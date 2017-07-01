Пустые хлопоты

Украинские СМИ, рассказывая о Крыме, доходят до самопародий

На этой неделе издания соседней страны, рассказывавшие о ситуации на полуострове, снова не смогли обойтись без смешных, странных и парадоксальных сообщений.

Парадокс или самопародия?

Видел ли кто-нибудь хоть одну позитивную новость о Крыме в украинских СМИ с тех пор, как полуостров стал частью России? Очевидно, нет. И не увидите, ибо не может быть в украинском информационном поле ничего из Крыма хорошего. Только негатив. И в создании такого негатива за Перекопом периодически доходят до смешного. То с упорством маньяков талдычат о провальном курортном сезоне в Крыму, об отсутствии отдыхающих, то тут же дают новость о том, что народа, в том числе и приехавшего на отдых, на полуострове уже столько, что по дорогам передвигаться стало невозможно. Ну и что, что сами себе противоречат. Зато о том, как плохо у нас, в российском Крыму. «Сеть шокировали гигантские пробки в Крыму», «Люди простаивают часами между Приморским и Феодосией», — кричат заголовки. А речь в материалах о том, что местные жители и отдыхающие простаивают в огромной пробке между Приморским и Феодосией.

Убить за несуществующую автономию?

Странно выглядят заявления украинских властей разного уровня — вплоть до высказываний президента этой страны — о гипотетическом контроле над ситуацией в Крыму. По факту полуостров уже настолько далеко оторвался от Украины, что даже самим украинцам не нужен. Более того, всё, что связано с Крымом, вызывает у радикально настроенной части населения приступы агрессии. В частности, так называемое представительство президента Украины в Автономной Республике Крым, расположенное в Херсоне, заявило о прекращении приема граждан. Как сообщили в пресс-службе ведомства, представительство закрыли из-за противоправных действий со стороны агрессивно настроенных участников акции так называемого Общественного совета по вопросам Крыма. Такое решение приняли из соображений безопасности и из-за существования угрозы жизни и здоровью посетителей и сотрудников.

Желаемое и действительное

Забавно читать в новостях украинских СМИ и о том, что молодежь Крыма все больше хочет учиться на Украине. Дело в том, что в минобразования Украины якобы рассказали об активности каких-то крымских абитуриентов во вступительной кампании. «Вступительная кампания только началась, но, по предварительным данным, количество обращений увеличилось», — приводит издание слова Светланы Кретович, начальника сектора перемещенных вузов департамента высшего образования министерства образования. Впрочем, весьма показательно характеризует, насколько активно хотят крымчане учиться на территории Украины, статистика, полученная, например, из пресловутого Таврического университета (так называемый вуз, организованный в Киеве назло КФУ им. В. И. Вернадского). Туда для поступления обратилось... менее 70 человек. В Крыму же количество поступающих исчисляется тысячами.

Медленно доходит...

Президент Украины Петр Порошенко наконец-то понял невозможность нахождения российского Крыма в составе Украинского государства. Дело в данном случае касается изменения статуса полуострова. А именно Порошенко поручил Конституционной комиссии подготовить проект изменений в Основной закон относительно статуса Крыма. Информацию о подготовке такого документа подтвердил народный депутат от Радикальной партии, член Конституционной комиссии Юрий Чижмарь. «Что касается сегодня, то мы работаем только по статусу Крыма, потому что мы поняли, что на сегодняшний день Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны», — сказал он. Российскому Крыму, конечно, от этого ни жарко ни холодно, как говорится. А вот украинцам приходится молча «глотать» очередной распил бюджетных денег на мероприятия, связанные с несуществующей уже давно в составе Украины территорией.