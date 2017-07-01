Американский след и скифский флот

Порой, изучая события древности, исследователи сталкиваются с продолжением их в современности. Причём, бывает, что продолжение связано отнюдь не с научными целями. Более того, под видом изучения культурного наследия проводятся работы спецслужб...

Сугубо сухопутный народ?

Первая официально зафиксированная морская битва в Чёрном море датируется 80-ми годами шестого века до нашей эры, когда произошло сражение кораблей Феодосии и Гераклеи Понтийской в районе между Феодосией и Пантикапеем. Первой же датой гибели сразу нескольких кораблей является 179 год до нашей эры, когда флот царя Фарнака I принял участие в морской битве во время обороны Херсонеса. Есть упоминания и о погибших кораблях флота легендарного правителя Митридата Евпатора, столицей государства которого была современная Керчь.

Известно и название одного из судов, бороздивших в древности Черное море — «Изида», в честь одной из главных допотопных богинь. Хотя вопрос о том, сколь распространена в то время была практика присвоения плавсредствам собственных имен остается спорным.

Интереснейшей и загадочной страницей морской истории древнего Крыма выглядит и существование скифского флота. Ведь самое распространенное представление о скифах — это сугубо сухопутный народ. Однако была найдена надпись на камне о победе над «пиратствующими сатархеями» во время освобождения острова Левке (современное название — Змеиный) скифского флотоводца Посидея, сына Посидея.

Предполагается, что у скифов во втором веке до нашей эры, начиная со времен царя Скилура, был свой флот. Вероятно, скифы использовали в своих целях трофейные корабли, захваченные ими у греков, а наличие флотоводца с греческим именем наводит на мысль, что и моряки скифского флота были греками, по каким-то причинам служившими царю Скилуру.

А по свидетельству Страбона, в 106–105 гг. до н. э. в Керченском проливе полководец Митридата Неоптолем разбил варваров в морском сражении. Вероятно, с Неоптолемом тогда сражался флот скифского царя Палака и тавров.

Любопытны и упоминания о количестве кораблей в античности, которые бороздили Черное море. Например, согласно древним источникам, военный флот Митридата — владыки Пантикапея, современной Керчи — насчитывал свыше 400 кораблей, построенных местными корабелами.

И вот такие интереснейшие истории и становятся, порой, вполне благовидным прикрытием для дел, далёких от науки...

Зачем пожаловали?

Количество покоящихся на дне Черного моря древних кораблей огромно. Об этом можно судить и по результатам исследований отечественных специалистов, и по сообщениям их зарубежных коллег, занимавшихся данной проблематикой. Например, весьма любопытны результаты работы знаменитого американского океанолога Роберта Балларда, прославившегося тем, что в 1985 году нашел на дне Тихого океана «Титаник».

Баллард побывал на Черном море в 2006 году со специальной подводной экспедицией, и ее участникам удалось обнаружить множество следов кораблекрушений и античных и средневековых: в древности регион был чрезвычайно насыщен морскими событиями.

Экспедиция Роберта Балларда выглядит весьма неоднозначно в связи с тем, что есть предположение: она, в основном, финансировалась из «кармана», связанного с деятельностью ВМФ США. Это происходило во времена президентства Виктора Ющенко и Баллард получил полную свободу действий, не пустив на свой научный корабль крымских археологов.

Нам тогда удалось попасть на борт к Балларду лишь на краткое время, но этого оказалось достаточно, чтобы оценить масштабы вложенных в исследование Черного моря средств. Один только телеуправляемый робот «Геркулес» стоил два миллиона долларов. А день работы экспедиции — 100 тысяч долларов. А ведь экспедиция в общей сложности заняла около месяца. Неужели National Geographic, под чьим флагом расхаживал Баллард, потратила такую огромную сумму на создание вышедшего по итогам экспедиции фильма «Призраки Черного моря»? Или все же были другие источники? Сам Баллард впоследствии упоминал, что в этом деле не обошлось без военных. Любопытно и то, что одним из сопровождавших был научно-исследовательский корабль НАТО «Альянс» с американским экипажем. Да и впоследствии Баллард неоднократно работал с моряками США, в частности, в 2008 году, когда его очередная экспедиция базировалась на борту корабля «Патфайндер», принадлежащего ВМС США.

Так чем в действительности занимался у берегов Крыма знаменитый океанолог? Ряд отечественных ученых считает: на самом деле он проводил геологическую разведку в интересах западных стран.

И хотя цели этой экспедиции, возможно, были далеки от научных, благодаря ей удалось наглядно подтвердить теорию о том, что сероводородный слой в Черном море действительно консервирует органику. То есть деревянные парусники, погрузившиеся при кораблекрушении в морскую пучину на глубину свыше 100 метров, практически не разлагаются, и поэтому Черное море — это уникальный подводный музей морских катастроф.

И первые его экспонаты как раз и были найдены экспедицией Балларда — уцелевшие за тысячелетия конструкции деревянных кораблей. Они настолько хорошо сохранились, что можно даже определить причину их гибели. Найдя, к примеру, пробоину в уцелевшем корпусе. Помимо штормов и пиратов корабли отправляли к Посейдону морские сражения.