток, часть осталась в Крыму, через который они тогда очень быстро пронеслись. Они шли на Дунай, там богатые римские провинции, которые сулили им хорошую наживу. Кстати, готы, которые перешли Дунай, спасаясь от гуннов, на римской стороне подняли восстание. Потому что коррупция, потому что чиновники римские разворовали деньги, которые были даны на содержание этой огромной массы переселенцев. Те восстали, и уже перед ними не было преграды в виде Дуная, немного не дошли до Константинополя. Вроде далеко, но все это к Крыму имеет самое непосредственное отношение. После тюркской угрозы, когда установилась власть тюрского каганата на некоторое время, пришли хазары, и возникают уже стационарные поселения, тут уже кочевать было негде. Херсонес становится главным городом, который осуществляет представительство с уцелевшей и бурно развивающейся Восточно-Римской империей, центром которой является Константинополь. Это — Византия. Именно с конца IV века происходит все большее ее усиление, и местное варварское население — готы и аланы — тянется к Византии. А Византия устанавливает тот порядок, который на ее границах и притянувшихся по таким, как Крым, горным или предгорным районам, был хорошо отработан еще в Римской империи: она заключает договор с местным населением, она ему платит. Говорит: ребята, мы вам даем то-то и то-то, а вы здесь живите, но ежели замаячит что-то со стороны степей, извольте браться за оружие. Это был тот импульс, который привел к зарождению стационарных поселений на этой естественной границе, которая отделяла легкодоступные кочевникам равнины и внешнюю гряду.

— Это места расположения пещерных городов. Что мы знаем о них?

— Действительно, наиболее приметные объекты историко-культурного наследия Бахчисарайского района — это пещерные города. Они занимают пространство Внутренней гряды Крымских гор. Их последовательность всегда привлекала внимание, порождала различные гипотезы о тех, кто создавал эти экзотичные и очень приметные места поселения людей. Бросалась в глаза уже посетителям конца XVIII — начала XIX века такая особенность, как наличие там искусственных пещерных сооружений, что порождало идею о том, что это все создавалось по какому-то единому замыслу, в пределах одной политической организации, создавалось, возможно, даже одним народом, носителем традиции этого пещерножительства и создания искусственных пещер, вокруг этого вертелись все гипотезы, которые высказывались в позапрошлом, да и в прошлом веке как объяснения происхождения этих памятников.

Пещеры пещерам — рознь

— Раньше появление пещерных городов в Крыму относили к глубокой древности, а как сейчас принято считать?

— Надо сказать, что найти одну-единственную причину и все попытаться втиснуть в нее — это бесперспективно, потому что пещерные города являются итогом достаточно сложных исторических обстоятельств. Они не появились враз, это группа поселений, которая функционировала в эпоху Средневековья, но по своему назначению, статусу, по времени появления и прекращения существования у них судьбы были разные. Среди них выделяются и города, достаточно обширные по площади, где люди жили длительное время, создавали здесь наземные постройки, жилые, культовые и хозяйственные пещеры. Среди городов выделяются Мангуп, Эски-Кермен, Чуфут-Кале. Местное население было связано с греческой античной культурой, с христианством, которое начинает распространяться через Херсонес уже с IV–V века нашей эры. В этот период из Херсонеса волны влияния начинают проникать на ту территорию, на которой впоследствии возникают пещерные города. До этого здесь местное население, которое нам известно по археологическим памятникам, — это преимущественно племена тавров.

Тавры рассматриваются в настоящее время как своеобразный фрагмент населения, которое когда-то освоило предгорья и равнины Крыма и Северного Причерноморья.

Вообще в Крыму аборигенов нет, мы имеем дело с пришельцами. Крым своим расположением занимал особое место меж двух природных пространств. С юга он омывается Черным морем, бассейном Атлантического океана, связанным с миром культурным, религиозным, который формировался на берегу Средиземного моря, а северная часть полуострова принадлежит миру евразийской Великой степи. Крым, если представить в миниатюре, — это Евразия. Крым с его крохотными размерами в 26 тысяч квадратных километров имеет все соответствующие зоны контактов, они здесь в миниатюре представлены. Не знаю, всем ли моим коллегам понравится, если я скажу, что в Крыму все процессы, которые происходили, — не наше, крымское, все связано с внешним миром. Все, что мы узнаем, — это так или иначе отражение глобального процесса, который развивается на куда более обширных просторах, связанных с куда более мощными политическими образованиями. Все эти центры: Мангуп, Эски-Кермен, Кырк-Ор (Чуфут-Кале. — Ред.) — формируются как опорные военно-стратегические центры-крепости, в которых местные жители могут укрыться при нашествии масс кочевников, спасти женщин, детей, скот. Эти города и были такими убежищами и гигантскими загонами в случае опасности.

— Как все-таки пришли к выводу, что начинается строительство пещер только с византийского времени?

