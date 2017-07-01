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Спорт

Уимблдон-131

Светлана Кузнецова была лучшей из наших, но и её переиграли

Сегодняшние особенности древнейшего турнира

Не случайно среди главных турниров профессионалов тенниса, входящих в Большой шлем, Уимблдонский турнир, или открытый чемпионат Великобритании, занимает особое место. Ведь он самый «древний», и в этом году привлёк на корты «Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета» лучших мастеров ракетки и белого мячика в сто тридцать первый раз!

Несбывшаяся надежда

Всякий раз перед началом этого тринадцатидневного турнира в пригороде Лондона Уимблдоне многочисленных зрителей, которые зачастую приезжают из многих стран, волнует вопрос: кто из мастеров сможет бороться за Большой шлем, уже много лет остающийся невостребованным? Ведь в одиночных и парных разрядах для подобного успеха надо приехать на Британские острова, одержав уже победы в нынешнем сезоне на открытых чемпионатах Австралии и Франции, в Мельбурне и Париже. Теперь все ожидали очередного шага к заветному призу от женской пары американки Бетани Маттек-Сандс и чешки Люси Шафаржовой, новых чемпионок нынешнего года Австралии и Франции. Интересовало болельщиков и то, смогут ли победители Уимблдона-2016 сохранить за собой высокое звание и на этот раз, хотя не приехала на турнир ожидающая первенца младшая из сестёр Уильямс — Серена, год назад победившая в одиночном и парном разрядах, где выступала со старшей сестрой Винус. Но зато в турнире стартовали двукратный чемпион Олимпийских игр британец Энди Маррей, французская пара Николя Маю и Пьер-Юг Эрбер и смешанная пара британка Хезер Уотсон и финн Хенри Континен. Однако никто из них не сумел сохранить за собой чемпионский титул, хотя микс сохранил высокий авторитет, прорвавшись в финал.

Остаётся только сожалеть, что судьба не позволила Маттек-Сандс и Шафаржовой вступить в бой за титул чемпионок Англии. Американка, выступая среди одиночниц, во втором раунде выиграв первый сет у румынки Сораны Кырсти — 6:4, в конце второго получила тяжелейшую травму и на носилках покинула турнир.

Виват, «олимпионники»!

Читатели «Крымского Телеграфа» помнят, как в блестящем стиле россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина стали олимпийскими чемпионками Рио-де-Жанейро в парном разряде среди прекрасного пола. Вот и теперь они успешно прошагали до финала, где их соперницами стали Чонань Хаоцин из Китайского Тайбэя и румынка Моника Никулеску. Пятьдесят три года центральный корт Уимблдона, где играются все пять решающих поединков, не видел, как один соперник уступает другому всухую, а теперь стал свидетелем успеха россиянок — 6:0, 6:0. Екатерина и Елена уже выигрывали парные состязания на кортах Парижа, Нью-Йорка, теперь Лондона, и им осталось победить лишь в Мельбурне, чтобы завоевать титул квартального победителя Большого шлема, причём не простого, а золотого, как «олимпионников» Рио-2016. Пока же в разное время удавалось первенствовать из наших мастеров на всех этих кортах лишь одиночнице Марии Шараповой и мастеру парной игры и микса Наталье Зверевой из Минска, которая в паре с американкой Джиджи Фернандес три раза побеждала в Мельбурне, шесть — в Париже, пять — в Уимблдоне, четыре — в Нью-Йорке.

В отличие от женского, мужской финал в парном разряде сложился невероятно трудно для соперников. Поляку Лукашу Куботу и бразильцу Марсело Мело пришлось пролить «вагон и маленькую тележку» пота, чтобы переиграть австрийца Оливера Мараха и хорвата Мате Павича — 5:7, 7:5, 7:6, 3:6, 13:11.

Приходится только поражаться мастерству швейцарки Мартины Хингис, которая остаётся пока на кортах единственным обладателем престижного приза Большого шлема, который завоевала в 1998 году в миксе, и с тех пор немало получила наград в смешанных парах. Вот и теперь, играя с младшим из британских братьев Марреем Джейми, Мартина завоевала победу в Англии, обыграв прошлогодних победителей Уимблдона хозяйку кортов Хезер Уотсон и финна Хенри Континена — 6:4, 6:4.

Какие же гонорары получают победители Уимблдона? В парных разрядах на их долю приходится по 400, а в миксе — по 100 тысяч евро.

Борьба за миллионы

Её ведут одиночники, где победа в открытом чемпионате Англии приносит победителям, как мужчинам, так и женщинам, по 2 миллиона 200 тысяч евро. Выход в финал — 1 миллион 100 тысяч, в полуфинал — 550 тысяч, в четвертьфинал — 275 тысяч. Теперь читателю станет понятно, почему таким интересом у зрителей пользуются именно сражения одиночников, где попадание даже в четвертьфинал приносит профессионалу солидный куш, его он, кстати, делит с членами своей команды, в которую входят тренер, врач, массажист, менеджер и ещё немало помощников. Ведь за рубежом, в отличие от наших игроков, им не платят спортивные клубы, а они сами зарабатывают на жизнь, не исключая, разумеется, помощи спонсоров, с которыми их связывают рекламные обязательства.

У мужчин в Лондоне в четвертьфинале выбыли из борьбы за миллионы два столпа мирового тенниса. Многократный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович из-за травмы во втором сете в поединке с чехом Томашем Бердыхом, при счёте 7:6, 2:0 в пользу соперника, отказался от дальнейшего продолжения поединка. А прошлогодний победитель Уимблдона Энди Маррей уступил в пяти партиях молодому американцу Сэму Куэрри — 6:3, 4:6, 7:6, 1:6, 1:6. Столь же острой была схватка хорвата Марина Чилича с французом Жилем Мюллером, в которой в пяти партиях лучшим был хорват — 3:6, 7:6, 7:5, 5:7, 6:1. И только 36-летний швейцарец Роджер Федерер без суперусилий расправился с талантливым канадцем Милошем Раоничем — 6:4, 6:2, 7:6. Также уверенно легендарный Роджер взял верх в полуфинале с Бердыхом — 7:6, 7:6, 6:4, а в финале с Чиличем — 6:3, 6:4, 6:4, став в «дцатый» раз победителем турнира Боьшого шлема, но пока так и не выиграв все четыре турнира за один год.

У женщин в четвертьфинале три поединка привлекли особое внимание. Заметно прибавившая в мастерстве испанка Гарбинье Мугуруса переиграла россиянку Светлану Кузнецову — 6:3,6:4, которая была лучшей среди наших одиночниц. Старшая из сестёр Уильямс, Винус, взяла верх над недавней героиней открытого чемпионата Франции 20-летней Еленой Остапенко из Латвии — 6:3, 7:5, а британка Йоханна Конта неожиданно выбила из турнира титулованную румынку Симону Халеп — 6:7, 7:6, 6:4. Ну и никого не удивило, что в финале сошлись Мугуруса и Уильямс-старшая, в котором американка была во втором сете разбита наголову своей молодой соперницей — 7:5, 6:0, которая впервые поднялась на верхнюю ступень пьедестала почета в Уимблдоне.

Следующая наша встреча на открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

Дмитрий ПОЛЕЖАЕВ
Фото News.vse42.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 439 от 21 июля 2017 года

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Просмотров: 129 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:02

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