На осадном положении

Севастопольская семья не выезжает из аварийного дома, требуя справедливости

Зачастую любые вопросы, касающиеся переселения людей из одних квартир в другие, так или иначе сопровождаются скандалами, связанными с неравноценным обменом жилплощади. Очередной такой случай произошёл и в Севастополе, где сейчас также реализуется государственная программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Чем недовольна семья Славниковых и почему департамент архитектуры и градостроительства города не идёт на уступки, узнавал «Крымский ТелеграфЪ».

Выбрать из трёх зол

Когда в Севастополе стартовала госпрограмма по переселению горожан из аварийного жилья, куда вошёл и многоквартирный дом № 1 на улице Профсоюзной (в Балаклаве), семье Славниковых одной из первых предложили вариант для переезда. Однако новое помещение не устроило севастопольцев по вполне понятной причине: на Профсоюзной семья жила в двухкомнатной квартире, а подобрали для них почему-то однокомнатную. Очевидно, что для четырёх человек (двое взрослых и двое детей, в том числе один подросток) это далеко не лучший вариант.

После того как Славниковы отказались от жилья, им подобрали альтернативу. Но и на этот раз особо комфортной жилплощадь назвать было нельзя. Хотя в этот раз департамент всё-таки нашёл двухкомнатный вариант, но семью решили поселить... на техническом, 11-м этаже десятиэтажного дома. Кроме того, как выяснилось, в доме не работает лифт (и неизвестно, когда будет запущен), а один из детей в семье перенёс операцию на сердце и имеет инвалидность, так что ему необходимо избегать чрезмерных нагрузок.

И в третий раз севастопольское правительство также не смогло предложить ничего адекватного. После двух отказов «скандальным» Славниковым вообще подобрали квартиру на Мекензиевых Горах, то есть в весьма отдалённом районе города, хотя новая жилплощадь должна быть в том же Балаклавском районе, где они проживали до сих пор.

По закону жильцам предлагается три варианта расселения. Таким образом, семью поставили перед фактом: или выбирайте из того, что есть, или вообще без квартиры останетесь. Естественно, что под давлением со стороны чиновников, опасаясь негативных последствий для себя, Славниковы в итоге согласились на первый вариант.

Поспешили?

В июне прошлого года Виталий Славников подписал с городским департаментом Договор социального найма жилого помещения. Таким образом, семья фактически согласилась поменять свою двухкомнатную квартиру на однокомнатную. Однако спустя какое-то время, оправившись от шока, связанного с бесконечными препирательствами с чиновниками, Славниковы поняли, что поторопились совершить такой невыгодный для себя обмен. Но попытки пойти на попятную ни к чему не привели. В правительстве расторгнуть договор, естественно, не захотели.

И вот тогда началась война севастопольцев с чиновниками. Расстроенные члены семьи забросали различные городские структуры обращениями, надеясь найти хоть в ком-то поддержку. И это вполне объяснимо, ведь в самом договоре чётко прописано, что наниматель вправе «расторгнуть в любое время (курсив наш. — Ред.) настоящий договор с письменного согласия проживающих совместно с Нанимателем членов семьи».

Но, видимо, в городском департаменте этот пункт наотрез видеть отказываются. Чиновники в свою очередь упирают на то, что общая площадь новой квартиры больше предыдущей. Так, если сейчас Славниковы проживают на 47 квадратных метрах, то в новом помещении якобы уже 50 кв. м.

Виталий Славников, хозяин квартиры:

«На самом деле указанная в договоре общая площадь квартиры не соответствует действительности. Да, там прописано 50 квадратных метров, но это с учётом лоджии (4,1 кв.м.). По сути, это противоречит Жилищному кодексу РФ, где говорится о том, что лоджии и балконы не входят в метраж квартиры».

И это именно так. Пункт 5 статьи 15 этого документа гласит: «Общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас».

Кроме того, не стоит забывать, что в госпрограмме указано: метраж нового жилья должен рассчитываться на основании актуальных норм (!) для жилья. То есть семья, состоящая из двух человек, получает однокомнатную квартиру площадью 44–50 квадратных метров. А семья из трёх человек уже имеет право на жилплощадь размером в 62–74 квадратных метра!

Интересно, что градостроительный департамент смухлевал уже на этапе подбора вариантов для расселения: третья квартира находится в другом административном районе города, а это противоречит нормам госпрограммы.

Виталий Славников:

«Наш старый дом состоит из восьми одинаковых по площади двухкомнатных квартир. При этом остальные жильцы дома получили трёхкомнатные квартиры площадью 72 квадратных метра!»

Выселить любой ценой

Когда Славниковы не смогли по-хорошему договориться с чиновниками о расторжении договора соцнайма, они пошли по самому понятному пути — остались жить в своей старой квартире. Это единственная семья, которая сейчас проживает в аварийном доме № 1 на улице Профсоюзной — все остальные уже выехали.

Конечно, правительству такой поворот событий понравиться никак не мог, поэтому семью решили просто выкуривать.

Виталий Славников:

«Не прошло и месяца, как нас начали осаждать, пытаясь выселить. Решили нам отключать свет, воду и газ. В общем, геноцид устроили. К счастью с РЭП удалось договориться — и они оставили свет и воду. Так что пока живём здесь».

В настоящее время семья ещё надеется, что этот вопрос разрешится в их пользу, но пока с городскими чиновниками договориться не удаётся.