— Ведется археологическая работа, она не заметная для глаза и не интересная для почтеннейшей публики, но это и есть основное содержание исследовательского процесса — систематизация, очень нудная работа. Она дает основные возможности для того, чтобы делать заключения о времени, о связях культурных, о вкусах, о пристрастиях, даже бытовых, и находить аналогии. Мы создаем некую общую картину. Эта картина виртуальная. Мы оперируем гипотезами, но в этом нет ничего зазорного, потому что гипотеза — это вообще в науке основной рабочий инструмент, гипотезами пользуются физики, химики, биологи. Все, что мы создаем в нашем научном представлении, — это все гипотезы, которые меняются со временем. Археология как инструмент познания и реконструкции истории. Это не картина маслом, она в таких акварельных и пастельных полутонах, где-то четко, где-то более размыто... Какие-то образы мы создаем, но создаем не образы окончательные и полностью канонизированные, на которые можно молиться и не вносить, не дай Бог, никаких изменений. Люди, которые не связаны с этим, они очень болезненно это воспринимают, у них возникает недоверие сразу — ну что вы, одни так считают, другие так... Начало строительства пещерных городов мы можем выделить, и конец мы можем выделить.

— Как археологи связывают постройки на плато со строительством пещерных сооружений?

— Надо уяснить, что все эти пещерные сооружения появляются не сразу. Вот на Эски-Кермене археолог Николай Репников насчитал около 800 пещерных сооружений. Но если их типологизировать, а не так, раскрыв рот, восхищаться — ишь ты, сколько тут нарыли, нарубили! — мы видим, что пещеры пещерам — рознь. Есть те, которые отражают начало этой традиции, и это связано с главной функцией поселений на первых порах их существования — это безопасность. Чего было бы сюда лезть и долго здесь жить? Конечно, были определенные традиции предшествующие. Но хочу сразу сказать, что в Крыму до Средневековья традиций такого вырубного скального строительства не было. Нам не известно ни у тавров, ни у скифов, ни у сарматов ни одного жилого помещения, вырубленного по принципу пещеры. В Неаполе Скифском есть вырубные сооружения, замечательные, более того, украшенные фресками, но это все погребальные сооружения. Они давали опыт, который был технологической основой.

«Греки, умирая, умирали навеки»

— Какие сохранились письменные источники, которые позволяют судить о жизни в этот период времени?

— Мартин Броневский, польский посланник, который в 1578 году посетил Эски-Кермен, увидев эти развалины, начал спрашивать местных жителей, татар, что это такое? Что здесь было вообще? Не знаем, говорят, понятия не имеем. Что-то слышали, что жили какие-то князья, которые прогневали Аллаха своими преступлениями, и он город разрушил. Прошло два с половиной столетия после гибели города во время гражданской войны в эпоху Золотой Орды 1299 года, и уже нет никакой памяти о том, что здесь было. Известный исследователь Крыма Петр Иванович Кеппен, который выпустил в 1837 году Крымский сборник, первое научное сочинение, где древности все описаны, у него есть такая фраза по этому поводу, он видел греческие кладбища, уже население ушло, уже переселилось в Приазовье в 1778–1779 годы, а кладбища остались. Он бродит по ним и с горечью говорит: «греки, умирая, умирали навеки». Вы говорите, письменные источники? Да на надгробьях почти ничего нет!..

— Создавая многочисленные пещерные сооружения, единые по архитектурному стилю, византийцы должны были перенять некий строительный опыт, взять определенные архитектурные каноны. Разве нет?.. Изучались ли подобные образцы на территории тогдашней Византийской империи?

— Здесь нет какой-то глобальной традиции канонизации этого строительства с точки зрения проектирования, исполнения. В отношении этих сооружений действовал принцип подражания наземным постройкам. Подземные сооружения внутрискальные. Если говорить о хлевах — ну что такое хлев? Сарай, где есть ясли, куда засыпается корм, есть место для привязывания, тут никаких изысков архитектурных нет. Они появляются только там, где мы имеем дело с определенным каноном, который диктуется идеологическими обстоятельствами, — это христианство. Прежде всего это храмовая архитектура. Но надо учесть, что она тоже не была единой на протяжении всего раннего и среднего периода в развитии христианства. О влиянии мы можем судить. В Каппадокии у нас многие объекты прямо как на Эски-Кермене, особенно храм при въезде. Большой вопрос был о времени, когда эти заимствования осуществлялись. Традиционно их датировали шестым веком, но археологические исследования показали, что все это значительно позже — восьмой-девятый век, тогда развивается пещерное храмовое строительство.

— Могла ли какое-то влияние оказать архитектура грузинских пещерных городов, они ведь тоже очень похожи? Но грузинские датируют более ранним периодом...

— Я видел Уплисцихе и был в Вардзии. У нас была экспертная комиссия, были историки архитектуры, и мы все не согласились с местными по поводу датировки. Нам как специалистам показали специалисты, и столько чуши мы там услышали... Это национальное, то же, что на Украине происходит, только корни более ранние. Это отдельный особенный регион, и там прослеживается очень мощное малазийское влияние.