Вопросы, вопросы, вопросы…

В ожидании итогов важнейших состязаний нового сезона

Время в спорте летит стремительно. Казалось, мы ещё до мельчайших деталей помним все события на аренах олимпийского Сочи — 2014, а в двери уже гулко стучатся зимние Олимпийские игры в Южной Корее, которые стартуют через семь месяцев, в феврале 2018 года, в Пхёнчхане, где затем состоятся и зимние Паралимпийские игры — 2018.

Выйдут ли на старт россияне?

Мы уже много раз подробно рассказывали обо всех перипетиях, которые возникли в зимних спортивных дисциплинах после того, как англосаксонское лобби спровоцировало кутерьму вокруг итогов зимних Олимпийских игр в Сочи-2014. Западный мир, опираясь на заявления перебежчиков типа Григория Родченкова и ему подобных, упорно не желает признать на ней блестящую победу в общекомандном зачёте олимпийцев и паралимпийцев России. И до сего дня чинит им различные препоны на международной арене, кстати, как и в летних спортивных дисциплинах.

Несмотря на то что Олимпийский комитет России уже получил официальное приглашение принять участие в Играх в Пхёнчхане, ряд международных федераций по видам спорта ещё раздумывают над тем, кому из россиян и в каком количестве они могут дать добро на старт, а кому и не дать. Разумеется, такое отношение к посланцам российского спорта способно вызвать ответную, негативную реакцию и наши «зимники» могут не отправиться в Южную Корею. Ждать осталось недолго. Ведь зимний олимпийский сезон уже в октябре примет старт, и начнут вырисовываться все условия, которые МОК продиктует своим «вассалам» на сентябрьской сессии Международного олимпийского комитета. Ведь его президент олимпийский чемпион по фехтованию немец Томас Бах не так давно заявил о том, что Россия пусть не думает, что мировая спортивная общественность забыла и простила все «жульничества» организаторов сочинской Олимпиады, которые были раскрыты (но не доказаны по сей день) в скандальных докладах «заклятого друга россиян», канадского профессора права Ричарда Макларена. Поэтому всё не так просто, а с паралимпийцами — вообще покрыто густейшим туманом. И с наступлением зимнего сезона, а до его начала остаётся не больше трёх месяцев, сердце предчувствует, что нам ещё неоднократно предстоит касаться этой темы, а нашим олимпийцам и паралимпийцам, их наставникам и руководителям предстоит пережить немало волнительных минут.

Остаётся три года

Тем временем начиная с 22 августа минувшего года, как только в бразильском Рио-де-Жанейро был опущен и передан Токио олимпийский стяг, пошёл отсчёт времени до второго старта летних Олимпийских игр на Японских островах. Первый состоялся ещё в далёком 1964 году, где юная школьница, пловчиха из Севастополя Галина Прозуменщикова принесла тогда ещё Крымской области первую золотую медаль олимпийского чемпиона в плавании брассом на 200 м. И вот минул уже почти год, как обескровленная почти на треть олимпийская сборная Российской Федерации, которую с огромными потугами допустили к участию в Играх на земле Бразилии, сумела в общекомандном зачёте занять высокое четвёртое место, завоевав 56 медалей (19 золотых + 18 серебряных + 19 бронзовых). Вспомните, россиян смогли опередить лишь сборные США (46 золотых медалей), Великобритании (27) и Китая (26). Отметим и тот факт, что, кроме этих четырёх сборных, рубеж десяти золотых медалей олимпийских чемпионов Рио-де-Жанейро смогли преодолеть спортсмены только трёх стран: Германии (17), Японии (12), Франции (10). И всё!

Теперь читателям «Крымского Телеграфа» будет понятно, почему так скрупулёзно спортивные штабы всех стран анализируют ежегодные чемпионаты мира. Ведь по их результатам в олимпийских дисциплинах строят прогнозы на будущие сражения в Токио-2020.

В нынешнем году уже состоялись мировые первенства по велоспорту на треке (12), тхэквондо (8), настольному теннису (3 из 5), серфингу и баскетболу 3×3 (по двум дисциплинам). Как видите, «заочно» разыграно лишь 27 олимпийских комплектов наград из 339. И, как говорится, даже невооружённым глазом видно, что во многих дисциплинах, особенно в тех видах спорта, где тон задают россияне, на чемпионатах мира видов больше, чем в олимпийской программе. Так, кстати, обстоят дела и на идущем в нынешнем месяце чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, который, без всякого сомнения, сильно перекроит нынешнюю мировую десятку лучших сборных 2017 года по олимпийской программе. А в немецком Лейпциге 19 июля стартовал чемпионат мира по фехтованию, в котором россияне тоже задают тон на европейской и мировой аренах.

Пока же «олимпийская» десятка выглядела таким образом (на 8 июля): Франция (3 золотые + 4 серебряные + 2 бронзовые медали), Россия (3+2+1), Южная Корея (3+0+3). Китай (2+2+6), Великобритания (2+2+2), Германия (2+0+2), Сербия (2+0+0), Австралия (1+4+2), Новая Зеландия (1+2+2), США (1+2+0).

В определённой степени порадовало выступление россиян. Во-первых, велоспорт на треке, тхэквондо, и, тем более, настольный теннис не входят в число ударных для нашей страны видов спорта, а, во-вторых, новички олимпийской «семьи» — серфинг и баскетбол 3×3 — пока для нас остаются нераскрытой тайной. Однако наши поклонницы стритбола (уличного баскетбола), где на половине обычной баскетбольной площадки две команды по три игрока в каждой атакуют одно кольцо, быстро раскусили все прелести этой игры. Во французском Нанте Анастасия Логунова, Татьяна Петрушина, Александра Столяр, Анна Ляшковцева одну за другой победили сборные Чехии — 22:13, Казахстана — 21:3, Венгрии — 12:10, Киргизии — 22:4, Германии — 20:7, Голландии — 21:9. А в финале снова обыграли венгерок — 19:12 и стали сильнейшими в мире, преподав урок нашим парням. Они в групповом турнире, уступив будущему чемпиону мира сербам —17:20, так и не сумели подняться выше восьмого места.

К сожалению, из олимпийской трековой программы были убраны несколько видов, в которых россияне были на виду, да и ребята и девушки не преуспели за последнее время в темповых гонках, зато хороши были спринтеры. Наконец-то москвич Денис Дмитриев стал чемпионом мира в спринтерской гонке, а его землячки Анастасия Войнова и Дарья Шмелёва вторично переиграли всех в командном спринте.

Обычно на чемпионатах мира по тхэквондо среди мужчин и женщин разыгрываются шестнадцать комплектов медалей, а на Олимпийских играх — в два раза меньше. Но, несмотря на это, в активе наших парней, на этот раз в южнокорейском Муджу, оказалось две серебряные медали — у Михаила Артамонова (до 58 кг) и Антона Коткова (до 80 кг), и одна бронзовая — у Романа Кузнецова (свыше 87 кг). Увы, как всегда, настольный теннис, а теперь ещё и серфинг россиянам наград не принесли. Будем ждать итоговых выступлений пловцов, мастеров синхронного плавания, прыгунов с трамплина, ватерполистов, и, конечно же, наших фехтовальщиков. И, разумеется, сохранять уверенность, что в рядах лауреатов мировых чемпионатов уже в нынешнем году мы увидим спортсменов из Крыма, хоть они перестраховщиками из различных спортивных ведомств и организаций будут перекрашены в воспитанников спорта других городов, краёв и республик Российской Федерации.