Эталонный гений

Метаморфозы судьбы и творчества Ивана Айвазовского

17 (29) июля 1817 года в метрической книге Феодосийской армянской церкви появилась запись за номером 17: «Родился Ованес, сын Геворга Айвазяна». Впоследствии этот малыш стал известен всем и каждому как Иван Константинович Айвазовский.

Дело фамильное

Отец Ованеса часто менял фамилию, имя и даже отчество. О том, как происходили метаморфозы самонаименования ближайших предков художника, стало известно из документов, найденных в ЦГИА Армянской ССР и опубликованных еще при Союзе в научных журналах. Речь, в частности, идет о письме от 25 марта 1877 года, в котором старший брат Ованеса-Ивана, архиепископ, видный ученый и публицист Габриэл Айвазян (Айвазовский), пишет своему родственнику из города Сучава (Молдавия) Погосу Айвазу: «Детство Кайтана Айваза прошло в Молдавии, затем в России. Но так как Кайтан, переехав в Россию, присвоил себе имя Константин Григориан (сын Григора), то и свою фамилию Айваз или Гайваз счел нужным переделать на Айвазовского, потому что в те времена в России имелись другие роды Айвазовых. Константин — Геворк Айвазовский и есть наш покойный отец, умерший в 1841 году».

Доступ к другим бумагам из архивов Армении, а также знание армянского языка помогли в исследованиях Г. Арутюняну, который поделился с общественностью весьма интересной информацией: «Прибавляя к своей фамилии польское окончание »-ский", переселившиеся из Галиции Айвазяны долгое время (до 1840 г.) сохраняли первоначальную букву Г и писались Гайвазовские. Это Г осталось от буквального перевода на русский язык армянской буквы, которой нет в русском алфавите. Только в 1841 г. Айвазовские стали писаться как Айвазовские..."

Возможно, что у смены имен и фамилий не лингвистические, а совсем другие причины. Все источники сообщают о том, что «отец Ованеса был человеком предприимчивым и смекалистым, знал турецкий, венгерский, польский, украинский, русский и даже цыганский языки, к тому же успешно занимался торговлей». Однако, по всей видимости, успешным его бизнес был до приезда в Крым и, что еще вероятнее, до многочисленной смены имен. Такой вывод напрашивается по причине одной небольшой нестыковки в источниках. После многократных восхвалений удивительной предприимчивости отца авторы вдруг сообщают нам, что «семья Айвазовских жила бедно» и «отцу мальчика, рыночному старосте, жилось крайне тяжело, содержать семью помогала Геворгу жена Рипсиме, искусная вышивальщица». Странно. Но раз так, логично предположить, что в Дунайских княжествах (Молдавия и Валахия), куда Кайтан-Геворк переселился из Галиции, предпринятый им бизнес пошел совсем не так, как ожидалось, или не в том направлении. Случилось что-то, из-за чего пришлось срочно срываться с места и сменить имя.

Кстати, точная дата рождения Айвазовского-старшего до сих пор так и не установлена. Чаще всего в источниках фигурирует 1771 год. Но архиепископ Габриэл Айвазян утверждал следующее: «Отец родился в городе Станиславе (Ивано-Франковск) в 1765-м или 1766 году». Так что год рождения Кайтан, он же Геворг или, если угодно, Константин, выправляя новые документы, тоже скорее всего менял. Но, как бы там ни было, стоит признать, что он имел одно неоспоримое достоинство — применял правильные методы в воспитании детей. Согласитесь, можно многое простить человеку, чьи сыновья стали величайшими людьми своей эпохи.

Родом из детства

Айвазовский для Крыма личность столь масштабная, что впору слагать легенды. И действительно о нем, а точнее, о его детстве рассказывают самые велеречивые истории, краткое содержание которых можно пересказать в нескольких словах: «талантливейший ребенок без всяких изъянов». Многие из этих пересказанных экскурсоводами на все лады легенд вполне могут оказаться правдой. К примеру, то, что «чуть свет мальчик вскакивал с постели и бежал к морю. Там впервые и увидел он алые паруса. Словно вынырнув из воды, лучи солнца ударили по парусам корабля, и те заалели...» или то, что «свои первые картины мальчик писал на песке, а через несколько минут их смывал прибой»...

Из подобных жизнеописаний знаем мы и о уже упомянутых отцовских методах воспитания сына: «Ваня вооружался кусочком угля и украшал рисунками белые стены домика, где жили Гайвазовские. Отец смотрел, хмурясь, на шедевры сына, но не ругал его, а начинал размышлять, как в дальнейшем развить в сыне его тягу к рисованию». Вот он, настоящий момент истины для современных родителей, которые бьют детей по рукам за испорченные обои, а потом диву даются, что чадо не проявляет тяги к творчеству.

И, кстати, отец не просто «смотрел и размышлял», он активно подталкивал саму Судьбу. Именно он познакомил Ивана с феодосийским архитектором Яковом Кохом. И знакомство это стало поистине судьбоносным. Кох не остался в стороне, а выступил своеобразным меценатом, готовым помочь во взращивании юного дарования. Он снабжал перспективного ребенка материалами для творчества: карандашами, красками и бумагой. Он же дал ему первые уроки рисования.

Но хороший художник должен не только овладеть техникой, но и развить воображение. Отец способствовал и этому. Когда в 1825 году в Греции вспыхнула освободительная война против турецкой деспотии, в Феодосии появились греческие издания. В этих книжицах восхвалялись подвиги народных героев, но, что было куда важнее, тексты были умело и щедро иллюстрированы. Отец не преминул снабдить сына этой правильной, по его мнению, литературой. И опять попал в точку. Иван был глубоко впечатлен. На закате своей жизни маститый и знаменитый маринист Иван Константинович Айвазовский вспоминал: «Первые картинки, виденные мною, когда во мне разгоралась искра пламенной любви к живописи, были литографии и гравюры, изображающие подвиги героев в исходе двадцатых годов, сражавшихся с турками за освобождение Греции; к первому моему ребяческому лепету примешивались имена народных героев — Баболины, Канариса, Миаули и других».

Начало большого пути

В 1830 году градоначальник Феодосии Александр Казначеев, еще один покровитель талантливого мальчика, определил Ивана в Таврическую гимназию в Симферополе. Об успеваемости ребенка известно из архивного документа, хранящегося в Симферополе и опубликованного в монографии А. Барсамова: «Ученик Таврической гимназии 2-го класса из мещанского звания Иван Гайвазовский, поступив в Таврическую гимназию в 1831 году августа 15 дня, обучался в первых двух классах оной по нижеписанное число, как из засвидетельствования учителей гимназии явствует, российской грамматике и логике, всеобщей российской истории и географии, начальным основам алгебры и геометрии, начальным правилам немецкого языка с успехом изрядным, начальным правилам латинского и французского языков — с хорошим, начаткам зоологии и линейному рисованию — с очень хорошим, вообще рисовальному искусству — с превосходным...» Однако хорошая учеба — еще не главное. Главное то, что в Симферополе череда судьбоносных встреч продолжилась — на Ивана обратила внимание жена таврического губернатора Наталья Нарышкина.