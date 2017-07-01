Землетрясение которого не было или Кому выгодны опасные новости?

В начале этой недели жителей полуострова едва не охватила паника. Ещё бы! Новость о скором и сильном землетрясении многих способна вывести из равновесия. Особенно, если источником информации выступает вполне солидный информационный ресурс или специалист. И неважно, что при этом уточняется: природного катаклизма может и не произойти. Собственно, ничего и не произошло. Но осадок, как говорится, остался. Так кому выгодны и для чего нужны такие страшные новости? Особенно в летнем Крыму, в разгар курортного сезона?..

Риск облачных предвестников

Сообщения о землетрясениях в Крыму всегда вызывают резонанс. Оно и понятно — люди стремятся «во всеоружии» встречать подобные неприятности и, конечно, в данном случае, как говорится, лучше перебдеть. Но далеко не каждое сообщение подобного рода вызывает такой резонанс, как в этот раз. О резонансности новости, появившейся в начале этой недели, можно судить, к примеру, по работе интернет-поисковиков. Только начинаешь набирать слово «землетрясение», как по первым же буквам компьютер выдает: «землетрясение в Крыму 2017» — значит, резонанс огромен и колоссальное количество людей за минувшие сутки-двое обращались к поисковику за этой информацией. Однако сразу же после появления новостей о грядущем катаклизме мнения серьезно разделились.

Итак. Началось всё с того, что на центральных российских информационных ресурсах сообщили, что крымские сейсмологи в течение суток ожидают крупное землетрясение к югу от полуострова. Вес сообщению придавала личность комментатора — директора Крымского государственного экспертного совета по оценке сейсмической опасности Юлиана Бурыма. «Землетрясение ожидается в течение суток. У нас есть один из признаков. Я не назову вам конкретных цифр. Да, сильное, ощутимое. Но его может вообще не быть», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Среди признаков упоминалось о некоем «риске после обнаружения так называемых облачных предвестников». Что ж, достаточно интригующе звучит. Особенно для обывателя, не знакомого со спецификой данной темы. В итоге уже через несколько часов количество новостей об ожидаемом в Крыму землетрясении выросло в геометрической прогрессии и обросло подробностями. Дескать, «согласно предположениям сейсмологов, землетрясение может произойти в Черном море в 30–50 км к югу от Южного берега Крыма в течение суток начиная с 18 июля 2017 года». И осторожная реплика специалиста о том, что его может вообще не быть, как-то замылилась.

Контрмеры и сарафанное радио

Предвидя риски от быстро распространяющейся информации, способной вызвать панику у населения, Главное управление МЧС по Республике Крым решило предпринять контрмеры. А именно проверило полученную от Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений Крыма информацию о возможном землетрясении. В итоге начальник пресс-службы крымского главка МЧС Владимир Иванов заявил: признаков землетрясения не выявлено. «После получения сообщения мы начали эту информацию проверять через сеть сейсмостанций Республики Крым, которые не зафиксировали каких-либо изменений в сейсмической активности полуострова и прилегающей акватории», — рассказал Иванов.

Отсутствие какой-либо надвигающейся опасности подтвердили и животные в крымских зоопарках. «Информация была собрана со всех зооуголков и зоопарков Крыма на предмет изменения поведения животных — аналогично: аномалий в поведении животных не наблюдается», — сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС.

Также Иванов уточнил: информация о возможном землетрясении в Крыму действительно поступала спасателям, но документ носит исключительно рекомендательный характер и не содержит никаких утверждений. «Полученная информация носит рекомендательный характер. В ней не говорится, что землетрясение будет. Там говорится, что оно может быть, а может и не быть», — сказал Иванов, добавив, что подтвердить или опровергнуть эту информацию в экспертном совете не могут, равно как и сообщить о предполагаемой мощности землетрясения. Кроме этого, в МЧС напомнили: специфика Крыма в том, что землетрясение может произойти в любой момент. Спасатели же контролируют ситуацию и находятся в постоянной готовности. «Нет в мире технологий, точно говорящих о том, когда землетрясение случится, но мы должны находиться в постоянной боевой готовности», — заключил Иванов. Что ж, вполне рациональные действия и адекватные объяснения. Но новость-то уже «пошла гулять в народ». И пресловутое сарафанное радио стремительно создавало из информации настоящий ужастик. Многие просто не хотели верить «успокоительным речам» и МЧС, и адекватных сейсмологов, тут же подключившихся в информационном пространстве к обсуждению новостей. Оставалось только ждать заявленные для возможного землетрясения сутки — тряхнёт или нет?.. Не тряхнуло. И после этого, успокоившись, граждане стали задаваться вопросом: зачем народ пугали?

