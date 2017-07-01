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Не своё, но проблемное

Что делать, если приходят штрафы за проданное авто

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с переходом Крыма в российское правовое поле. Сегодня мы расскажем, что делать, если приходят штрафы за проданный автомобиль. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Вопреки совести и правилам

В России, как правило, сделки по купле-продаже автомобилей происходят в простой письменной форме. Покупатель приезжает к продавцу, подписывается договор купли-продажи автомобиля, производится расчет за приобретенное транспортное средство, и новый собственник едет в ГИБДД с целью перерегистрации автомобиля на себя. По закону он должен сделать это в течение 10 дней. Но далеко не всегда новый собственник торопится сообщить в ГИБДД о смене владельца транспортного средства и пропускает вышеуказанный срок в силу каких-либо обстоятельств или же умышленно. При этом он продолжает пользоваться автомобилем, нарушая правила, а продавец, согласно ст. 2. 6. 1. КоАП РФ, продолжает получать штрафы работающих в автоматическом режиме технических средств, имеющих функции фотосъемки или видеозаписи, как собственник. Также в такой ситуации в налоговую службу не поступают данные о смене владельца, и продавцу придётся доказывать, что он больше не является собственником транспортного средства при расчёте транспортного налога.

В соответствии с ч. 3 ст. 28. 6 КоАП РФ, при фиксации нарушений ПДД техническими средствами, работающими в автоматическом режиме, постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении. В связи с этим копия постановления направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, то есть собственнику автомобиля, о смене которого в ГИБДД новый собственник не сообщил.

Думать наперёд

Итак, вы получили постановление со штрафом за административное правонарушение, которое не совершали, на основании данных с приборов автоматической фиксации правонарушений. Помните, что у вас есть право обжаловать данное постановление вышестоящему должностному лицу или в суд.

В качестве основного довода жалобы необходимо указать факт продажи автомобиля и сведения о новом владельце, дату заключения договора и дату передачи автомобиля новому владельцу и приложить копию договора купли-продажи автомобиля.

В ходе рассмотрения жалобы нужно представить на обозрение суда (должностного лица) оригинал договора купли-продажи автомобиля. Если суд сочтет представленные доказательства достаточными, то вас освободят от административной ответственности, так как, согласно ч. 2 ст. 2. 6. 1. КоАП РФ, собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в пользовании другого лица.

Чтобы в дальнейшем не получать штрафы за нового собственника, по истечении 10 суток после заключения договора купли-продажи вы, как бывший собственник автомобиля, вправе самостоятельно обратиться в ГИБДД с заявлением о прекращении регистрации транспортного средства. Для этого в любое регистрационное подразделение (МРЭО) ГИБДД необходимо подать определенный пакет документов, а именно: заявление; документ, удостоверяющий личность (паспорт); документ, подтверждающий полномочия представителя (если заявление и документы подаются через представителя); паспорт представителя; документ, являющийся основанием перехода права собственности на автомобиль (договор купли-продажи, договор дарения и т. д.);

При прекращении регистрации уплачивать государственную пошлину не надо.

Возникает вопрос, что остается делать в таком случае покупателю, который вовремя не поставил автомобиль на учёт, а бывший собственник прекратил регистрацию транспортного средства? После прекращения регистрации транспортного средства на продавца за покупателем сохраняется право обращения в МРЭО ГИБДД для совершения действий по восстановлению регистрации в отношении приобретенного им автомобиля, согласно п. 51 Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденного приказом МВД России от 07.08.2013 N 605. Т. е. покупатель может обратиться в МРЭО ГИБДД с договором купли-продажи и зарегистрировать автомобиль на себя, уплатив при этом штраф за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств в размере от 1500 до 2000 рублей для граждан; от 2000 до 3500 рублей для должностных лиц; от 5000 до 10 000 рублей для юридических лиц.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 213-26-55.

Артём Шабанов
Фото архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 439 от 21 июля 2017 года

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Просмотров: 245 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:06

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