В прошлом году примерно в это же время новости тоже пестрили информацией о землетрясениях. Причём их было целых три в течение месяца, а самые мощные толчки были около четырёх баллов (эпицентр находился в Чёрном море, на расстоянии около 10 километров от берега, и ближайшим к нему городом была Анапа, а не крымские населённые пункты). Но и в Крыму чувствовалось. В частности, в Судаке и Алуште жители сообщали: слышали странный гул, чувствовали толчки, вибрацию, двигалась мебель в квартирах...

Мнение

«Чем чаще происходят небольшие землетрясения, тем лучше, — считает Бэлла Пустовитенко, главный научный сотрудник Крымского экспертного совета по оценке сейсмической опасности и прогнозу землетрясений. — Дело в том, что между сильными землетрясениями должен пройти длительный период накопления энергии. Промежутки между ними заполняют слабые колебания. Чем чаще они происходят, тем больше накопленного напряжения сбрасывается. Пусть лучше мелкие землетрясения, чем все копится и потом покажет свою силу. Нас больше тревожат периоды затишья, когда ничего не происходит».

Спекуляция на периодичности?

Как сообщили «Крымскому Телеграфу» в Единой геофизической службе Российской академии наук, новость о некоем сильном землетрясении на полуострове «была сделана сгоряча». «Два-три землетрясения в Крыму может быть зафиксировано в каждые сутки — регион такой, но люди их не ощущают из-за того, что толчки слишком слабые, — рассказывает сейсмолог Вадим Орлов. — Но нужно понимать, что для Крыма установлена и периодичность мощных землетрясений. Периодичность — 100 лет примерно. Последнее серьезное — ялтинское, в 1927 году. Вот и получается, что можно спекулировать на этой периодичности и неизбежной погрешности в несколько лет. Ну и для СМИ это выгодно — такие новости читают и цитируют».

А крымчане, которые зарабатывают на курортном сезоне, уверены: это была сознательная провокация, чтобы «отбить у Крыма туристов». Мол, из-за таких новостей у потенциальных отдыхающих пропадает желание ехать в опасный регион. «Да каждый год практически такое происходит. Но на этот раз уж сильно как-то сообщение разошлось. Мне даже из Питера звонили друзья, волновались, как мы тут, готовимся ли к концу света, — рассказал „КТ“ владелец одного из южнобережных мини-отелей Руслан Килейко. — Но при этом никто из сообщавших не упомянул, что в Турции, например, в это же время было землетрясение. Пусть небольшое, но всё же! Вот и появляются мысли, что намеренно сделан был этот информационный вброс».

С учётом 1927 года

После печально знаменитого землетрясения 1927 года в Ялте, с 1930 года строят здания с учетом возможного толчка в восемь — девять баллов. В Симферополе до 1997 года специалисты ориентировались на опасность в шесть баллов, а после — в семь баллов. Это нормы для жилых домов, которые возводят не на оползневых участках. Исходя из восьмибалльной опасности строят химзаводы, станции переливания крови и другие жизненно важные объекты.

Самое разрушительное

Ровно 90 лет назад — в июле и сентябре 1927 года — произошли знаменитые ялтинские землетрясения. Тогда Крымский полуостров пережил не одно, а целую череду встрясок. Первый раз тряхнуло 26 июня. Повторные толчки ощущались 29-го. Обошлось без жертв и разрушений. А вот в ночь с 11 на 12 сентября Крым оказался в руинах. На ЮБК уцелели считанные единицы построек. Сила толчков достигала девяти баллов. И, хотя эпицентр был в Черном море (недалеко от Ялты), никаких цунами не было. После первого удара море как бы отступило, а потом начался сильный шторм.

Очевидцы отмечали несколько особенностей, сопровождавших тогда катаклизм. Главным образом, странное поведение животных. В первую очередь лошадей и собак. Также говорили о странных явлениях на море. Например, накануне ЧП жители и курортники заметили необычный закат. Гидролог профессор Петр Двойченко описал его так: «Западная часть неба была охвачена ярким буровато-оранжевым светом, который эффектно отсвечивал на гладкой поверхности Карантинной бухты. Как будто пылал пожар, яркий свет которого проходил через дымовую завесу. Отблеск от водяной поверхности был такой яркости, что лошадь бросалась в сторону и не хотела приблизиться к воде. Уже ночью рыбаки заметили, что с морем творится неладное: оно „кипит“, хотя погода тихая и безветренная. За 15 минут до катаклизма все как будто замерло. Воздух стал тягучим, тишина давила на уши».

Только цифры

Ежегодно в Крыму фиксируют около 100 землетрясений, из которых только одно или два ощущают люди. Остальные толчки улавливают только специальные приборы.

Наиболее сильные толчки жители полуострова ощущали в 1927, 1949, 1957, 1972, 1980 годах.